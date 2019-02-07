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Monster Hunter filminin vizyon tarihi belli oldu

Sevilen oyun serisi Monster Hunter, beyaz perdeye uyarlanıyor. Geçtiğimiz yıl çekimleri başlayan filmin vizyona gireceği tarih de açıklandı. İşte filmle ilgili detaylar:
3 ay
3,5b
1
3
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Pictures, sevilen oyun serisi Monster Hunter'ın sinema filmi için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi de bugün resmen açıklandı. Buna göre Monster Hunter filmi 4 Eylül 2020'de sinemalarda olacak.

Ünlü aktris Milla Jovovich'in başrolünde yer aldığı film şu anda serinin hayranları tarafından oldukça olumsuz tepkiler alıyor. Bildiğiniz gibi filmle ilgili yayınlanan ilk detaylarda hikaye anlamında oyun serisinden epey uzaklaşıldığı görülmüştü.

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Filmde bir grup Birleşmiş Milletler askeri bir portal yardımıyla kendilerini Monster Hunter dünyasında buluyor. Burada Tony Jaa tarafından canlandırılan The Hunter karakteriyle tanışan ekip, hayatta kalabilmek için canavarlarla mücadele etmeyi öğrenecek. Jovovich'in liderlik ettiği Dünyalı askerlerin ayrıca kendilerini de Monster Hunter evrenine getiren portalı kapatmaları ve canavarların Dünya'ya ulaşmasını engellemeleri gerekiyor.

Monster Hunter filmi Constantin Film stüdyosu tarafından çekiliyor. Aynı ekip daha önce Resident Evil filmlerini de hazırlamıştı. Altı filmden oluşan Resident Evil film serisi toplamda 1.2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde ederek önemli bir başarıya ulaşmıştı. Ancak eleştirel anlamda baktığımızda ise oyun serisinin hayranlarının filmleri pek de beğenmediğini görmüştük.

Monster Hunter filminin yönetmenlik koltuğunda Paul W.S. Anderson oturuyor. Anderson daha önce Resident Evil serisi, Mortal Kombat, Pompeii ve Death Race gibi filmleri yönetmişti. Anderson'un filmlerine şöyle bir baktığımızda çok da parlak bir listeyle karşılaşmadığımız söylenebilir. Bakalım Monter Hunter filmi bizleri şaşırtmayı başarabilecek mi.
https://deadline.com/2019/02/monster-hunter-release-date-milla-jovovich-paul-w-s-anderson-resident-evil-team-sony-1202551569/ Yorum Yaz
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lightman 3 ay en beğenilen
Yaşlanan Mila kocası olmasa filmlerde yer alamayacak.Yönetmenden ve stüdyonun genelde küçük bütçelerle iş yapmasından dolayı umudum sıfır.
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lightman 3 ay en beğenilen
Yaşlanan Mila kocası olmasa filmlerde yer alamayacak.Yönetmenden ve stüdyonun genelde küçük bütçelerle iş yapmasından dolayı umudum sıfır.
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DH Misafiri 3 ay
Milla ablamız varsa o film izlenir kaçmaz...
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Galaksi. 3 ay DH Misafiri
Aynen Resident Evil'da efsaneydi
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