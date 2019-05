Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu

https://ew.com/tv/2019/02/04/game-of-thrones-prequel-date/

Tüm zamanların en popüler dizilerinden olan Game of Thrones, önümüzdeki Nisan ayında başlayacak olan final sezonuyla ekranlara veda edecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan yapımcı kanal HBO'nun George R.R. Martin'in yarattığı evrende geçen yeni diziler hazırladığı bir süredir biliniyordu. Bu dizilerden ilkinin çekim tarihleri de bugün yapılan resmi açıklamayla belli oldu.HBO yöneticisi Casey Bloys'un Entertainment Weekly'e yaptığı açıklamalara göre yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri önümüzdeki yaz aylarında başlayacak. Bloys, sekizinci sezonun sona ermesinden hemen sonra, yani Haziran-Temmuz ayı gibi yapım sürecinin start vereceğini ifade ediyor.George R.R. Martin, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada yeni dizinin isminin The Long Night olacağını duyurmuştu. The Long Night, Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. Dizinin; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye içermesi bekleniyor.The Long Night'ın yapımcılığını Kick-Ass, X-Men: First Class ve Kingsman: The Secret Service gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Jane Goldman üstleniyor. Dizinin ana karakterlerinden birisini ünlü aktris Naomi Watts canlandıracak.The Long Night'ın 2020 veya 2021 yılı gibi yayın hayatına başlaması bekleniyor. HBO, The Long Night haricinde ayrıca dört farklı Game of Thrones spin-off dizisi için de şu anda hazırlık aşamasında. Yani Buz ve Ateşin Şarkısı evrenini daha uzun süre ekranlarda görmeye devam edeceğiz gibi.