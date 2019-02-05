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Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu

HBO, George R.R. Martin'in yarattığı evrende geçen yeni Game of Thrones dizisinin resmi çekim tarihlerini açıkladı. Dizinin isminin The Long Night olacağı belirtiliyor.
3 ay
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tüm zamanların en popüler dizilerinden olan Game of Thrones, önümüzdeki Nisan ayında başlayacak olan final sezonuyla ekranlara veda edecek. Game of Thrones sonrası hayata hazırlanan yapımcı kanal HBO'nun George R.R. Martin'in yarattığı evrende geçen yeni diziler hazırladığı bir süredir biliniyordu. Bu dizilerden ilkinin çekim tarihleri de bugün yapılan resmi açıklamayla belli oldu.

HBO yöneticisi Casey Bloys'un Entertainment Weekly'e yaptığı açıklamalara göre yeni Game of Thrones dizisinin çekimleri önümüzdeki yaz aylarında başlayacak. Bloys, sekizinci sezonun sona ermesinden hemen sonra, yani Haziran-Temmuz ayı gibi yapım sürecinin start vereceğini ifade ediyor.

George R.R. Martin, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada yeni dizinin isminin The Long Night olacağını duyurmuştu. The Long Night, Game of Thrones'ta anlatılan olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. Dizinin; Ormanın Çocukları ile insanlar arasındaki savaştan Ak Yürüyenler'in yaratılışına kadar birçok ilgi çekici hikaye içermesi bekleniyor.

The Long Night'ın yapımcılığını Kick-Ass, X-Men: First Class ve Kingsman: The Secret Service gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Jane Goldman üstleniyor. Dizinin ana karakterlerinden birisini ünlü aktris Naomi Watts canlandıracak.

The Long Night'ın 2020 veya 2021 yılı gibi yayın hayatına başlaması bekleniyor. HBO, The Long Night haricinde ayrıca dört farklı Game of Thrones spin-off dizisi için de şu anda hazırlık aşamasında. Yani Buz ve Ateşin Şarkısı evrenini daha uzun süre ekranlarda görmeye devam edeceğiz gibi.

https://ew.com/tv/2019/02/04/game-of-thrones-prequel-date/ Yorum Yaz
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Seyrim 3 ay
Bekliyoruz...
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turker03 3 ay
Adamlar Yüzüklerin Efendisi evreninde yapılmayanı yapıyorlar. Tabi biri dizi bir filim ama bence ikisi de benzer şekilde üst düzey kalitede. Ulan Silmarillion'da geçen olay hakkında yap işte bir filim bir dizi kaliteli bir şeyler yap. :D Neyse moralim bozuldu. Aragorn'un gençlik yıllarını anlatan bir dizi geliyormuş. Hiç yoktan iyidir :D Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi devam....
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bahner 3 ay
Umarım birileri Brandon Sanderson kitaplarını da sinemaya uyarlar, özellikle Fırtına ışığını.
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N. Chomsky 3 ay

Pek fazla bir beklentim yok açıkçası. 2020'den sonra gelecek olan Amazon'un Lotr dizisi bizi zaten epeyce meşgul edecektir.
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Y-ZiyA 3 ay
Yine senelerce yeni bölüm bekleyeceğiz demek :)
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al-ozaria 3 ay
Kaliteli olursa, Yüzüklerin Efendisi'nden sonra yayınlanan Hobbit (kitaptan bahsetmiyorum) gibi tutar.
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