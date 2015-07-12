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Moto G 2015'e ait render görüntüleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,9b
1
20
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Moto G 2015'e ait render görüntüleri ortaya çıktı
 
Motorola'nın en başarılı akıllı telefonlarından birisi olan Moto G modeli ilk olarak 2013 yılında piyasaya çıkmıştı. 2014 yılında da 2. jenerasyonu satışa çıkan cihaz giriş - orta seviyede konumlandırılsa da hem fiyat avantajı hem de yazılım güncellemesi desteği ile dikkat çekmeyi başarmıştı.
Bu kez serinin 3. jenerasyon cihazı Moto G (2015)'e ait bazı render görselleri sızdırıldı. Aslında bu görüntüler cihazın ilk kez ortaya çıktığı görüntüler değil. Yeni Moto G daha önce de bazı sızıntılarda ortaya çıkmıştı, ancak bu kez sızdırılan görseller cihazın tüm detaylarını açık bir biçimde ortaya koyuyor.
Moto G 2015'e ait render görüntüleri ortaya çıktı
 
Cihaz ana hatlarıyla eski Moto G modellerini andırsa da tasarımın güçlendirildiğini söylemek yanlış olmaz. Özellikle arka yüzey oldukça şık gözükürken arka kapak tasarımı kaymayı önleyebilecek tırtıklı bir yüzeye sahip gibi görünüyor. 
Daha önce Antutu testlerinde görülen cihaz test sonuçlarına göre cihaz 5" HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. 1 GB'lık RAM miktarı ve 8 GB'lık depolama kapasitesinde de bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor. 2. Jenerasyon modelinden farklı olarak yeni Moto G'de arka kamera çözünürlüğünün 13 MP'e yükselmesi bekleniyor. Diğer bir önemli özellik ise Moto G 2015'in işlem gücünü 64-bit Snapdragon 410 çipsetinden karşılayacak olması.
Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili net bir bilgi henüz bulunmuyor. Motorola, daha önce ülkemizde distribütörler aracılığı ile satılabilirken geçtiğimiz yıl Lenovo tarafından satın alınmasının ardından bu tarz satışlar da durmuştu. Ancak Lenovo şu an ülkemizdeki akıllı telefon pazarında aktif bir şekilde satış yapıyor. Bu durum ise ilerleyen günlerde Moto G (2015) modelinin ülkemizde satılabilmesi konusunda umut verici bir detay.


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alibotan 4 yıl en beğenilen
Motorola yazilim destegini fln cok iyi yapiyorda bu Moto G de artik 2 GB Ram ve Snapdragon 615'e terfi etmesi gerekiyor.
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muccos 4 yıl
Rami 2 Gb hafızayı da 16 yapsalarmış daha iyi olurmuş.
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sangreal_1905 4 yıl
5' 720p 500+ nit kaliteli İPS panel 2 GB Ram Snapdragon 615 13mp+5mp camera son sürüm android 16 gb depolama+Sd card +stereo hoparlorlar ve 900-1000 TL fiyat bu tasarım ile cıksa satış rekorları kırar ülkemizde :)
5' 720p 500+ nit kaliteli İPS panel 2 GB Ram Snapdragon 615 13mp+5mp camera son sürüm android 16 gb depolama+Sd card +stereo hoparlorlar ve 900-1000 TL fiyat ...
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AkselEsEs 4 yıl
Arkadaşlar haberdeki teknik özellikler yanlış.Endişeye kapılmayın.Ortaya tam F/P cihaz çıkmış.Buyrun sızdırılan tüm özellikler ;

Ekran : 5' Sharp IPS 1280x720 piksel,294 ppi,Corning Gorilla Glass 3,10 parmak algılaması,Streo Hoparlör
İşlemci : 1.4 Ghz Qualcomm Snapdragon 410 A53
GPU : Adreno 306
Ram : 1.5 GB Tek kanal 533 Mhz LDDR3
Arka Kamera : 13 MP Sony Exmor R Sensör F2.2 1080p 60fps video
Led Flaş : True Ton
Ön Kamera : 5 MP 1080p video
Batarya : 2400 mAh
Android Sürümü : 5.1.1 Lollipop ( 2 Yıl güncelleme garantisi)
Ek özellikler : 4G,FM radio,5Ghz Wifi desteği




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inexo 4 yıl
tip s3 e benziyor donanım da olmamış
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III. Çavuş 4 yıl
liseye geçen veletlere alıncak telefon gibi fiyatından kaybeder orda da
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berkaytunali 4 yıl
sangreal_1905
5 720p 500+ nit kaliteli İPS panel 2 GB Ram Snapdragon 615 13mp+5mp camera son sürüm android 16 gb depolama+Sd card +stereo hoparlorlar ve 900-1000 TL fiyat bu tasarım ile cıksa satış rekorları kırar ülkemizde :)

E sen direk M4 Aqua yı söylemişsin git onu al
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonun ön yüzün alt tarafındaki kısım nedir 2. nesilde de vardı
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mnaltunkeyik 4 yıl
Snapdragon 410 bellek bant genişliği tek kanal 4.2GBps buda gerçekten çok düşük, 8 gb depolama ve 1 gb ram bu telefon iş yapmaz
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matmuhendisi 4 yıl
usb type c kullanmak daha mantıklı olurdu
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Castiel 4 yıl
kardeşım 1gb ram nedır ya ? 250 tl lık telefonlarda artık 1gb var, cıkaracaksana 2gb cıkarda alalım
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a_y_k_u_t 4 yıl
2gb ram ve 16gb hafızayla gel de şu 500-800 bandını bir şenlerdir moto g :)
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sangreal_1905 4 yıl
5' 720p 500+ nit kaliteli İPS panel 2 GB Ram Snapdragon 615 13mp+5mp camera son sürüm android 16 gb depolama+Sd card +stereo hoparlorlar ve 900-1000 TL fiyat bu tasarım ile cıksa satış rekorları kırar ülkemizde :)
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sercandk 4 yıl
Malesef olmamış bu sefer. O ram ve dahili depolama nedir öyle?
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