Moto G 2015'e ait render görüntüleri ortaya çıktı

Motorola'nın en başarılı akıllı telefonlarından birisi olan Moto G modeli ilk olarak 2013 yılında piyasaya çıkmıştı. 2014 yılında da 2. jenerasyonu satışa çıkan cihaz giriş - orta seviyede konumlandırılsa da hem fiyat avantajı hem de yazılım güncellemesi desteği ile dikkat çekmeyi başarmıştı.

Bu kez serinin 3. jenerasyon cihazı Moto G (2015)'e ait bazı render görselleri sızdırıldı. Aslında bu görüntüler cihazın ilk kez ortaya çıktığı görüntüler değil. Yeni Moto G daha önce de bazı sızıntılarda ortaya çıkmıştı, ancak bu kez sızdırılan görseller cihazın tüm detaylarını açık bir biçimde ortaya koyuyor.

Cihaz ana hatlarıyla eski Moto G modellerini andırsa da tasarımın güçlendirildiğini söylemek yanlış olmaz. Özellikle arka yüzey oldukça şık gözükürken arka kapak tasarımı kaymayı önleyebilecek tırtıklı bir yüzeye sahip gibi görünüyor.

Daha önce Antutu testlerinde görülen cihaz test sonuçlarına göre cihaz 5" HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. 1 GB'lık RAM miktarı ve 8 GB'lık depolama kapasitesinde de bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor. 2. Jenerasyon modelinden farklı olarak yeni Moto G'de arka kamera çözünürlüğünün 13 MP'e yükselmesi bekleniyor. Diğer bir önemli özellik ise Moto G 2015'in işlem gücünü 64-bit Snapdragon 410 çipsetinden karşılayacak olması.





Foto Galeri | 8 Görsel Görüntüle Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili net bir bilgi henüz bulunmuyor. Motorola, daha önce ülkemizde distribütörler aracılığı ile satılabilirken geçtiğimiz yıl Lenovo tarafından satın alınmasının ardından bu tarz satışlar da durmuştu. Ancak Lenovo şu an ülkemizdeki akıllı telefon pazarında aktif bir şekilde satış yapıyor. Bu durum ise ilerleyen günlerde Moto G (2015) modelinin ülkemizde satılabilmesi konusunda umut verici bir detay.