Moto G Forte internete sızdırıldı





Motorola'nın tasarım anlamında en başarılı modeli Moto X olarak kabul edilirken, satış anlamında da en başarılı modeli Moto G olmuştu. Ülkemizde de satışta olan Moto G firmaya iyi bir gelir kazandırmıştı.





Bu başarı Moto G devam modeline onay çıkmasını sağladı. Evleaks tarafından sızdırılan görsel Moto G Forte modelinin yolda olduğunu gösteriyor.





Moto G Forte modeli ile ilgili bilinenler çok az ancak ilk etapta cihazın Kuzey Amerika bölgesinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Moto G'den donanım olarak çok farklı olmayacağı sanılan cihazda 4.5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yognaseti, 1GB RAM, 8GB kapasite ve Android 4.4 olacağı düşünülüyor.





Görsele bakıldığında ise kasa tasarımı olarak Moto G Forte'nin ilk nesle göre daha fazla dayanıklı olacağı kanısı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte cihazın ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya sürüleceği belirsiz.

http://www.ubergizmo.com/2014/03/moto-g-forte-rumored-to-be-in-the-works/?utm_source=mobilerepublic