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Moto G Forte internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto G Forte internete sızdırıldı

Motorola'nın tasarım anlamında en başarılı modeli Moto X olarak kabul edilirken, satış anlamında da en başarılı modeli Moto G olmuştu. Ülkemizde de satışta olan Moto G firmaya iyi bir gelir kazandırmıştı.

Bu başarı Moto G devam modeline onay çıkmasını sağladı. Evleaks tarafından sızdırılan görsel Moto G Forte modelinin yolda olduğunu gösteriyor. 

Moto G Forte modeli ile ilgili bilinenler çok az ancak ilk etapta cihazın Kuzey Amerika bölgesinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Moto G'den donanım olarak çok farklı olmayacağı sanılan cihazda 4.5 inçlik 720p ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 400 yognaseti, 1GB RAM, 8GB kapasite ve Android 4.4 olacağı düşünülüyor.

Görsele bakıldığında ise kasa tasarımı olarak Moto G Forte'nin ilk nesle göre daha fazla dayanıklı olacağı kanısı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte cihazın ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya sürüleceği belirsiz.  

http://www.ubergizmo.com/2014/03/moto-g-forte-rumored-to-be-in-the-works/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Çerçeveyi azaltıp hafıza kartı girişi koysunlar da şu gm fanları kapasın artık çenelerini
3 Yanıt Yanıtla +27
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mehmedaltair 5 yıl Blood Money
Blood Money
mehmedaltair
Çerçeveyi azaltıp hafıza kartı girişi koysunlar da şu gm fanları kapasın artık çenelerini


+1, Alttaki boşluğa kapasitif butonlar, birazda incelsin. Tam kaymak olur.

Hocam kapasitif butonlar konusunda google üreticileri sıkıştırıyor henüz motorola'nın satışı da bitmedi google hayatta izin vermez sanal tuş kesin gibi. Bir samsung kullanmıyor zaten google onları allaha havale etti artık
Blood MoneymehmedaltairÇerçeveyi azaltıp hafıza kartı girişi koysunlar da şu gm fanları kapasın artık çenelerini
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2 Yanıt Yanıtla +20
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ouzqan 5 yıl
İlk model gibi fiyatlandırma açısından da başarılı olursa yeter.
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n.emre 5 yıl
1'dir 1 yerin dibine gir :))
En azından 1.5 olsaydı iyiydi. Ama stok android durumu kurtarabilir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bune lan kapkalın tuğla gibi gözüküyor
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skywalker06 5 yıl
Normalde bile sağlam malzemeden üretilmiş bir telefon moto g plastik olmasına rağmen arka kapağı falan hiç çizilmedi üzerine çay döktüm yanlışlıkla hiç bişey olmadan devam ettim yoluma 760tlye aldıydım bu fiyata gerek donanım gerek malzeme kalitesi iyi bir cihaz daha ne kadar sağlamlaştırabilirler çok merak ediyorum
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ganja77 5 yıl
" ilk nesle göre daha fazla dayanıklı olacak" ne olm
moto g zaten piyasadaki en dayanıklı telefon
neredeyse iphone ile aynı tutuş hissi veriyor
gidin media mark a bütün telefonları elinize alın
en son moto g'yi alın
sanki bir taş tuttuğunuzu hissediceksiniz
malzeme aşırı kaliteli
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Furkan_Sahin_ 5 yıl
RAM 1.5 olsa daha iyiydi.Fiyatı 800-900 olursa bence satmaz.
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teknokaptan 5 yıl
HAZIRANDA TURKIYEYE GELIYORUM O ZAMAN CIKARSA ALIP GETIRIRIM ISTEYENE
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cryzboy43 5 yıl
adamların normal moto g sı zaten suya dayanılkı bıde actıve tarzı bıse cıkarsa 3. kattan dusup calısan ılk akıllı tel olablır :d
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General. 5 yıl
G den ne farkı varki moto X'i satsınlar.
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matmuhendisi 5 yıl
nedense içimden lorke demek geldi
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Aydenz 5 yıl
Farkı ne Moto G'den?
1 Yanıt Yanıtla +3
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erkan0075 5 yıl Aydenz
Aydenz
Farkı ne Moto G'den?

Muhtemelen active model. Yüksek mekanik dayanıma sahip görünüyor ki hem isim, hem görsel bu yönde.
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