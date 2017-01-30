Moto G5 ortaya çıktı

Motorola’nın uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde geliştirdiği Moto G serisi, yeni yılda da boy göstermeye hazırlanıyor. Yeni üyenin donanım özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
En çok ilgi gören seri oldu
Moto G serisi ilk olarak Google çatısı altındayken geliştirilmişti. Şirket Lenovo’ya satıldıktan sonra da seri yoluna devam etti. Motorola’nın en çok satan serisi olması nedeniyle her zaman da destek gördü. Bu yıl Moto G5 olarak yeni seriyi izleyeceğiz.
Giriş seviyesinde tüketicileri karşılayan serinin yeni modelinde 5 inçlik Full HD ekran olduğu görülüyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran ve 14nm süreci ile enerji verimliliği sunan Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB LPDDR3 RAM tercih edilmiş.
Modelde 32GB arttırılabilir kapasite, Android 7.0 işletim sistemi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2800mAh kapasiteli batarya, 4G LTE desteği şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün.Ayrıca Bkz. "Intel’den rekor mali yıl tabloları"
Motorola’nın MWC 2017 fuarında gövde gösterisi yapacağı biliniyor. Yeni Moto X amiral gemi serisi haricinde Moto G serisi de muhtemelen görücüye çıkacaktır. Moto G5 yanında Play veya Plus gibi versiyonların olması da bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G5-specs_id90481 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
s430 28nm - g5 plus ıcın 14nm s625 denıyor ama bekleyıp gorucez-ben bu mwc de alcatelı beklıyorum neler cıakrıcaklar dıye -
Artik 10 nm devri baslamak uzere .
Moto G5 icin az guc tuketen islemcisi icin 2800 mah makuldur .
Ince olacagi kesin .
yayınlanan reklamları görmüştüm.. part time editör arıyorlardı.. asgari ücretten bile düşük ücret vermek için genelde part time 18-21 yaş arası gençler ucuz emek gücüdür. hal böyle olunce asgari ücretin üçte biri fiyatına ne kadar editör olursa o kadar editör var burdada.. hep insanlıktan gelişmişlikten özgürlükten insan haklarından bahsederiz ama hiç dönüp aynaya kendimiz bakmayız. iki kuruşa 3 kişinin işini yaptırırız.. Klasik Türk çalışma ve çalıştırma anlayışıdır budur. Son bir not ekliyeyim. OECD ülkeleri arasında en fazla mesai yapan çalışanlar bizim ülkenin çalışanları maalesef.. aldıkları para ortalama bir amerikalının aldığı paranın üçte biri çalıştığı süre 2 kat daha fazla saat.. neyse bu konulara girdimi canım sıkılıyor. DH işte made in TUrkey olduğuna göre farklı birşey beklemeyin. Bu arada bu son mesajım olabilir bunları yazdığım için hatta birileri bu yazıları silene kadar okuduysanız sizden sonra başkaları okuyamayabilir. DHta kapitalizme laf atanı direkt 15 gün uzaklaştırıyorlar.. yada bu tarz mesajları siliyorlar. kapitalizm bu sitede kutsaldır. :))
laf olsun torba dolsun
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