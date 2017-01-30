Moto G5 ortaya çıktı

Motorola’nın uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde geliştirdiği Moto G serisi, yeni yılda da boy göstermeye hazırlanıyor. Yeni üyenin donanım özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

En çok ilgi gören seri oldu

Moto G serisi ilk olarak Google çatısı altındayken geliştirilmişti. Şirket Lenovo’ya satıldıktan sonra da seri yoluna devam etti. Motorola’nın en çok satan serisi olması nedeniyle her zaman da destek gördü. Bu yıl Moto G5 olarak yeni seriyi izleyeceğiz.

Giriş seviyesinde tüketicileri karşılayan serinin yeni modelinde 5 inçlik Full HD ekran olduğu görülüyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran ve 14nm süreci ile enerji verimliliği sunan Snapdragon 430 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB LPDDR3 RAM tercih edilmiş.

Modelde 32GB arttırılabilir kapasite, Android 7.0 işletim sistemi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2800mAh kapasiteli batarya, 4G LTE desteği şeklinde diğer özellikleri saymak mümkün.

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Motorola’nın MWC 2017 fuarında gövde gösterisi yapacağı biliniyor. Yeni Moto X amiral gemi serisi haricinde Moto G serisi de muhtemelen görücüye çıkacaktır. Moto G5 yanında Play veya Plus gibi versiyonların olması da bekleniyor.