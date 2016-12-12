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Moto G5 serisi Mart ayına hazırlanıyor

Bu yıl ülkemize tekrar giriş yapan Motorola, gelecek yıl için akıllı telefon hazırlıklarını sürdürüyor. Karşımıza ilk çıkacak seri ise çok beğenilen Moto G olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’nın tarihindeki en çok satan seri olma ünvanına sahip olan Moto G, her yıl istikrarlı bir şekilde piyasada boy göstermeye devam ediyor. Bu yıl dördüncü neslini konuk ettiğimiz serinin yeni nesline ise çok fazla bir zaman kalmadı.

Yeni Yılın İlk Ayları

Sızan görseller ve bilgiler ışığında yine Moto G5 ve Moto G5 Plus şeklinde iki modelin bizi karşılayacağı anlaşılıyor. Moto G4 serisinden çok da farklı olmayan tasarımın altında ise mütevazi bir donanım yer alıyor. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan seriye 8 çekirdekli bir işlemci güç verecek.

Motorola’nın kullanım süreleri konusunda iddialı olduğu serinin birbirinden bazı farkları bulunuyor. Moto G5 Plus modelinde ön kısımda parmak izi okuyucu, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 16GB/32GB depolama seçenekleri mevcut. Moto G5 modelinde ise 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 16GB depolama kapasitesi bulunurken parmak izi okuyucu yer almıyor.

Ayrıca Bkz. "Bu yıl da Flickr platformunu iPhone domine etti"

Firmanın yılı ilk karşılayan serisi konumundaki Moto G, genelde ilk çeyrek içerisinde piyasada oluyor. Bu bakımdan Motorola’nın MWC 2017 fuarında bir tanıtım yaparak akabinde seriyi piyasaya sürmesi olası. Motorola artık ülkemizde tekrar faaliyetlerine başladığı için Moto G5 serisini raflarda görebileceğiz. 

 

http://www.newseveryday.com/articles/59495/20161211/moto-g5-plus-release-date-specs-motorola-prepares-march-launch.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
motoroladaki kalite-sağlamlık ve teknoloji hiç bir firmada yoktur. bugun bir çok firmanın yenilik diye sunduğunu yıllar önce moto sunmuştu. bir firma teknolojik olarak bu kadar rakipsizken, bu kadar kötü yönetilebilir, moto elindeki teknolojiyi değerlendirip rakiplerin hayal bile edemeyeceği düzeyde bir ürün yapıp, reklamını yapıp, pazarlasa, rakip falan bırakmaz piyasada
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exterminant 2 yıl
tasarım böyle olacaksa hiç hoş değil
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skywalker06 2 yıl
Ben sanmıyorum tasarım konusunda bu kadar aynı olacaklarını bildiğin bende moto g4 plus ile aynı bakalım yenilik olarak neler getirecek
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BekirHan 2 yıl
Görseller eski modellerin görsellerine benziyor, hatta sanki aynı gibi...
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dr_mrh 2 yıl
2017 nin son çeyreğinde ancak ülkemizde olur, 16 gb hafıza ile de 2018 yilinda ancak giriş seviyesi telefon olur, bir de buna hafıza kartı koymazlarsa hiç alınmaz
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