Moto G7 Plus'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da görüntülendi

Motorola, yakın gelecekte bir kısmı giriş seviyesi, bir kısmı ise orta seviye özelliklere sahip olan 4 farklı cihazdan oluşan Moto G7 ailesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin en büyük ebatlı ve en gelişmiş varyantı Moto G7 Plus olduğu tahmin edilen Moto XT1965-6 kod adlı bir Motorola cihazı Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde görüntülendi. TENAA kayıtları ile cihazın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

TENAA kayıtlarından yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; cihaz, Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alacak. 64 GB dahili depolama + 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama + 6 GB RAM'e sahip olmak olmak üzere iki farklı varyant ile ilk etapta Çin pazarında satışa sunulacak. Moto G7 Plus, 6.24 inç genişliğinde, su damlası çentiğine sahip ve Full HD+ çözünürlüklü bir ekranla karşımıza çıkacak.

Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, 2.820 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Cihaz 5 MP'lik bir ön kamera sensörü ve 8 MP'lik arka kamera sensörü ile geliyor. Normal şartlarda cihazın çift arka kamera kurulumuna sahip olması gerekiyor ancak TENAA kayıtlarında yalnızca "8 MP" ifadesine yer verilmiş.

Aslına bakarsanız Moto XT1965-6'nın kamera özellikleri, G7 Plus'ın sızdırılan kamera özelliklerine pek de uymuyor. Söylentilere göre Moto G7 Plus, 16 MP + 5 MP çözünürlüklerinde iki adet arka kamera sensörü ve 12 MP'lik bir ön kamera sensörü ile gelecekti.

156,9 × 75,3 × 8,2 mm ölçülerinde ve 176 gram ağırlığında olan cihaz, mavi, kırmızı, siyah, mor, gri, altın, gümüş ve beyaz renk seçenekleri ile alıcı bulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/02/03/alleged-moto-g7-plus-xt9165-6-full-specifications-leaked-on-tenaa-ahead-of-launch/

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ailesi'ta'da düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacak.