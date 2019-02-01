Moto G7 serisinin Brezilya’daki fiyatları ortaya çıktı

7 Şubat tarihinde Brezilya’da tanıtılacak olan Moto G7 serisinin tüm özellikleri biliniyor. Ancak fiyat etiketleri net olarak öğrenilememişti. Moto G7 Play, Moto G7 Power ve Moto G7 Plus modellerine ait fotoğraflarla birlikte Brezilya’daki satış fiyatları ortaya çıktı.

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Giriş seviyesi model 271 dolar fiyat etiketine sahip

Moto G7 ailesinin, 2 GB RAM, 5.7 inç HD+ ekran, 3000mAh batarya ile donatılan giriş seviyesi modeli Moto G7 Play 271 dolar fiyat ile geliyor. 5000 mAh bataryasıyla pil ömrü odaklı geliştirilen Moto G7 Power, 3 GB RAM, 6.2 inç HD+ ekran gibi özellikler bulunduruyor ve 352 dolardan sunulacak. Son olarak ailenin en üst seviye modeli olan Moto G7 Plus ise 4 GB RAM, 6.2 inç Full HD+ ekran ve 27W hızlı şarj desteği ile 515 dolar fiyat etiketine sahip. Moto G7 ve Moto G7 Power, Snapdragon 632 yonga setinden gücünü alıyor. Moto G7 Plus diğer modellerden farklı olarak su damlası çentik ve Snapdragon 636 yonga seti ile duyurulacak.

Moto G7 hariç tüm G7 serisinin fiyatları gözüküyor. Eğer sızıntı doğruysa fiyatların oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak farklı kaynaklardan daha düşük fiyat bilgileri geldiği için net bir şey söylemek mümkün değil. Örneğin Moto G7 Plus, bu fotoğrafta 515 dolar fiyat etiketine sahipken, daha önceden sızdırılan Avrupa fiyatlarında 411 dolar olarak gözüküyordu.

https://www.gizmochina.com/2019/01/31/moto-g7-series-brazilian-prices-leaks-and-they-are-ridiculously-expensive/