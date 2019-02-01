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Moto G7 serisinin Brezilya’daki fiyatları ortaya çıktı

Şubat ayında tanıtılması beklenen Moto G7 serisi ile ilgili tüm bilgiler öğrenilmişti. Bugün ise cihazların Brezilya fiyatları ortaya çıktı. Sızdırılan Avrupa fiyatlarına kıyasla oldukça yüksek.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Moto G7 serisinin Brezilya’daki fiyatları ortaya çıktı
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7 Şubat tarihinde Brezilya’da tanıtılacak olan Moto G7 serisinin tüm özellikleri biliniyor. Ancak fiyat etiketleri net olarak öğrenilememişti. Moto G7 Play, Moto G7 Power ve Moto G7 Plus modellerine ait fotoğraflarla birlikte Brezilya’daki satış fiyatları ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "ZTE Blade V10 modeli, 32 MP ön kamerasıyla birlikte TENAA’da listelendi"

Giriş seviyesi model 271 dolar fiyat etiketine sahip

Moto G7 ailesinin, 2 GB RAM, 5.7 inç HD+ ekran, 3000mAh batarya ile donatılan giriş seviyesi modeli Moto G7 Play 271 dolar fiyat ile geliyor. 5000 mAh bataryasıyla pil ömrü odaklı geliştirilen Moto G7 Power, 3 GB RAM, 6.2 inç HD+ ekran gibi özellikler bulunduruyor ve 352 dolardan sunulacak. Son olarak ailenin en üst seviye modeli olan Moto G7 Plus ise 4 GB RAM, 6.2 inç Full HD+ ekran ve 27W hızlı şarj desteği ile 515 dolar fiyat etiketine sahip. Moto G7 ve Moto G7 Power, Snapdragon 632 yonga setinden gücünü alıyor. Moto G7 Plus diğer modellerden farklı olarak su damlası çentik ve Snapdragon 636 yonga seti ile duyurulacak.

Moto G7 serisinin Brezilya’daki fiyatları ortaya çıktı
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Moto G7 hariç tüm G7 serisinin fiyatları gözüküyor. Eğer sızıntı doğruysa fiyatların oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak farklı kaynaklardan daha düşük fiyat bilgileri geldiği için net bir şey söylemek mümkün değil. Örneğin Moto G7 Plus, bu fotoğrafta 515 dolar fiyat etiketine sahipken, daha önceden sızdırılan Avrupa fiyatlarında 411 dolar olarak gözüküyordu.


https://www.gizmochina.com/2019/01/31/moto-g7-series-brazilian-prices-leaks-and-they-are-ridiculously-expensive/ Yorum Yaz
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intel7mix 3 ay
Snapdragon elde kalmış 636 ile stoklarını tüketiyor.
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rickygulgul 3 ay
G7 Power 1399BRL'ye mal olacak, bu benim Xiaomi Mi A2'mde ödediğimden daha fazla, ve Çin'den bile almadım. Brezilya'da akıllı telefon fiyatlarının nasıl fırlamış olması şaşırtıcı, hatta temel telefonlar bile asgari ücretimizin iki katına mal oluyor.Sling TV PureVPN TunnelBear
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Bloodin 3 ay
Snapdragon 855'li Lenovo Pro GT 390 dolar, Snapdragon 636'lı G7 Plus 515 dolar :D
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zdniz 3 ay
Ne çirkin bir cihaz
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damn2u 3 ay
Lenovo/Moto cidden ne yapmak istiyor ben anlamıyorum. Bu telefonların fiyatları yazılmış malum fazla tuzlu. E ama bakıyorsun Lenovo Z5 Pro GT yaklaşık 400 Euro. Z5 Pro 300 Euro, Z5S modeli ise 220 Euro. Anlam verebilen var mı? Bir de brezilya gibi pazarlara uygun fiyatlı ürünler satıyoruz diyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Hem kendi içinde çelişkiler yumağı bir firma hem de rakiplerinin uygun fiyatlı pazar hedefleyen telefonlarında kullanılan donanım ve fiyatlar ile kıyaslayınca Lenovo/Moto için bildiğin rezillikten başka bir şey çıkmıyor ortaya. Sanırım Lenovo/Moto da HTC/LG/Sony gibi kendini yiyip bitirmeyi planlıyor.
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High Sierra 3 ay damn2u
HMD gibi tutarlı pazarlama stratejisine sahip değiller. Güya sadece Moto markasını kullanacaktılar. Ondan da vazgeçtiler şimdi iki markadan ayrı ayrı telefon üretiyorlar. Şu an Lenovo'nun yapması gereken tek şey G serisini tarih edip K serisine başlaması ve Z4 cihazında 5G destekli S855 kullanması.
Çünkü bu telefonların bu fiyata satmasının imkanı yok. Ne Android one, ne özel bir donanımı var. En basitinden Redmi Note7 kasıp kavuruyor Çin'i, acaba neden? Telefon Global satışa bile çıkmayabilir deniyor taleple yetişilememesinden ötürü.
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OverClocK1ng 3 ay
Moto G7 Plus modelinin tek güzel yanı 27 Watt hızlı şarj desteği. Onun haricinde Snapdragon 636 ya 515 Dolar vermek akıl kârı değil.
Huawei ve Xiaomi nin ne cihazları var o fiyatlara...
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