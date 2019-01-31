ZTE Blade V10 modeli, 32 MP ön kamerasıyla birlikte TENAA’da listelendi

ZTE Blade V9 geçtiğimiz sene Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmıştı. Çin’in sertifika kurumu TENAA’da, bu sene tanıtılacak Blade V10 modeline ait fotoğraflar ve özellikler görüldü. Firmanın popüler Blade serisi 2019 için güncellenmeye hazırlanıyor.

ZTE Blade V10 özellikleri

ZTE V1000 model numarasıyla ortaya çıkan Blade V10 modeli, su damlası çentik tasarımıyla geliyor. Bu çentiğin içerisinde belki de cihazın en dikkat çekici yanı olan 32 MP ön kamera bulunuyor. Bu sensör özellik listesinde 8 MP olarak gözüküyor ancak yazılım olarak 32 MP'e yükseltilmiş. 6.3 inç boyutunda ekran, 2280 x 1080 (Full HD+) çözünürlüğünde ve TFT LCD panel kullanıyor. Arka kısmı çevirdiğimizde ise 16 MP + 5 MP sensörlerden oluşan çift kamera paketi ve ZTE logosunun üzerine konumlandırılan parmak izi sensörü bizleri karşılıyor.

8 çekirdekli işlemciden gücünü alan cihazın dört çekirdeği 2.1 GHz hızında çalışırken diğer 4 çekirdek 2.0 GHz hıza sahip. Bu yapıdan dolayı net olarak bilinmese de yonga setinin MediaTek Helio P70 olabileceğini söyleyebiliriz. Blade V9 modelinde Snapdragon 450 kullanan firma görünen o ki tercihini bu sefer MediaTek’ten yana yapmış. Eğer Helio P70 kullanıldığı doğruysa performans noktasında Snapdragon 660 geride bırakıldığı söylenebilir.

ZTE Blade V10, 4 GB RAM / 64 GB depolama ve 6 GB RAM / 128 GB depolama seçeneklerine sahip. Ayrıca daha fazla depolama alanı isteyenler için microSD kart desteği de sunacağı tahmin ediliyor. 158 x 75.8 x 7.5 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı ise 154 gram.

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Blade V9 ile birlikte daha düşük özelliklere sahip Blade V9 Vita da tanıtılmıştı. Blade V10 tanıtılırken Blade V10 Vita modelini görmemiz de olası. Cihazın fiyat etiketi ve ne zaman tanıtılacağı ile bir bilgi ise şu an için bulunmuyor. 25 Şubat’ta gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılma ihtimali var.

https://www.gizmochina.com/2019/01/31/zte-blade-v10-full-specifications-images-leaked-through-tenaa-listing/