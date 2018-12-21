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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Moto G7 serisinin basın görseli internete sızdırıldı

Motorola önümüzdeki yıl Moto G7 serisi telefonlarını piyasaya sürecek. Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power ve Moto G7 Play modellerinin tamamını gösteren bir basın görseli internete düştü.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola bu yılın başlarında Moto G6 Serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Tasarım açısından büyük bir sıçrama yapan G6 Serisi, yeni cam arka panel ve 18:9 görüntü oranına sahip Max Vision ekran tasarımı ile beğeni toplamıştı. Şirket şimdi de Moto G7 akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S10 serisinin isimleri ortaya çıktı: S10 Lite, S10 Plus ve S10 Edge"
Yeni seri kapsamında Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power ve Moto G7 Play modelleri piyasaya sürülecek. Akıllı telefonların nasıl bir tasarımla geleceğini gözler önüne seren yeni bir basın görseli sızdırıldı. Yayınlanan resim cihazların yepyeni bir ön ve arka tasarıma sahip olacaklarını ortaya koyuyor.
Moto G7 ve Moto G7, dört telefon arasındaki en pahalı ve aynı zamanda en zengin özelliklere sahip cihazlar olacaklar. Moto G7 Power ve Moto G7 Play'in ise daha uygun fiyatlı seçenekler olacağı belirtiliyor. G7/G7 Plus ve G7 Power/G7 Play ikilileri benzer tasarımla gelecek.

Çentik tasarımı ve kameraları da farklı

Moto G7 ve G7 Plus'ın ince çerçeveli ekran ve su damlası şeklinde küçük bir çentiğe sahip oldukları görülüyor. Aynı şekilde Moto G7 Power ve G7 Play modellerinde de ince çerçeveli ekran var ancak bu cihazlardaki çentik daha geniş. Akıllı telefonları birbirlerinden ayıran bir başka fark ise kamerayla ilgili.
Moto G7/G7 Plus çift arka kamerayla gelirken Moto G7 Power/G7 Play'de tek bir arka kamera var. Ayrıca Moto G7 ailesinin tüm modelleri arka panele entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı ile gelecekler. Dört Moto G7 serisi akıllı telefonun da 2019'un ilk çeyreğinde lanse edilmesi bekleniyor.

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-RAMMSTEIN- 4 ay
Sekterü birisi belirler diğerleri peşinden gider. :)
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mhrUca 5 ay
Cöp diyen hicbirsey bilmiyordur
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SEO-Uzmanı 5 ay
çöp = çöptür !
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