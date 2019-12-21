Moto Razr 2019'un çıkış tarihi yoğun ilgiden dolayı ertelendi

ABD'li akıllı telefon üreticisi Motorola, tuşlu telefonların devrinde piyasayı kasıp kavurmuş olan RAZR efsanesini son günlerinde olduğumuz 2019 yılında tekrar canlandırmaya karar vermiş ve günümüzün mobil teknoloji trendlerine de ayak uydurarak katlanabilir ekranlı Moto Razr 2019'u duyurmuştu.

Cihazın çok yoğun bir ilgiyle karşılaşacağı pek de tahmin edilemeyecek bir durum değildi ancak görünüşe bakılırsa cihaza olan rağbet şirketin beklediğinden de daha yüksek.

Motorola, karşı karşıya oldukları yoğun talebe daha iyi cevap verebilmek için sırasıyla 26 Aralık ve 9 Ocak günlerinde planlanan ön sipariş ve satışa sunulma tarihlerini ileriye çekmeye karar verdiğini açıkladı.

Şirketin konuyla ilgili açıklaması aşağıda yer alıyor;

"Kasım ayındaki duyurusundan bu yana yeni Motorola Razr, tüketicilerden benzersiz bir heyecan ve ilgi aldı. Talep çok yüksekti ve sonuç olarak arz, tahminlerimizi hızla aştı.

Motorola, tüketici talebini daha iyi karşılayabilmek adına Moto Razr’ın satış fiyatını yeniden düzenlemeye ve çıkış tarihlerinde küçük değişiklikler yapmaya karar verdi. Daha fazla tüketicinin Razr'a erişebilmesini sağlamak için en uygun fiyatı ve en uygun zaman takvimi belirlemek için çalışıyoruz."

https://www.theverge.com/2019/12/20/21031645/motorola-delay-razr-flip-phone-preorder-launch-timing-high-demand

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Cihazın teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak;yonga seti ile orta sınıf bir performans sunacak olan telefonabellek vedepolama kapasitesi eşlik edecek.çözünürlüğündeki kamera hem arka hem de özçekim sensörü olarak kullanılacak.kapasiteli bir bataryanın yer aldığı cihaz, bir sürpriz olmazsaişletim sistemi ile kutusundan çıkacak.