Moto X kamerası 4 pikseli 1 "mükemmel" pikselde toplayacak





Motorola'nın yarın resmi olarak lansmanını yapacağı Moto X akıllı telefonu ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez modelin sunacağı kamera özellikleri detaylandırıldı.





Modelin 1080p video kaydını 60 kare/saniye hızında yapabileceği bilgisinden sonra, 10MP çözünürlükte olduğu tahmin edilen ClearPixel kamerası da detaylanmaya başladı.





Nokia'nın PureView, HTC'nin UltraPixel teknolojisinden sonra kamera sensörüne özel bir ad veren diğer bir marka da Motorola oldu. Moto X modelinde yer alacak olan ClearPixel kamerası gelen bilgilere göre oversampling benzeri bir teknoloji kullanacak.





Nokia'nın PureView teknolojisinde kullandığı oversampling yöntemi 7 pikseli bir piksele sıkıştırarak kayıpsız zoom yapılabilen 5MP çözünürlükte fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyordu. ClearPixel kamerasındaki oversampling yöntemi ise 4 pikseli bir “mükemmel” piksele sıkıştırıyor. Aynı şekilde kayıpsız zoom yapılabilen fotoğraflar elde ediliyor.





ClearPixel kamera sensörünün piksel boyutu 1.4 mikron. Galaxy S4 gibi amiral gemi modellerinde bu rakam 1.1 mikron olarak göze çarpıyor. Piksel boyutunun daha büyük olması ise daha fazla ışık toplaması ve düşük ışıkta daha iyi performans vermesi anlamına geliyor. Moto X ayrıca 3 adet mikrofona yer vererek 3D ses kaydına olanak sağlıyor.





Motorola'nın tarihindeki en önemli hamlelerinden birisi olarak gösterilen Moto X, pek çok özelliğiyle daha lanse edilmeden teknoloji dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Kasa materyali, kasa desenleri, metin işleme gibi özelleştirilebilir seçenekler sunan Moto X, 8 çekirdekli özel işlemcisiyle de adından söz ettirecek.





Qualcomm ve Motorola ile ortak geliştirilen X8 işlemcisinde iki Krait çekirdeği uygulamaların kullanımına sunulurken, dört tanesi Qualcomm'un Adreno GPU tasarımını temel alan grafik çekirdekleri ve diğer iki tanesi dil ve sözün gelişine göre bağlamsal içerik analiz çekirdeklerinden oluşuyor. Moto X bunun yanında 4.5 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi gibi özellikler sunacak.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-X-to-come-with-oversampling-like-video-technology-combining-4-pixels-into-1-perfect-pixel_id45892