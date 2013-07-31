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Moto X kamerası 4 pikseli 1 "mükemmel" pikselde toplayacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1b
1
77
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto X kamerası 4 pikseli 1

Motorola'nın yarın resmi olarak lansmanını yapacağı Moto X akıllı telefonu ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez modelin sunacağı kamera özellikleri detaylandırıldı.

Modelin 1080p video kaydını 60 kare/saniye hızında yapabileceği bilgisinden sonra, 10MP çözünürlükte olduğu tahmin edilen ClearPixel kamerası da detaylanmaya başladı.

Nokia'nın PureView, HTC'nin UltraPixel teknolojisinden sonra kamera sensörüne özel bir ad veren diğer bir marka da Motorola oldu. Moto X modelinde yer alacak olan ClearPixel kamerası gelen bilgilere göre oversampling benzeri bir teknoloji kullanacak. 

Nokia'nın PureView teknolojisinde kullandığı oversampling yöntemi 7 pikseli bir piksele sıkıştırarak kayıpsız zoom yapılabilen 5MP çözünürlükte fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyordu. ClearPixel kamerasındaki oversampling yöntemi ise 4 pikseli bir “mükemmel” piksele sıkıştırıyor. Aynı şekilde kayıpsız zoom yapılabilen fotoğraflar elde ediliyor.

ClearPixel kamera sensörünün piksel boyutu 1.4 mikron. Galaxy S4 gibi amiral gemi modellerinde bu rakam 1.1 mikron olarak göze çarpıyor. Piksel boyutunun daha büyük olması ise daha fazla ışık toplaması ve düşük ışıkta daha iyi performans vermesi anlamına geliyor. Moto X ayrıca 3 adet mikrofona yer vererek 3D ses kaydına olanak sağlıyor. 

Motorola'nın tarihindeki en önemli hamlelerinden birisi olarak gösterilen Moto X, pek çok özelliğiyle daha lanse edilmeden teknoloji dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Kasa materyali, kasa desenleri, metin işleme gibi özelleştirilebilir seçenekler sunan Moto X, 8 çekirdekli özel işlemcisiyle de adından söz ettirecek.

Qualcomm ve Motorola ile ortak geliştirilen X8 işlemcisinde iki Krait çekirdeği uygulamaların kullanımına sunulurken, dört tanesi Qualcomm'un Adreno GPU tasarımını temel alan grafik çekirdekleri ve diğer iki tanesi dil ve sözün gelişine göre bağlamsal içerik analiz çekirdeklerinden oluşuyor. Moto X bunun yanında 4.5 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi gibi özellikler sunacak. 

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-X-to-come-with-oversampling-like-video-technology-combining-4-pixels-into-1-perfect-pixel_id45892 Yorum Yaz
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kızgınjapon 6 yıl en beğenilen
cefe34
Kıyak telefon fakat nedense tutmadı tükiyede..

daha çıkmadı ki tutsun
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Gukama 6 yıl
Moto x güzel satacak gibi geliyor
Hele bir de iyi fiyattan çıkarsa piyasaya...
1 Yanıt Yanıtla +24
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Hsna 6 yıl
Htc'nin ultrapixele benziyor, megapixelden çok daha matıklı nokia gibi 41 megapixel falan çok saçma geliyordu bana sıfırları atılmamış türk lirası gibi...
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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1 Avatar
assasin34 6 yıl
noblelion
Abi Android işletim sistemli tüm telefonlar gibi bu da kusursuz değil. Androide çözüm bulsunlar artık. Google bu işi için bişeyler yap artık. Bırak gözlükle uğraşmayı. NOT.: s4 kullanıcısıyım

Androidin neyine cozum bulacak google..her surumde ustune katarak gelistirmeye devam ediyor.4.3'le birlikte gelen yeniliklerden haberiniz yok sanirim.?trim ozelligini bir arastirmanizi oneririm.
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assasin34 6 yıl
ozelliklerdeki rakamlara takilmamak gerek..cihazin niteligine bakmak lazim.bence ben akilli cihazim diyen cihazdan daha akilli bir cihaz.dokunmadan cihazi uyandirip sizi asiste etmesi bile basli basina bir olay.
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DnR 6 yıl
Nokia'nın 41Mp'e laf edebilmek için önce sensör boyutlarını biliyor ve mukayese edebiliyor olmak lazım..
HTC UP diye böbürlendiği şeyide gördük. Tırt.
Hsna
Htcnin ultrapixele benziyor, megapixelden çok daha matıklı nokia gibi 41 megapixel falan çok saçma geliyordu bana sıfırları atılmamış türk lirası gibi...

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THESTER 6 yıl
Yine de Nokia'nın piksel rekoruna yaklaşamadılar. Adamlar kamera konusunda zamanının 5 yıl ötesinde artık bunu kabullenelim :)
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esertekin180 6 yıl
Arkadaşlar bu telefon sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkacak Avrupa ve diğer ülkelerde satışa çıkmayacak. Sanıyorum Motorola Droid Maxx serisini uluslararası piyasaya sürecek. Bende HTC One var ve Nexus 5 için beklemedeyim. Bu telefon gelseydi iyi olurdu :-S
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Hsna 6 yıl
Htc'nin ultrapixele benziyor, megapixelden çok daha matıklı nokia gibi 41 megapixel falan çok saçma geliyordu bana sıfırları atılmamış türk lirası gibi...
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noblelion 6 yıl
Abi Android işletim sistemli tüm telefonlar gibi bu da kusursuz değil. Androide çözüm bulsunlar artık. Google bu işi için bişeyler yap artık. Bırak gözlükle uğraşmayı. NOT.: s4 kullanıcısıyım
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StoryLine 6 yıl
youtube.com/... daha başlamadı
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DH Misafiri 6 yıl
hadi abi nerede bu telefon saat 22:00 oldu 2 saat sonra 2 ağustos olacak, saat farkı varda bu kadar olmaz, artık görelim şu telefonun kamerasını,işlemcisini...
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4hm3t.# 6 yıl
1250 ideal fiyat olur bence. Simdi önemli olan türkiye piyasasına ne zaman girer? Çok gecikirse eğer bir anlamı olmaz. En fazla 1,5 ay içerisinde girmeli.
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DH Misafiri 6 yıl
experienced
EmreFB1907 Bu kadar reklammı olur pes , Heryerden reklam fışkırıyor sitede . Dh nin reklamı yok , Reklamın DH si var .
Motorola Türkiye kapandı, neyin reklamını yapabilirler ki? Kimin getireceği olmayan bir telinmi?

Arkadaş reklam derken sitenin sağından solundan altından üstünden her yerinden fışkıran reklamlardan bahsetmiş.
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