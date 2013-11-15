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Moto X modeli Avrupa'ya açılmanın planlarını yapıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto X modeli Avrupa'ya açılmanın planlarını yapıyor

Motorola'nın en başarılı akıllı telefon modeli olarak gösterilen Moto X, bilindiği gibi özelleştirilebilir kasa tasarımına sahip ve sadece ABD sınırları içerisinde satışı yapılıyor.

ABD ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Moto X modelinin yüzde 70'i ülke sınırları içerisinde üretiliyor. Telefon bileşenleri 14 eyaletten getirilirken, sadece işlemci Tayvan'dan OLED ekranlar ise Güney Kore'den tedarik ediliyor. Birleştirme işlemi Texas eyaleti Fort Worth bölgesinde yapılıyor ve yaklaşık 2000 kişi montaj hattında istihdam ediliyor.

Moto X'in ABD'ye özel olmasının en büyük sebebi olarak ise üretimin sınırlı kapasitede olması gösteriliyordu. Amerikalılar cihaza büyük ilgi gösterse de bu ilgi satışlara yansımadı ve iddialara göre aradan geçen 3.5 ay sonrasında cihaz 500 000 adet satabildi.

Motorola orta seviye Moto G modeli ile global olarak satış yapmayı planlasa da Moto X modelinin de Avrupa'ya açılması gündemde. Motorola'nın Avrupa pazarlama direktörü Marcus Frost, Moto X'e gösterilen ilginin fantastik olduğunu ve Avrupa/Ortadoğu bölgesine açılmak için fırsatları değerlendirdiklerini dile getirdi. 

Modelin ne zaman ve hangi fiyattan Avrupa'da satışa sunulacağına dair ise bir açıklama yapılmadı. Moto X modelinde 4.7 inçlik 720p AMOLED ekran, Snapdragon S4 Pro tabanlı özelleştirilmiş X8 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlükte Clear Pixel arka kamera, 2200mAh batarya gibi özellikler yer alıyor. Modelin kontratsız satışı 300$ seviyesinde.

http://vr-zone.com/articles/motorola-launch-moto-x-europe/63968.html Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
Google'in saçmalıklarından biridir bu Motorola olayı...

Böyle koca bir markayı fındık gibi küçültüp,asya''dan avrupa'dan çıkarıp ülkeye özel cihaz satmak,sonra tutmayınca ki abd de satışlar vasatmış, tekrar avrupa'ya uzanmaya çalışmanın arkasında hangi deha vardı acaba...
Google'in saçmalıklarından biridir bu Motorola olayı...Böyle koca bir markayı fındık gibi küçültüp,asya''dan avrupa'dan çıkarıp ülkeye özel cihaz sat...
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face1tr 6 yıl
ABD ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Moto X modelinin yüzde 70'i ülke sınırları içerisinde üretiliyor.

ABD için para falan toplayalım, kızılay yardım göndersin... elalem dünya devi ekonomiyi canlı tutmaya dönük adımlar atıyor. halbuki batan biziz, bizde herşey iş işten geçince...
ABD ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Moto X modelinin yüzde 70'i ülke sınırları içerisinde üretiliyor.ABD için para falan toplayalım, kızı...
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DH Misafiri 6 yıl
hocam ben bu telefonun gelmesi bekliyorum ama gelirse droid maxx veya moto g de olabilir inş gelir şu telefon
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burakesan 6 yıl
LG G2, donanımına oranla düşük bir fiyatla Türkiye'nin bu seneki akıllı telefon ihtiyacını karşıladı kanaatimce. Türkiye'ye gelse dahi ya Discovery ile eş veya bir miktar daha pahalı yapar da satar ya da insanlar "Biraz paraya kıyacağız, ama aldık mı iyisi olsun" deyip LG G2 alır.
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ganja77 6 yıl
900 tl civarına gelirse çok iyi satar
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okan_cehapelioglu 6 yıl
fiyat cok iyi ama bize en iyi ihtimal 800 tl civarı gelir ötv siydi aradaki kdv farkıydı
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Nokia Specialist 6 yıl
S900 çıkacak
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umutaltdag 6 yıl
Geçti Muğlanın pazarı... derler bizde. Artık Moto G gibi fiyat/performans ürünleri olarak çıkarırlar ise kendilerini büyütebilirler
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alaz1903 6 yıl
kevlar alaşımlı, 3300 mah bataryalı, tasarım harikası RAZR MAXX serisini çıkarmış firmayı ne hale getirdi google.
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Master_Evil 6 yıl
geçti artık boşver
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
Google'in saçmalıklarından biridir bu Motorola olayı...

Böyle koca bir markayı fındık gibi küçültüp,asya''dan avrupa'dan çıkarıp ülkeye özel cihaz satmak,sonra tutmayınca ki abd de satışlar vasatmış, tekrar avrupa'ya uzanmaya çalışmanın arkasında hangi deha vardı acaba...
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#Gakko_ 6 yıl
Bunun yerine Droid Maxx gelse keşke.
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seven44 6 yıl
Çok geç
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DaRKFoRCeS 6 yıl
bilinen bir markada google işi bozuyor zaten yeterince kar ettiler markayıda batırdılar gelmesi düşük bir ihtimal güzel cihaz zaten android dünyasında sempati duyduğum markalardan biri fakat google motorola olmuyor.nexus markası hep motorolodan bilinir halde ve önde gidiyor.
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