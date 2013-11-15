Moto X modeli Avrupa'ya açılmanın planlarını yapıyor





Motorola'nın en başarılı akıllı telefon modeli olarak gösterilen Moto X, bilindiği gibi özelleştirilebilir kasa tasarımına sahip ve sadece ABD sınırları içerisinde satışı yapılıyor.





ABD ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Moto X modelinin yüzde 70'i ülke sınırları içerisinde üretiliyor. Telefon bileşenleri 14 eyaletten getirilirken, sadece işlemci Tayvan'dan OLED ekranlar ise Güney Kore'den tedarik ediliyor. Birleştirme işlemi Texas eyaleti Fort Worth bölgesinde yapılıyor ve yaklaşık 2000 kişi montaj hattında istihdam ediliyor.





Moto X'in ABD'ye özel olmasının en büyük sebebi olarak ise üretimin sınırlı kapasitede olması gösteriliyordu. Amerikalılar cihaza büyük ilgi gösterse de bu ilgi satışlara yansımadı ve iddialara göre aradan geçen 3.5 ay sonrasında cihaz 500 000 adet satabildi.





Motorola orta seviye Moto G modeli ile global olarak satış yapmayı planlasa da Moto X modelinin de Avrupa'ya açılması gündemde. Motorola'nın Avrupa pazarlama direktörü Marcus Frost, Moto X'e gösterilen ilginin fantastik olduğunu ve Avrupa/Ortadoğu bölgesine açılmak için fırsatları değerlendirdiklerini dile getirdi.





Modelin ne zaman ve hangi fiyattan Avrupa'da satışa sunulacağına dair ise bir açıklama yapılmadı. Moto X modelinde 4.7 inçlik 720p AMOLED ekran, Snapdragon S4 Pro tabanlı özelleştirilmiş X8 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 10MP çözünürlükte Clear Pixel arka kamera, 2200mAh batarya gibi özellikler yer alıyor. Modelin kontratsız satışı 300$ seviyesinde.

http://vr-zone.com/articles/motorola-launch-moto-x-europe/63968.html