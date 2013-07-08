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Moto X modelinde Clear Pixel adlı bir kamera teknolojisi yer alabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto X modelinde Clear Pixel adlı bir kamera teknolojisi yer alabilir

Google'ın Motorola'yı satın alması sonrasında en iddialı çıkışı olarak gösterilen Moto X projesinin çok geçmeden amiral gemi modeli olmayacağı ortaya çıkmış ardından da erteleme geldiği iddia edilmişti.

15 Mayıs tarihinde yeni Android sürümü ile lanse edilmesi beklenen Moto X modelinin kesin olarak ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak modelin farklı özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor.

Bunlardan birisi olan isteğe göre kişiselleştirme seçeneği; kullanıcıların telefonun renk, çözünürlük, boyut, yazı işleme gibi özelliklerini bir grup arasından seçim yaparak belirleyebileceği bir stratejiyi ifade ediyor. Ancak bu kişiselleştirme seçeneklerinin neler olacağı kesin olarak bilinmiyor. 

Diğeri ise cihazın kamerası ile ilgili. HTC gibi Motorola da Clear Pixel adlı bir kamera teknolojisini Moto X modelinde görücüye çıkaracak. 10MP çözünürlüğe sahip olan kamera el hareketlerini destekleyecek. Örneğin el sallayarak kameranın fotoğraf çekmesinin sağlanması ve kamera uygulamasının başlatılması mümkün olacak. 

Son özellik ise saf Android tecrübesi. Moto X modelinin stok Android arayüzü tecrübesi sunacağı daha önce de dile getirilmişti. Böylelikle yeni güncellemeler hızlı bir şekilde alınabilecek. 

Ancak bu tecrübe özel bir kullanıcı arayüzü ile mi sunulacak bu belirgin değil. Google'ın Nexus cihazlarını ayrı kategoride tutması nedeniyle Moto X modelinde ne tür bir arayüz karşımıza çıkacak merakla bekleniyor.


http://www.androidauthority.com/moto-x-phone-pure-android-fast-upgrades-clear-pixel-camera-240406/ Yorum Yaz
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cakals 6 yıl en beğenilen
15 mayıs ta tanıtılacak derken ?
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bütün android telefonlar birbirine benzemeye başladı, inşallah motorola bi farklılık getirir.
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LilTunechi 6 yıl
Güzel motorolayi özledik.Ama 15 mayıs bana mi garip geldi sadece
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General. 6 yıl
Türkiye'ye gelecekmi bilgisi olan varmı
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kımyasal 6 yıl
Sheitani
Google kendi telefonlarını üretmeye başlıyor.. Android dünyası için çok iyi bir haber. Fakat Googleın diğer cihazlara Nexus desteği vermesi, Nexus cihazlarını bir adım geri çekiyor.

Google Nexus serilerinde satış konusunda hiçbir zaman agresif bir politika sergilemedi ve öyle bir niyetide yok.
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saltooo 6 yıl
el sallamak yerine dokunmak daha hızlı gibi tabi nasıl sallayacaz oda ayrı
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Salona 6 yıl
cakals
15 mayıs ta tanıtılacak derken ?

Diğer haberde de 11 Temmuz var :)
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Guest-BA761BEEF 6 yıl
Google kendi telefonlarını üretmeye başlıyor.. Android dünyası için çok iyi bir haber. Fakat Google'ın diğer cihazlara Nexus desteği vermesi, Nexus cihazlarını bir adım geri çekiyor.
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kımyasal 6 yıl
Greçekten kalite farkı olucak bir kamera teknolojisine kimse hayır demez.Yalnız el sallıyarak fotoğraf çekmek gibi özellikler yerine su geçirmezlik,kaliteli kasa vb. gibi özellikler ile farkını koymalı.
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Part Of The Nature 6 yıl
Google motorolayı geri kazandırmak istiyorsa eski cihazlarada el atması lazım.
ÖRN: razr in jell bean desteği var ama türkiye için yok.
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cakals 6 yıl en beğenilen
15 mayıs ta tanıtılacak derken ?
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