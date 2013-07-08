Moto X modelinde Clear Pixel adlı bir kamera teknolojisi yer alabilir





Google'ın Motorola'yı satın alması sonrasında en iddialı çıkışı olarak gösterilen Moto X projesinin çok geçmeden amiral gemi modeli olmayacağı ortaya çıkmış ardından da erteleme geldiği iddia edilmişti.





15 Mayıs tarihinde yeni Android sürümü ile lanse edilmesi beklenen Moto X modelinin kesin olarak ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak modelin farklı özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor.





Bunlardan birisi olan isteğe göre kişiselleştirme seçeneği; kullanıcıların telefonun renk, çözünürlük, boyut, yazı işleme gibi özelliklerini bir grup arasından seçim yaparak belirleyebileceği bir stratejiyi ifade ediyor. Ancak bu kişiselleştirme seçeneklerinin neler olacağı kesin olarak bilinmiyor.





Diğeri ise cihazın kamerası ile ilgili. HTC gibi Motorola da Clear Pixel adlı bir kamera teknolojisini Moto X modelinde görücüye çıkaracak. 10MP çözünürlüğe sahip olan kamera el hareketlerini destekleyecek. Örneğin el sallayarak kameranın fotoğraf çekmesinin sağlanması ve kamera uygulamasının başlatılması mümkün olacak.





Son özellik ise saf Android tecrübesi. Moto X modelinin stok Android arayüzü tecrübesi sunacağı daha önce de dile getirilmişti. Böylelikle yeni güncellemeler hızlı bir şekilde alınabilecek.





Ancak bu tecrübe özel bir kullanıcı arayüzü ile mi sunulacak bu belirgin değil. Google'ın Nexus cihazlarını ayrı kategoride tutması nedeniyle Moto X modelinde ne tür bir arayüz karşımıza çıkacak merakla bekleniyor.





http://www.androidauthority.com/moto-x-phone-pure-android-fast-upgrades-clear-pixel-camera-240406/