Moto Z serisinde optik yakınlaştırma ihtimali

Akıllı telefonlarda genelde OIS veya yazılım tabanlı yakınlaştırma şeklinde kamera özellikleri görüyoruz ancak donanım tabanlı optik yakınlaştırma yaygın olarak kullanımda değil. Maliyet ve üretim zorlukları nedeniyle bugüne kadar belirli modellerde karşımıza çıkan optik yakınlaştırma, Moto Z amiral gemi modelinde de harici olarak yerini alabilir.

Firmanın paylaştığı son görselde, 16 pinli bir yuva üzerinde vizör hedefinin durduğu görülüyor. Muhtemelen harici modüller yoluyla da optik yakınlaştırma desteği mümkün olabilecek. Toplamda 10X seviyesine kadar optik yakınlaştırma yapılabileceği konuşuluyor. Yeni Moto Z serisi zaten modüler yapısı en vurucu noktası olacak.

Modüler Yapı

Moto Z serisinde, gelen bilgilere göre Amps adında yeni bir bağlantı teknolojisi yer alacak. Apple’ın Smart Connector bağlantısına benzetebileceğimiz Amps, 16 pinli bir bağlantı yuvasına sahip. Telefonun belirli bir kısmını çıkarmak yerine, Amps modülleri dış taraftan bağlantı kuracak ve cihazı kapatmaya da gerek olmayacak.

İlk etapta 6 farklı Amps modülünün piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Görselden de görülebileceği gibi optik yakınlaştırma destekli bir kamera modülü bunlar arasında. Ayrıca stereo hoparlör, batarya desteği, piko projeksiyon aparatı gibi farklı aksesuarlar yer alacak. Modüller MotoMod markası altında pazarlanacak.

Serinin amiral gemisi Moto Z Style olacak. Moto Z Style modeli 5.2mm kalınlık değeri ile pazarın en ince akıllı telefonlarından birisi olacak. Bu ince profil içerisinde ise 5.5 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB/4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde lazer odaklama ve OIS destekli arka kamera, ön parmak izi okuyucu, 2600mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.

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Moto Z Play modeli ise 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi veya 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi, ön parmak izi okuyucu, 7mm kalınlık, 3500mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler barındıracak. Yeni seri, 9 Haziran’daki Lenovo etkinliğinde tanıtılacak.