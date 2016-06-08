Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Moto Z serisinde optik yakınlaştırma ihtimali

Motorola'nın yeni Moto Z amiral gemi akıllı telefon serisi, dikkat çekici özelliklerle gelecek ve bunlardan birisi optik yakınlaştırma olacak. Firmanın paylaşımlarında da bu noktaya dikkat çekiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefonlarda genelde OIS veya yazılım tabanlı yakınlaştırma şeklinde kamera özellikleri görüyoruz ancak donanım tabanlı optik yakınlaştırma yaygın olarak kullanımda değil. Maliyet ve üretim zorlukları nedeniyle bugüne kadar belirli modellerde karşımıza çıkan optik yakınlaştırma, Moto Z amiral gemi modelinde de harici olarak yerini alabilir.

Firmanın paylaştığı son görselde, 16 pinli bir yuva üzerinde vizör hedefinin durduğu görülüyor. Muhtemelen harici modüller yoluyla da optik yakınlaştırma desteği mümkün olabilecek. Toplamda 10X seviyesine kadar optik yakınlaştırma yapılabileceği konuşuluyor. Yeni Moto Z serisi zaten modüler yapısı en vurucu noktası olacak.

Modüler Yapı

Moto Z serisinde, gelen bilgilere göre Amps adında yeni bir bağlantı teknolojisi yer alacak. Apple’ın Smart Connector bağlantısına benzetebileceğimiz Amps, 16 pinli bir bağlantı yuvasına sahip. Telefonun belirli bir kısmını çıkarmak yerine, Amps modülleri dış taraftan bağlantı kuracak ve cihazı kapatmaya da gerek olmayacak.

İlk etapta 6 farklı Amps modülünün piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Görselden de görülebileceği gibi optik yakınlaştırma destekli bir kamera modülü bunlar arasında. Ayrıca stereo hoparlör, batarya desteği, piko projeksiyon aparatı gibi farklı aksesuarlar yer alacak. Modüller MotoMod markası altında pazarlanacak.

Serinin amiral gemisi Moto Z Style olacak. Moto Z Style modeli 5.2mm kalınlık değeri ile pazarın en ince akıllı telefonlarından birisi olacak. Bu ince profil içerisinde ise 5.5 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB/4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde lazer odaklama ve OIS destekli arka kamera, ön parmak izi okuyucu, 2600mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "4000mAh kapasiteli Samsung Galaxy S7 Active duyuruldu"

Moto Z Play modeli ise  5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi veya 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi, ön parmak izi okuyucu, 7mm kalınlık, 3500mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler barındıracak. Yeni seri, 9 Haziran’daki Lenovo etkinliğinde tanıtılacak. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/new-moto-z-teaser-pops-up-10x-optical-zoom-coming.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Crashlone 3 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Optik olursa güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
Amiral gemisi ama pili koymamislar.bari kutudan 2-3 tane adaptör ciksin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inifiesta 3 yıl
Project Ara'dan ne farkı var? Sahi ne oldu Project Ara'ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crashlone 3 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 3 yıl
projeksiyon aparati iyiymis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC Vive kutusundan çıkıyor ön inceleme videosu "BSC Özel" 3 yıl Apple Music Türkçe içerik testi inceleme videosu 3 yıl Samsung SDI elektrlikli araçlar için batarya geliştirme işine odaklanıyor 3 yıl Apple'ın geliştiriciler konferansı WWDC 2016'da bizi neler bekliyor? 3 yıl Silverstone, Strider Essential serisini genişletiyor 3 yıl App Store önemli değişikliklere uğruyor 3 yıl Peugeot'dan yeni elektrikli yardımcı scooter: e-Kick 3 yıl Yolcu taşıyabilen ilk drone bu yıl gökyüzünde olacak 3 yıl Wacom, iF DESIGN AWARDS’dan dört ödül ile döndü 3 yıl Snapdragon 821 mi 823 mü? 3 yıl Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası 3 yıl İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası 3 yıl Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor 3 yıl Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor 3 yıl McLaren'den 515 bin dolarlık tamamen karbon süper otomobil: MSO Carbon Series LT 3 yıl Euro 2016’da Eyfel Kulesi ülkelerin renklerine bürünecek 3 yıl Mevlana filmi için Leonardo DiCaprio'nun adı geçiyor 3 yıl HP Spectre X360 "Üst segment" 2si1 arada dizüstü incelemesi 3 yıl 10. nesil Honda Civic Hatchback kamuflajlı haliyle görüntülendi 3 yıl Office 365 kullanıcıları için proje yönetim uygulaması Planner indirmeye sunuldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Moto Z serisinde optik yakınlaştırma ihtimali Sonraki Harvard bilim insanları "Biyonik Yaprak" ile sıvı yakıt üretmeyi başardı 3 yıl Terör olaylarını önceden haber veren Android ve iOS uygulaması 3 yıl 4.5G şebekelerinin en yeni özellikleri dünyada ilk defa Turkcell’de test ediliyor 3 yıl Lenovo Project Tango telefonu kameralar karşısında 3 yıl Android 6.0 ilk kez yüzde 10 barajını geçti 3 yıl Yerli eğitim uçağı Hürkuş havada kontak kapattı [Video] 3 yıl Intel Apollo Lake büyük bir performans artışı ile geliyor 3 yıl Mercedes, Tesla Model X’e rakip hazırlıyor 3 yıl 6GB RAM taşıyan OnePlus 3 benchmark testlerine düştü 3 yıl LeEco, Snapdragon 823 sürprizi yapabilir 3 yıl Tesla, pil üretimi için Samsung SDI ile anlaşmak üzere 3 yıl Katlanabilir Samsung telefonları için 2017 iddiası güçleniyor 3 yıl Transformers: Earth Wars Android’e geldi 3 yıl Yeni Macbook 2016 inceleme "Estetik ve teknoloji bir arada" 3 yıl BMW yatırımlarını yeni otonom teknolojisi projesine yönlendiriyor 3 yıl Verizon’dan Yahoo için 3 milyar dolarlık teklif 3 yıl Sony, 10 adet PS VR oyunu hazırladı 3 yıl EVGA, LED bağlantı noktalı güç kaynaklarını duyurdu 3 yıl Rusların bu videosu interneti salladı ama bizde daha iyisi var 3 yıl Asus Zenbo’ya karşı Acer Jibo Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim