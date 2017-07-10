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Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı

Motorola’nın yeni amiral gemi modeli Moto Z2, firmanın resmi Çin sitesinde ortaya çıktı. İlk basın afişi modele ait pek çok önemli detayı gün yüzüne çıkarıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı

Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren Motorola’nın son dönemdeki en başarılı akıllı telefonu olan Moto Z yenileniyor. Modüler aksesuar tasarımı ile dikkat çeken amiral gemisi ay sonunda ikinci nesli ile tüketici karşısına çıkacak.

 

Aynı çizgiler

 

Motorola Çin bölümünün paylaştığı basın afiş hem telefonun detaylarını gözler önüne sererken hem de aksesuarlar konusunda fikir veriyor. Aslında serinin ilk modeli Moto Z2 Play bir süre önce tanıtılmış ve yeni serinin neye benzeyeceğini göstermişti.

 

Moto Z2 modeli yine önceki modelin tasarım çizgilerini koruyor. Farklı olarak arka kısımda çift kamera kombinasyonu kullanıldığını görüyoruz. Son dönemin yükselen trendi çift kamera teknolojisi yeni Moto amiral gemisinde de yerini almış.

 

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5.5 inçlik 2K AMOLED ekrana sahip olacak Moto Z2 modeline Snapdragon 835 yonga seti gücünü veriyor. 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunulan modelde 12MP çözünürlüğünde çift arka kamera olacağı iddia ediliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde olacak.

 

Görselde göze çarpan Moto Mod aksesuarları ise Hasselblad True Zoom Camera, Portable Photo Printer, Turbo Power Battery Case, 360 Camera, JBL Speaker ve GamePad şeklinde sıralanıyor. Amiral gemisi 25 Temmuz tarihinde resmiyet kazanacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/Moto-Z2-with-Moto-Mods-surfaces-on-official-Chinese-Moto-site-phone-to-be-unveiled-July-25th_id95814 Yorum Yaz
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saMetallica 2 yıl
25 temmuzda tanıtılacaktı sözde noldu. hiç bir yerde bilgi yok. sanırsın lenovo battı :)
samsung aylar öncesinden dellal gibi bangır bangır en ilgisiz kişiyi bile haberdar ediyor.biz sıkı takipçisiyiz haber bulamıyoruz.ilginç. :)
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MetalWave 2 yıl
benim beklentim sadece ekranı ve pili olan 10" den büyük bir tableti mod olarak telefona bağlayıp telefonu kullanmaya devam etmek. moto z kullanıcısıyım ve telfonumdan sarj dışında memnunum.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Çok uzun zamandır bekliyorum GamePad'i olan bir telefon. Xperia Play'den sonra adam akıllı bir ürün gelmedi. Bakalım, başta afişi doldurup, lansman gününde hiçbir aksesuar getirilmeyen çok proje oldu, bu öyle olmaz umarım

Ekleme: Yalnız taşıması zor olur bu aksesuarı diye düşünüyorum. Ben 2 parçadır diye düşünmüştüm ama kılıf şeklinde tasarlanmış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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saMetallica 2 yıl
moto z şuan kendi klasmanında f/p kralı. ancak ilk çıktığında 2500den çıkmış. şuan online alışveriş yerlerinde 1850-1900 e bulunabiliyor. moto z2 çıkmaya yakın iyice düşse de daha bi uyguna alsak. :)
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Whippoorwill 2 yıl
JBL Speaker en çok dikkatimi çeken oldu. Önceki seride de mevcuttu ama fiyatı biraz uçuk kalmıştı umarım bu sefer bir ayar çekerler.
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black_fps 2 yıl
benim gibi telefonun dokunmatiğinde oyun oynayamayanlar için game pad müthiş görünüyor
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