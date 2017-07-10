Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı

Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren Motorola’nın son dönemdeki en başarılı akıllı telefonu olan Moto Z yenileniyor. Modüler aksesuar tasarımı ile dikkat çeken amiral gemisi ay sonunda ikinci nesli ile tüketici karşısına çıkacak.

Aynı çizgiler

Motorola Çin bölümünün paylaştığı basın afiş hem telefonun detaylarını gözler önüne sererken hem de aksesuarlar konusunda fikir veriyor. Aslında serinin ilk modeli Moto Z2 Play bir süre önce tanıtılmış ve yeni serinin neye benzeyeceğini göstermişti.

Moto Z2 modeli yine önceki modelin tasarım çizgilerini koruyor. Farklı olarak arka kısımda çift kamera kombinasyonu kullanıldığını görüyoruz. Son dönemin yükselen trendi çift kamera teknolojisi yeni Moto amiral gemisinde de yerini almış.

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5.5 inçlik 2K AMOLED ekrana sahip olacak Moto Z2 modeline Snapdragon 835 yonga seti gücünü veriyor. 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunulan modelde 12MP çözünürlüğünde çift arka kamera olacağı iddia ediliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde olacak.

Görselde göze çarpan Moto Mod aksesuarları ise Hasselblad True Zoom Camera, Portable Photo Printer, Turbo Power Battery Case, 360 Camera, JBL Speaker ve GamePad şeklinde sıralanıyor. Amiral gemisi 25 Temmuz tarihinde resmiyet kazanacak.