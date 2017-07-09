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Xiaomi rekor akıllı telefon satışı yaptı

Akıllı telefon pazarında varlığını arttırmak isteyen Xiaomi, fiyat-performans odaklı telefonlarla amacına ulaşmaya çalışıyor. Firma yılın ikinci yarısında rekor kırdı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem akıllı telefon pazarında ilk 5 listesine girmeyi başaran Xiaomi, kendisine 100 milyon satış hedefi koymuştu. Ne var ki hedefi tutturamadı ve geriye düştü. Geçen yıldan bu yana firma ilk beş listesinde değil. Bu yıl ise kıpırdanma görünüyor.

 

Yükseliş var

 

Yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde firma tarihinin rekoru kırıldı. Toplamda 23 milyon akıllı telefon satılırken, önceki çeyreğe göre yüzde 70 civarında artış kaydedildi. Özellikle Redmi Note 4, Redmi Note 4X ve Mi 6 modellerinin rakamlara büyük katkısı oldu.

 

Fiyat-performans konusunda sahneyi kimselere bırakmayan Xiaomi, özellikle ülke dışı satışlarını arttırarak bu rakamı elde etti. Her ne kadar Asya kıtasında bir kaç ülkede resmi olarak varlık gösterse de, paralel yollardan Xiaomi telefonlar pek çok ülkede bulunabiliyor. Ülkemizde de artık perakende mağazalarında Xiaomi telefonlarını görmek mümkün.

 

Ayrıca Bkz. "LG mobil bölümü yine hüsran yaşattı"

Firmanın hedefi bu yıl 14.7 milyar dolar civarında satış yapmak. Bu da yaklaşık 80 milyon akıllı telefon satışına denk geliyor. Gelecek yıl ise satış rakamının 100 milyon civarında yükselmesi hedefleniyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/58343/xiaomi-reports-record-smartphone-shipments/index.html Yorum Yaz
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damn2u 2 yıl en beğenilen
Ve buna rağmen bir çok yılların markası üst üste her dönem zarar açıklıyor.
Feyz almak bu kadar mı zor?
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ercument007 2 yıl
Htc yükseliş açıkladı, samsung yükseliş açıkladı, xiaomi yükseliş açıkladı. Asıl soru bu firmalar yükselirken kimler çakıldı?
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AC@DC 2 yıl
1senedir redmi note3 pro kullanıyorum her ay güncelleme geliyor gram takılma yok nede kasıyor.
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aycibin 2 yıl
Mi6 guzel makina
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kloveangel 2 yıl
Türkiye'de bu adamlar gibi kafası çalışan bir zengin yok mu anlamıyorum.
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noahford 2 yıl
Bu telefonun Türkiye'ye gelmesi lazım.
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DH Misafiri 2 yıl
mi 6 incelemesi ne oldu erdi bey
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gezfotek 2 yıl
İlk defa xiaomi telefon kullanıyorum, 1 hafta önce redmi 4x aldım. Cihaza hayran kaldım. Kamerası, pil ömrü, akıcı arayüzü, kullanılan malzemenin kalitesi ve de tüm bunlara rağmen aynı özelliklerdeki diğer markaların neredeyse yarı fiyatına satılması.
Yani bu markayı kullanmamak için hiçbir neden yok.
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kloveangel 2 yıl
android de alınabilir iki marka xiaomi ve oneplus gerisi fasafiso! bunları kullananlara ötekiler oyuncak geliyor.
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V4LKyR 2 yıl
Xiaomi resmi olarak TR'ye gelse inanılmaz satış yapar. Farket bizi ey Xiaomi!
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SixSixSix 2 yıl
OnePlus daha çok ilgimi çekiyor şahsen. Hepsiburada'da OnePlus 3T'yi gördüm, mutlu oldum. Umarım OnePlus 5 ve sonrası da gelir.
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jimhendrix 2 yıl
Bu haberde neden dün 13.30 yazıyor? Haberi gece 02:00 civarinda okudum ben. Zamanı ileri atıyorlar herhalde.
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