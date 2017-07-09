Xiaomi rekor akıllı telefon satışı yaptı

Bir dönem akıllı telefon pazarında ilk 5 listesine girmeyi başaran Xiaomi, kendisine 100 milyon satış hedefi koymuştu. Ne var ki hedefi tutturamadı ve geriye düştü. Geçen yıldan bu yana firma ilk beş listesinde değil. Bu yıl ise kıpırdanma görünüyor.

Yükseliş var

Yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde firma tarihinin rekoru kırıldı. Toplamda 23 milyon akıllı telefon satılırken, önceki çeyreğe göre yüzde 70 civarında artış kaydedildi. Özellikle Redmi Note 4, Redmi Note 4X ve Mi 6 modellerinin rakamlara büyük katkısı oldu.

Fiyat-performans konusunda sahneyi kimselere bırakmayan Xiaomi, özellikle ülke dışı satışlarını arttırarak bu rakamı elde etti. Her ne kadar Asya kıtasında bir kaç ülkede resmi olarak varlık gösterse de, paralel yollardan Xiaomi telefonlar pek çok ülkede bulunabiliyor. Ülkemizde de artık perakende mağazalarında Xiaomi telefonlarını görmek mümkün.

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Firmanın hedefi bu yıl 14.7 milyar dolar civarında satış yapmak. Bu da yaklaşık 80 milyon akıllı telefon satışına denk geliyor. Gelecek yıl ise satış rakamının 100 milyon civarında yükselmesi hedefleniyor.