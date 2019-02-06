Moto Z4 Play, 48 megapiksel arka kamera ile gelebilir

Huawei'nin izinden giden Motorola yakında piyasaya süreceği Moto Z4 Play modelinde 48 megapiksel sensör kullanabilir. 91Mobiles internet sitesine göre akıllı telefon Samsung veya Sony marka sensör yerine Q Technology S5KGM1SP sensörle gelecek. Bahsi geçen kamera sensörünün Huawei Nova 4'te yer alan sensörle aynı olduğu bildirildi.

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Ek olarak, telefonun su damlası çentikli 6.22 inç Super AMOLED ekran, 6 GB'a kadar RAM, 128 GB'a kadar depolama alanı ve 3.600 mAh kapasiteli pile sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Qualcomm’un orta sınıf Snapdragon 675 yonga setiyle güçlendirileceğine yönelik söylentiler de var.

MWC 2019'da tanıtılacak

Akıllı telefonda 16 megapiksellik selfie kamerası yer alacak. Motorola'nın Moto Z4 Play’i ne zaman tanıtacağı henüz belli değil, ancak şirketin akıllı telefonu 26 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi’nde duyuracağı düşünülüyor.

https://www.91mobiles.com/hub/moto-z4-play-specifications-leak-exclusive-48-megapixel-rear-camera-in-display-fingerprint-sensor-snapdragon-675-soc-3600mah-battery/