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Moto Z4 Play, 48 megapiksel arka kamera ile gelebilir

Motorola'nın 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde Moto Z4 Play'i tanıtması bekleniyor. Yayınlanan yeni bir rapor akıllı telefonun 48 megapiksellik arka kamera ile gelebileceğini gösteriyor.
3 ay
1,9b
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4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin izinden giden Motorola yakında piyasaya süreceği Moto Z4 Play modelinde 48 megapiksel sensör kullanabilir. 91Mobiles internet sitesine göre akıllı telefon Samsung veya Sony marka sensör yerine Q Technology S5KGM1SP sensörle gelecek. Bahsi geçen kamera sensörünün Huawei Nova 4'te yer alan sensörle aynı olduğu bildirildi.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Sport dönen çerçeveye sahip olmayacak"
Ek olarak, telefonun su damlası çentikli 6.22 inç Super AMOLED ekran, 6 GB'a kadar RAM, 128 GB'a kadar depolama alanı ve 3.600 mAh kapasiteli pile sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Qualcomm’un orta sınıf Snapdragon 675 yonga setiyle güçlendirileceğine yönelik söylentiler de var.

MWC 2019'da tanıtılacak

Akıllı telefonda 16 megapiksellik selfie kamerası yer alacak. Motorola'nın Moto Z4 Play’i ne zaman tanıtacağı henüz belli değil, ancak şirketin akıllı telefonu 26 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi’nde duyuracağı düşünülüyor.

https://www.91mobiles.com/hub/moto-z4-play-specifications-leak-exclusive-48-megapixel-rear-camera-in-display-fingerprint-sensor-snapdragon-675-soc-3600mah-battery/ Yorum Yaz
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cheetah_first 3 ay en beğenilen
yok gelebilir... yok olabilir... sızdırıldı , tanıdıldı... o oldu , bu oldu... estek oldu köstek oldu... arkadaş burda konuşulan telefon ların çok büyük bir bölümü zaten Türkiye pazarına gelmiyor bile nerde eski donanımhaber
yok gelebilir... yok olabilir... sızdırıldı , tanıdıldı... o oldu , bu oldu... estek oldu köstek oldu... arkadaş burda konuşulan telefon ların çok büyük bir böl...
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MonitörKertenkelesi 2 ay
O nası büyük kamera merceği yahu öyle, telefon değil fotoğraf makinesi mübarek.
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hamza5806 3 ay
megapikselin bir önemi yok ki 12mp in hakkını tam verseniz yeter
48 mp yağlı boya gibi resim çekip sonra o resmi 50 mb saklamanın bir manası yok
standart olarak şuan 21 mpe geçilse fazlasıyla yeterli olur 12 yeterli değil bunu kabul ediyorum
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cheetah_first 3 ay en beğenilen
yok gelebilir... yok olabilir... sızdırıldı , tanıdıldı... o oldu , bu oldu... estek oldu köstek oldu... arkadaş burda konuşulan telefon ların çok büyük bir bölümü zaten Türkiye pazarına gelmiyor bile nerde eski donanımhaber
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wolwes 3 ay
Bu aralar megapixeller havada uçuşuyor.
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