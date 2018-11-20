Moto Z4, Snapdragon 8150 işlemci ve 5G MotoMod ile gelecek

Bu yıl Snapragon 845 işlemcili amiral gemisi cihaz sunamayan Motorola, önümüzdeki sene Snapdragon 8150 ile sahalara geri dönmek istiyor. 2018 çıkışlı Moto Z3 modelindeki Snapdragon 835 tercihi sebebiyle yaşanan hayal kırıklığı yeni modelde tekrarlanmayacak. Snapdragon 845’in yerini doldurmak için gelecek ay tanıtılacak Snapdragon 8150 işlemcisi Motorola’nın dışında pek çok amiral gemi cihazın temelini oluşturacak. Moto Z4 adını alacak yeni model için çalışmalara başlanmış bile.

5G modemli MotoMod

MotoMod ismi verilen ve cihaza sonradan takılabilen aksesuarlarını geliştirmeye devam eden Motorola, Moto Z4 için 5G modem destekli yeni bir MotoMod hazırlama peşinde. Moto Z4 için geliştirilen bu yeni 5G MotoMod’un önceki model Moto Z3’e uyumlu olup olmayacağı büyük merak konusu. Moto Z4’ün hali hazırda satışta olan MotoMod’ları destekleyip desteklemediği konusu hakkında da maalesef bir bilgi bulunmuyor. Motorola, Android 9 ile gelmesi beklenen cihaza ekrandan parmak izi sensörü eklemek içinde çalışmalarını sürdürüyor.

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"Motorola isteğe bağlı 5G desteği sunabilen Moto Z3'ü resmen tanıttı"

Odin kod adını taşıyan Moto Z4 geliştirilme sürecinin erken aşamalarında olduğu için elimizdeki bilgiler kısıtlı. Ancak Moto Z4 ile firmanın şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladığı bir gerçek.

https://www.gsmarena.com/moto_z4_codename_odin_to_sport_snapdragon_8150_and_5g_motomod_next_year-news-34305.php