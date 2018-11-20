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Moto Z4, Snapdragon 8150 işlemci ve 5G MotoMod ile gelecek

Motorola gelecek yıl tanıtacağı yeni Moto Z4 modelini Snapdragon 8150 işlemci ve 5G modemli MotoMod ile satışa sunacak. Odin kod adlı yeni modelin detaylarına gelin birlikte bakalım.
6 ay
4,8b
1
17
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Moto Z4, Snapdragon 8150 işlemci ve 5G MotoMod ile gelecek
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Bu yıl Snapragon 845 işlemcili amiral gemisi cihaz sunamayan Motorola, önümüzdeki sene Snapdragon 8150 ile sahalara geri dönmek istiyor. 2018 çıkışlı Moto Z3 modelindeki Snapdragon 835 tercihi sebebiyle yaşanan hayal kırıklığı yeni modelde tekrarlanmayacak. Snapdragon 845’in yerini doldurmak için gelecek ay tanıtılacak Snapdragon 8150 işlemcisi Motorola’nın dışında pek çok amiral gemi cihazın temelini oluşturacak. Moto Z4 adını alacak yeni model için çalışmalara başlanmış bile.

5G modemli MotoMod

MotoMod ismi verilen ve cihaza sonradan takılabilen aksesuarlarını geliştirmeye devam eden Motorola, Moto Z4 için 5G modem destekli yeni bir MotoMod hazırlama peşinde. Moto Z4 için geliştirilen bu yeni 5G MotoMod’un önceki model Moto Z3’e uyumlu olup olmayacağı büyük merak konusu. Moto Z4’ün hali hazırda satışta olan MotoMod’ları destekleyip desteklemediği konusu hakkında da maalesef bir bilgi bulunmuyor. Motorola, Android 9 ile gelmesi beklenen cihaza ekrandan parmak izi sensörü eklemek içinde çalışmalarını sürdürüyor.  

Ayrıca Bkz. "Motorola isteğe bağlı 5G desteği sunabilen Moto Z3'ü resmen tanıttı"

Odin kod adını taşıyan Moto Z4 geliştirilme sürecinin erken aşamalarında olduğu için elimizdeki bilgiler kısıtlı. Ancak Moto Z4 ile firmanın şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladığı bir gerçek.


https://www.gsmarena.com/moto_z4_codename_odin_to_sport_snapdragon_8150_and_5g_motomod_next_year-news-34305.php Yorum Yaz
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tugares 6 ay en beğenilen
Motorola kaliteli ve güzel cihazlar üretiyor. Başka bir marka ile karıştırıyor olmayasınız?
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Y-ZiyA 6 ay
845 amiral gemisi sunamayan derken. Adamlar istememiştir sunmamıştır, karlı görmemiştir vb. Sunmayan desek daha doğru olmaz mıydı?
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Posedi415 4 ay
İyiymis
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Guest-6B5A59FD1 6 ay
Motorola mı ? Böyle bir marka kaldı mı piyasada mobil bölümü kapa git diğer yatırımlarına devam et Motorola yada tutan fikirlerle çık karşımıza kimse yarım özellik katan MotoMod istemiyor projeksiyonmuş yok hoparlörmüş yok 5g modemiymiş 5g modemi cihazın anakartında olması gereken bir donanım 100 dolar vereceğimiz bir dandik Mod da değil zamanında kaliteli DAC için yapmışlardı oysa LG anakartta bu özelliği barındırırken...
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teknokaptan 6 ay
moto z3 simdilerde 650 dollara kadar fiyat ile satilmakta sonraki yil dusunemiyorum 1000 dolarlara yaklasir 5G modem koyduk 100dollar hizli sogutme koyduk 100 dollar diye diye 1000 dolara cikabilir
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SEHZADE63 6 ay
835 ile hayal kirikliği yaşayan Hello MOTO markasi 8150 ile piyasayi salliyacak öylemi hemide sanpdragon işlemci 8150 "ile yine fıssss olucak ahanda yaziyorum şuraya her yil oldugu gibi snapdragon işlemci övülüp duruyor performans tüketim diye lansmanlar yapiliyor şöyledir böyledir deniliyor ama ömrü 5-6 ay sürüyor 835 amiral gemileri dedikleri cihazlari goruyoruz.!!
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tugares 6 ay SEHZADE63
835 li cihazlarda bir sıkıntı yok. Ben 2 yıla yakındır kullanıyorum, performans noktasında hala fazlasıyla yeterli bir işlemci ve şu an ki oyun grafikleri vb. uygulamalar daha ileriye adım atmadığı sürece en az 2 yıl daha performansını sürdürebileceğini tahmin ediyorum 😊
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Y-ZiyA 6 ay
845 amiral gemisi sunamayan derken. Adamlar istememiştir sunmamıştır, karlı görmemiştir vb. Sunmayan desek daha doğru olmaz mıydı?
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profecco 6 ay
Asus Padfone gibi tablet olan bir Moto Mod çıkarsalar işe yarar. Zamanında işe yaramadı çünkü çok hızlı değildi yavaş kalıyordu işlemci vs. Şimdi 10 inç ekranlı bir tablete dönüşebilen bir Moto Mod olsa özel gaming edition diye satar mı satmaz mı?
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Tipozzy 6 ay
Motoroladaki şu üretim ısrarı kimsede yok. Ben böyle ısrarcı birisi olabilsem hayat bambaşka olurdu
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qwsehmus 6 ay Tipozzy
Hocam üretim ısrarı derken ne kastediyorsunuz?
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tugares 6 ay
Motorola kaliteli ve güzel cihazlar üretiyor. Başka bir marka ile karıştırıyor olmayasınız?
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motorola, 5g ve
7 etiket daha motomods snapdragon 8150 moto z4 odin Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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