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Motorola 2019'da Moto G serisine odaklanacak

Akıllı telefon üreticisi Motorola'nın kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ürettiği çeşitli serilerde cihazları mevcut ancak iddialara bakılırsa şirket 2019'da Moto G serisine yönelecek.
7 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Motorola 2019'da Moto G serisine odaklanacak
Birçok akıllı telefon üreticisi gibi Motorola'nın da farklı ihtiyaçlara, beklentilere ve bütçeler hitap eden telefon serileri bulunmakta. Motorola X / Z yüksek bütçeli seriler olurken, E ve G ise daha düşük bütçeli kullanıcılara hitap ediyor. Şirketle ilgili ortaya atılan yeni iddialar 2019'da Moto G serisine odaklanılacağı yönünde.

Motorla'nın popüler serisi Moto G

Ünlü duyumculardan Evan Blass (@evleaks) Motorola'nın 2019 yılında diğer modellere kıysala Moto G serisine odaklanacağını iddia etti. Moto G Play, Plus ve Power olarak isimlendirilecek cihazlarla ilgili teknik detaylar ise şimdilik bilinmiyor.

Motorola'nın Moto G serisine odaklanmasının nedeni ise bu serinin orta segment olmasına rağmen oldukça popüler olması. Zira şirket 2019'da piyasaya süreceği yeni modellerle satış grafiğinin yukarıya çekileceğini düşünüyor. Yeni cihazların lansman takvimi ile ilgili bir bilgiye ise henüz ulaşılmış değil.

https://twitter.com/evleaks/status/1047904728989032449 Yorum Yaz
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tugares 7 ay en beğenilen
Herşeyi ile o eski motorola olsun... Odaklanması gereken tek şey o ;)
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intel7mix 7 ay
Fiyatları iyi ayarlanmazsa yine aynı yerlerinde sayarlar. Android cihazları iyi yapan fiyatıdır donanımı değil.
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Guest-CBD9CC12F 7 ay intel7mix
Eti ucuza satan müşteriyi kapar diyorsunuz şarbonluda olsa
(bakınız:lg g4)
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El-Kira 7 ay
Bu adamlar lenovo p2 nin işletim sitemini ve kameralarını güncelleyip satsalar başka bi kampanyaya gerek kalmayacak. Kaç sene geçti hala o batarya performansını veren bi tel yok ortada.
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intel7mix 7 ay El-Kira
Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL bakabilirsiniz. P2 kadar olmasada yine diğer cihazlardan daha iyi pil performansı sağlar. Amoled ekranı olsa efsane olurdu.
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Johan Elmander 7 ay
İlk iki moto x ve moto g'de ne güzel gidiyorlardı, sapıttılar.
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a_y_k_u_t 7 ay
Forumca çoğu kişinin fiyat/performans telefonu olarak ilk kullandığı telefon 1. nesil moto g'dir herhalde. Çok uygun bir fiyata türkiyede satılmıştı ve baya alan olmuştu. Ondan sonra bir türlü adam akıllı donanım ve fiyat ile bir telefon yapamadılar. e4 plus bile g serisinin tümünden(3-4-5) daha fazla satış rakamına ulaştı.
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tugares 7 ay en beğenilen
Herşeyi ile o eski motorola olsun... Odaklanması gereken tek şey o ;)
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