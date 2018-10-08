Motorola 2019'da Moto G serisine odaklanacak

Birçok akıllı telefon üreticisi gibi Motorola'nın da farklı ihtiyaçlara, beklentilere ve bütçeler hitap eden telefon serileri bulunmakta. Motorola X / Z yüksek bütçeli seriler olurken, E ve G ise daha düşük bütçeli kullanıcılara hitap ediyor. Şirketle ilgili ortaya atılan yeni iddialar 2019'da Moto G serisine odaklanılacağı yönünde.

Motorla'nın popüler serisi Moto G

https://twitter.com/evleaks/status/1047904728989032449

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Ünlü duyumculardan(@evleaks) Motorola'nın 2019 yılında diğer modellere kıysala Moto G serisine odaklanacağını iddia etti.cihazlarla ilgili teknik detaylar ise şimdilik bilinmiyor.Motorola'nın Moto G serisine odaklanmasının nedeni ise bu serininolmasına rağmen oldukçaolması. Zira şirket 2019'da piyasaya süreceği yeni modellerleyukarıya çekileceğini düşünüyor. Yeni cihazlarınile ilgili bir bilgiye ise henüz ulaşılmış değil.