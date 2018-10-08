Motorola 2019'da Moto G serisine odaklanacak

Teknoloji Editörü
Birçok akıllı telefon üreticisi gibi Motorola'nın da farklı ihtiyaçlara, beklentilere ve bütçeler hitap eden telefon serileri bulunmakta. Motorola X / Z yüksek bütçeli seriler olurken, E ve G ise daha düşük bütçeli kullanıcılara hitap ediyor. Şirketle ilgili ortaya atılan yeni iddialar 2019'da Moto G serisine odaklanılacağı yönünde.
Motorla'nın popüler serisi Moto GÜnlü duyumculardan Evan Blass (@evleaks) Motorola'nın 2019 yılında diğer modellere kıysala Moto G serisine odaklanacağını iddia etti. Moto G Play, Plus ve Power olarak isimlendirilecek cihazlarla ilgili teknik detaylar ise şimdilik bilinmiyor.
Motorola'nın Moto G serisine odaklanmasının nedeni ise bu serinin orta segment olmasına rağmen oldukça popüler olması. Zira şirket 2019'da piyasaya süreceği yeni modellerle satış grafiğinin yukarıya çekileceğini düşünüyor. Yeni cihazların lansman takvimi ile ilgili bir bilgiye ise henüz ulaşılmış değil.
https://twitter.com/evleaks/status/1047904728989032449 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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