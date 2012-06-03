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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola, 3 SIM kartlı Motokey 3-Chip modelini Brezilya'da satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon devlerinin bir dönem Çinli telefon üreticilerinin kullandığı birden fazla SIM kart taşıyan telefonlara olan ilgisi artarak devam ediyor. Çift SIM kartı derken şimdi 3 SIM kartlı modeller de piyasaya çıkmaya başladı.

Motorola firması Brezilya pazarına hitap edecek QWERTY klavyeli ve 3 SIM kartlı Motokey 3-Chip modelini gelecek hafta satışa sunuyor.

3 SIM kartın yanında 2MP kamera, 32GB'a kadar microSD desteği, 2GB depolama kapasitesi, Mp3 çalar, USB bellek olarak kullanabilme şeklinde özellikler mevcut. Model 3 SIM kart taşıyan ilk model değil ancak Motorola açısından bir ilk oluşturuyor.

Modelin satış fiyatı 170$ civarı olarak belirlenmiş.

http://mediacenter.motorola.com/Content/Detail.aspx?ReleaseID=15114&NewsAreaID=2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 7 yıl
İki sim kart bile bana çoğu zaman gereksiz gelmiştir.Üç sim kart baya abartı ve gereksiz olmuş.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Bu nasıl radyosyon yayar artık düşünemiyorum.3 sim 3 ayrı baz istasyonu ,3 ayrı sinyal; beymimiz delik deşik olacak...
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nedensiz07 7 yıl
evt kullananlar olcaktır ama biraz fazla kalın ve yüzeysel bir tel sanki.
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Nz9 7 yıl
napolyon94
Hadi 2 neysede kim 3 hat kullanir !

Kampanya meraklısı ergenler, iş adamları.
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napolyon94 7 yıl
Hadi 2 neysede kim 3 hat kullanir !
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savinelli 7 yıl
Çin malı ucuz teller kategorisinde. Ayrıca Facebook tuşu da gözümden kaçmadı :)
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