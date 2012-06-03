Motorola, 3 SIM kartlı Motokey 3-Chip modelini Brezilya'da satışa sundu

Akıllı telefon devlerinin bir dönem Çinli telefon üreticilerinin kullandığı birden fazla SIM kart taşıyan telefonlara olan ilgisi artarak devam ediyor. Çift SIM kartı derken şimdi 3 SIM kartlı modeller de piyasaya çıkmaya başladı.





Motorola firması Brezilya pazarına hitap edecek QWERTY klavyeli ve 3 SIM kartlı Motokey 3-Chip modelini gelecek hafta satışa sunuyor.





3 SIM kartın yanında 2MP kamera, 32GB'a kadar microSD desteği, 2GB depolama kapasitesi, Mp3 çalar, USB bellek olarak kullanabilme şeklinde özellikler mevcut. Model 3 SIM kart taşıyan ilk model değil ancak Motorola açısından bir ilk oluşturuyor.





Modelin satış fiyatı 170$ civarı olarak belirlenmiş.