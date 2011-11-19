Motorola, Android 2.3 işletim sistemli yeni modelini duyurdu: XT615

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Motorola, bugün Tayvan'da, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonu desteğini arkasına alan XT615 modelinin basın duyurusunu gerçekleştirdi.



Farklı ön yüzüyle dikkat çeken Motorola XT615, 117.7 mm uzunluğunda, 60.5 mm genişliğinde, 9.85 mm kalınlığında ve yaklaşık 123.6 gram ağırlığında tasarlanmış. 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227A-0 işlemci, 512 MB RAM ve 1 GB ROM'a ev sahipliği yapan (kapasite microSD kartlarla arttırılabiliyor) XT615, Moto Switch 2.0 arayüzünü kullanıyor ve 4.0-inç boyutunda - 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geliyor.



Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısını destekleyen XT615, Bluetooth 3.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve 3.5 mm kulaklık girişiyle donatılmış durumda. Akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Ana kameraya loş ortamlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefonun 1390 mAh'lik bataryası 300 dakikaya varan konuşma, 110 saate varan bekleme süresi vadediyor.



Motorola XT615'in önümüzdeki aralık ayının ortalarına doğru Tayvan pazarına 265 Euro'dan giriş yapması beklenirken diğer ülkelere ilişkin açıklama yapılmadı.

