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Motorola, Android 2.3 işletim sistemli yeni modelini duyurdu: XT615

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola, Android 2.3 işletim sistemli yeni modelini duyurdu: XT615
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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Motorola, bugün Tayvan'da, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonu desteğini arkasına alan XT615 modelinin basın duyurusunu gerçekleştirdi.
Farklı ön yüzüyle dikkat çeken Motorola XT615, 117.7 mm uzunluğunda, 60.5 mm genişliğinde, 9.85 mm kalınlığında ve yaklaşık 123.6 gram ağırlığında tasarlanmış. 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227A-0 işlemci, 512 MB RAM ve 1 GB ROM'a ev sahipliği yapan (kapasite microSD kartlarla arttırılabiliyor) XT615, Moto Switch 2.0 arayüzünü kullanıyor ve 4.0-inç boyutunda - 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geliyor.
Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısını destekleyen XT615, Bluetooth 3.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve 3.5 mm kulaklık girişiyle donatılmış durumda. Akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Ana kameraya loş ortamlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor. Bu bilgilere ek olarak akıllı telefonun 1390 mAh'lik bataryası 300 dakikaya varan konuşma, 110 saate varan bekleme süresi vadediyor.
Motorola XT615'in önümüzdeki aralık ayının ortalarına doğru Tayvan pazarına 265 Euro'dan giriş yapması beklenirken diğer ülkelere ilişkin açıklama yapılmadı.
Motorola, Android 2.3 işletim sistemli yeni modelini duyurdu: XT615
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DH Misafiri 6 yıl
Sürekli kullananlar icin tavsiye etmem 1 ay icinde 2 kere garantiye yolladım tus kilidi bozuldu. Ama gercekten cok iyi telefon. Kamerası 8mp degil ama daha düsük. Ekran büyüklügü cok iyi
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DH Misafiri 7 yıl
Süpperr...Hem ucuz hem de çok kalite bişe.Bi de motorola telefonlar diğerleri içinde en sağlamları.At çamura çalışsın.istersen fırında pişir çalışmaya devam eder.öyle bişe.HTC her zaman her yerden çekmiyo.Ama motorola öle deil.Bence HTC den çok daa ucuz ama daa iyi.Çok ses getircek baq görürsünüz.
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sertacarslan 8 yıl
Bu donanıma bu fiyat fazla bence.
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El Fuego 8 yıl
Fashion Android. Rüzgar telefonu


Bu yüzden de orta donanım idare eder, V3 gibi düşünmek lazım.
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napolyon94 8 yıl
Beyler bu arm11 800 mhz ye aldanmayin yuh yav arm11 mi kaldi
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4ewer23 8 yıl
muhteşem bi tasarım olmuş motorola çok güzel tasarımlar ortaya koymaya başladı android ile beraber.
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furkant1 8 yıl
Önü Huawei'ye çok benziyor.
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kobete 8 yıl
Tasarım olarak HTC kokuları geldi burnuma. Donanım vasat.
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Miyamoto Musashi 8 yıl
yuhh ya 800mhz nedir bu artık standart oldu nedeni ise 1ghz altı sıkıntı yaratıyor bir çok videoda oynatırken ki bende 1ghz işlemcisi olan var o bile bazı sitelerde hafif takılmalar yapıyor . Bu tüketiciyi uyutmaktan başka bişi değil . ayıp ya...Nokia bu yüzden kaybetti hep tüketiciyi uyuttu yıllarca halen buna devam edince gördü tepkiyi.
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alpa07 8 yıl
1390 amper .Biri şu firmalara sis atsın
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teknoloji4ever 8 yıl
en az 1 GHz işlemci olmalıydı bence.
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