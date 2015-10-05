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Motorola Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alacak modellerini açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Motorola Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alacak modellerini açıkladı
 
Google'ın etkinliği ile beraber bir çok kullanıcı Android 6.0 Marhsmallow sürümü için beklemeye geçti. Şirketler ise hangi kullanıcıların beklemesi gerektiğini netleştirmek için güncelleme listelerini yayınlamaya başladı. Daha önce HTC ve LG güncelleme vereceği bazı modelleri paylaşırken bu kez Motorola yeni sürüme kavuşacak cihazlarını listeledi.
Motorola'nın Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alacak modelleri ; 
  • Moto X Pure Edition (3. nesil) (2015)
  • Moto X Style (3. nesil) (2015)
  • Moto X Play (2015)
  • Moto G (3. nesil) (2015)
  • Moto X Pure Edition  (ABD) (2. nesil) (2014)
  • Moto X  Latin Amerika, Avrupa ve Asya (2. nesil) (2014)
  • Moto G ve Moto G 4G LTE (2. nesil) (2014)
  • DROID Turbo (2014)
  • Moto MAXX (2014)
  • Moto Turbo (2014)
Listede düşük maliyetiyle dikkat çeken Moto E serisi ve birinci nesil Moto G'nin bulunmaması dikkat çekici. Özellikle 2. nesil Moto E yaklaşık 5-6 ay önce piyasaya çıkmıştı ancak listeye göre güncelleme desteği kesilmiş gibi görünüyor. 
Güncellemeler ile ilgili tarihler henüz paylaşılmadı, ancak önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacağı belirtiliyor.

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trkarapanda123asd 4 yıl en beğenilen
Ah be ilk nesil moto g efsaneydi 1 dakikalık saygı duruşu efsaneye
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wolfestein 3 yıl
Çinliler satın aldı ya Motorola'yı normaldir güncelleme vermemeleri.
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ersanmartini 4 yıl
Moto G 1. Jenerasyonun da nesli kısa sürdü, Atrix gibi. Artık Motorola alırsam 2 olsun...
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.i. 4 yıl
Hala satışta olan ve sitesinde yer alan "droid mini" modeli 2gB ram olmasına karşın neden güncelleme almıyor, üstelik COMPACT serisinin yeni modeli ya da selefini motorola çıkarmadı, bu modele neden destek yok.

motorola.com/...




MOTO G 1. seri çok güzel bir telefon ama anroid 5te bile rehber falan yavaş kalmaya başladı, ama bunun en büyük sebebi androidin sistemi gereksiz yere zorlaması neyse sonuçta artık güncelleme almaması normal zaten 1gB ram ile daha fazla ilerleyemez.
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kadirirdem 4 yıl
İlk nesil hariç hepsi alacak gibi...
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yunus626emre 4 yıl
Moto G efsanesinin de sonuna geldik
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ztalan 4 yıl
moto g 2013 e dolaylı yollardan güncelleme alırız motorola vermese de.
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GenkaNuank 4 yıl
6 aylık telefona guncelleme verilmemesi bana çok tuhaf geldi turk firmalar gibi davranmış
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Mr. Jingles 4 yıl
Sadece bu yıl ve geçen yılın cihazları var ayıp yahu.
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Delikli Nane 4 yıl
gözlerim atrix aradı
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trkarapanda123asd 4 yıl en beğenilen
Ah be ilk nesil moto g efsaneydi 1 dakikalık saygı duruşu efsaneye
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canguler917 4 yıl
ilk nesil moto g artık miladını doldursun yani
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