Motorola Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alacak modellerini açıkladı

Google'ın etkinliği ile beraber bir çok kullanıcı Android 6.0 Marhsmallow sürümü için beklemeye geçti. Şirketler ise hangi kullanıcıların beklemesi gerektiğini netleştirmek için güncelleme listelerini yayınlamaya başladı. Daha önce HTC ve LG güncelleme vereceği bazı modelleri paylaşırken bu kez Motorola yeni sürüme kavuşacak cihazlarını listeledi.

Motorola'nın Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alacak modelleri ;

Moto X Pure Edition (3. nesil) (2015)

Moto X Style (3. nesil) (2015)

Moto X Play (2015)

Moto G (3. nesil) (2015)

Moto X Pure Edition (ABD) (2. nesil) (2014)

Moto X Latin Amerika, Avrupa ve Asya (2. nesil) (2014)

Moto G ve Moto G 4G LTE (2. nesil) (2014)

DROID Turbo (2014)

Moto MAXX (2014)

Moto Turbo (2014) Listede düşük maliyetiyle dikkat çeken Moto E serisi ve birinci nesil Moto G'nin bulunmaması dikkat çekici. Özellikle 2. nesil Moto E yaklaşık 5-6 ay önce piyasaya çıkmıştı ancak listeye göre güncelleme desteği kesilmiş gibi görünüyor. Güncellemeler ile ilgili tarihler henüz paylaşılmadı, ancak önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacağı belirtiliyor.