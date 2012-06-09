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Motorola DROID RAZR HD'nin yeni görüntüleri ve test sonuçları yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16,5b
1
17
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Motorola DROID RAZR HD'nin yeni görüntüleri ve test sonuçları yayınlandı
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AT&T'nin Motorola Dinara modeli ilk görüntüsüyle birlikte internete sızmıştı. Şimdi sıra aylardır söylentilere konu olan DROID RAZR HD'de! Hakkında birçok sızıntı gerçekleştirilen Motorola'nın Verizon için hazırladığı amiral gemisi, yeni görüntüleri ve test sonuçlarıyla yine karşımızda.
4.5 - 4.7 inç civarında bir büyüklüğe sahip, 1280 x 720 piksel HD çözünürlüklü olduğu kesinleşen ekranı, Droid-Life sitesinin kaynakları tarafından 'muhteşem' olarak nitelendiriliyor. Motorola Dinara gibi DROID RAZR HD'nin de dolaşım butonları ekran üzerinde yer alacak. Bu kısmı ve uyarı barını şeffaf tasarlayan Motorola'nın, Dinara'da ekranı olduğundan büyük göstermeyi başardığını gözlemlemiştik. Aynı yazılımsal ögeleri DROID RAZR HD'de de göreceğimizden eminiz.
NenaMark2 test sonuçları internette yayınlanan Fighter kod adlı DROID RAZR HD'ye 1.5GHz hızında Qualcomm'un 28nm Krait işlemciler ve Adreno 225 GPU ile donattığı çift çekirdekli Snapdragon S4 serisi çipseti ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich versiyonu eşlik edecek. 13MP kamera, 4G LTE iletişim teknolojisi, microHDMI ve microUSB portlara da sahip olduğunu ekleyelim.

Görüntülerde cihazın arka ve yan kısımları gün yüzüne çıkıyor. RAZR serisi diğer modellerde olduğu gibi RAZR HD'nin arka kısmı da Kevlar fiber kaplı. Çok ince değil, fakat kullanıcıların uzun pil ömrü talep ettiğini çok iyi bilen tecrübeli üretici tercihini geliştirdiği 3300 mAh'lik pilden yana kullanmış.  

Temmuz ayı sonunda Amerika'da, Verizon operatörüyle birlikte satışa çıkması beklenen DROID RAZR HD, Avrupa ve diğer bölgelere yaz sezonu içerisinde ya da sonbahar başında Motorola RAZR HD adı ile gelebilir. NenaMark2 sonuçları ve görüntülerden yola çıkarak sıraladığımız özellikler dışında kesinleşmiş bir bilgi yok. Birkaç hafta içerisinde resmi bir duyurunun yapılmasını umuyoruz. 

http://www.droid-life.com/2012/06/08/exclusive-first-pictures-of-the-motorola-droid-razr-hd/ Yorum Yaz
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strahd_von_zarovich 7 yıl en beğenilen
Lütfen buraya kimse iphone4s in çözünürlüğü yanında bu ne ki falan yazmasın.
Tam istediğim telefon micro usb , sağlamlık , hız , kamerada da güzel bir lens kullanıldığını varsıyoyorum , batarya inşallah türkiye yede gelirse bende dahil geniş bir kitleye hitap edecek, benim görüşüme göre.
Ekranı gene gorilla glass mı acaba ?
Lütfen buraya kimse iphone4s in çözünürlüğü yanında bu ne ki falan yazmasın.Tam istediğim telefon micro usb , sağlamlık , hız , kamerada da güzel bir lens ...
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DH Misafiri 7 yıl
zaten samsung s2 ile samsung tv de kablasuz baglanıyoruz zaten samsung s2 deki filimleri oyunları lcd tv de oynuyoruz bu yeni degilki
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Recharged 7 yıl
Cihaz bu görünümüyle benim hoşuma gitti.Özellikle bataryası çok iyi gözüküyor.
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depeche35 7 yıl
Bilal Bey, siz bir tanesiniz ama iki yerdesiniz artık. Başarılarınızın devamını dilerim
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General. 7 yıl
bilal bey hoşgeldiniz sizi donanımhaber de görmek çok güzel androıdtürkiye ye renk kattığınız gibi burdada farknız hissediliyor başarılarının devamını diliyorum
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Bilal Akgündüz 7 yıl
alpikk
Rekabet olması tüketici için iyi olacaktır.Bu arada Bilal Bey hoşgeldiniz.

Hoşbulduk
necros76
Adreno 225 GPU bune ya

Adreno 320 henüz hazır değil mecbur kullanıyorlar.
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necros76 7 yıl
Adreno 225 GPU bune ya
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OverClocK1ng 7 yıl
strahd_von_zarovich

Lütfen buraya kimse iphone4s in çözünürlüğü yanında bu ne ki falan yazmasın. Tam istediğim telefon micro usb , sağlamlık , hız , kamerada da güzel bir lens kullanıldığını varsıyoyorum , batarya inşallah türkiye yede gelirse bende dahil geniş bir kitleye hitap edecek, benim görüşüme göre. Ekranı gene gorilla glass mı acaba ?


Benim de aynı anda hem micro USB hem de HDMI olması hoşuma gitti. Android 4 ten itibaren çıkan Micro USB porttan dönüştürücü ile oyun kolu bağlanma özelliği ile HDMI dan görüntüyü TV ye akrarabilme sayesinde TV de oyun oynarken aynı anda gamepad de bağlanabilecek. İyi yapmışlar. Motorola Atrix te de HDMI ile Micro USB ayrıydı...

Bu arada PS3 ün Sixasis i ile kablosuz da oluyormuş. Daha da keyifli olur.

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alpikk 7 yıl
Rekabet olması tüketici için iyi olacaktır.Bu arada Bilal Bey hoşgeldiniz.
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Bilal Akgündüz 7 yıl
agur2025
6 aydır haberlerini okuyordum, burada da olman daha buyuk kitlelere ulaşmanda bi etken olacaktır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İnşallah, teşekkürler.
Seyfülislam
Bu yavru türkiyeye nezaman gelir acaba? Şu bataryası beni bitiriyor. Artık uzun yolda GPS olarak rahat rahat kullanınabilir sanırım

Türkiye'ye RAZR MAXX bile gelmedi henüz, bu ay gelir muhtemelen. RAZR HD'nin avrupa çıkışı yaz sonu olursa buraya da anca sonbaharda gelir.
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Bilal Akgündüz 7 yıl
virtue28
Androidturkiye den sonra burada haber editörü olarak bulunman isabet olmuş. Öncelikle hayırlı olsun. 6 aydır haberlerini okuyordum, burada da olman daha buyuk kitlelere ulaşmanda bi etken olacaktır. Genc editorumuze başarılar diler, donanımhaber olarak hoşgeldin dileklerimizi iletirim.

Sağolun hoşbulduk :)
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