Motorola DROID RAZR HD'nin yeni görüntüleri ve test sonuçları yayınlandı

AT&T'nin Motorola Dinara modeli ilk görüntüsüyle birlikte internete sızmıştı. Şimdi sıra aylardır söylentilere konu olan DROID RAZR HD'de! Hakkında birçok sızıntı gerçekleştirilen Motorola'nın Verizon için hazırladığı amiral gemisi, yeni görüntüleri ve test sonuçlarıyla yine karşımızda.

4.5 - 4.7 inç civarında bir büyüklüğe sahip, 1280 x 720 piksel HD çözünürlüklü olduğu kesinleşen ekranı, Droid-Life sitesinin kaynakları tarafından 'muhteşem' olarak nitelendiriliyor. Motorola Dinara gibi DROID RAZR HD'nin de dolaşım butonları ekran üzerinde yer alacak. Bu kısmı ve uyarı barını şeffaf tasarlayan Motorola'nın, Dinara'da ekranı olduğundan büyük göstermeyi başardığını gözlemlemiştik. Aynı yazılımsal ögeleri DROID RAZR HD'de de göreceğimizden eminiz.

NenaMark2 test sonuçları internette yayınlanan Fighter kod adlı DROID RAZR HD'ye 1.5GHz hızında Qualcomm'un 28nm Krait işlemciler ve Adreno 225 GPU ile donattığı çift çekirdekli Snapdragon S4 serisi çipseti ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich versiyonu eşlik edecek. 13MP kamera, 4G LTE iletişim teknolojisi, microHDMI ve microUSB portlara da sahip olduğunu ekleyelim.





Görüntülerde cihazın arka ve yan kısımları gün yüzüne çıkıyor. RAZR serisi diğer modellerde olduğu gibi RAZR HD'nin arka kısmı da Kevlar fiber kaplı. Çok ince değil, fakat kullanıcıların uzun pil ömrü talep ettiğini çok iyi bilen tecrübeli üretici tercihini geliştirdiği 3300 mAh'lik pilden yana kullanmış.





Temmuz ayı sonunda Amerika'da, Verizon operatörüyle birlikte satışa çıkması beklenen DROID RAZR HD, Avrupa ve diğer bölgelere yaz sezonu içerisinde ya da sonbahar başında Motorola RAZR HD adı ile gelebilir. NenaMark2 sonuçları ve görüntülerden yola çıkarak sıraladığımız özellikler dışında kesinleşmiş bir bilgi yok. Birkaç hafta içerisinde resmi bir duyurunun yapılmasını umuyoruz.

http://www.droid-life.com/2012/06/08/exclusive-first-pictures-of-the-motorola-droid-razr-hd/