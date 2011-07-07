Motorola Droid 3'ün hem sözleşmeli hem sim kilitsiz fiyatı belli oldu: 199$ ve 459$

Motorola'nın ilk olarak dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de lansmanını yaptığı dokunmatik ekran ile kızaklı QWERTY klavye donanımına ev sahipliği yapan Droid 3'ün bilindiği üzere 14 Temmuz'dan itibaren yaygın satışına başlanması, akıllı telefonun ABD'li teknoloji meraklılarıyla buluşması bekleniyordu. Ancak fiyatla ilgili net bir bilgi verilmemişti.

Droid-life cephesinden gelen bilgilere göre Droid 3 tüketicilerin tercihine göre hem Verizon Wireless sözleşmeli hem de sim kilitsiz olarak satışa sunuluyor. Verizon Wireless aracılığıyla telefonu satın almak isteyenler 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$ bedel ödeyecekler. Sözleşmeyle uğraşmayı düşünmeyenler ise telefonu 459$'dan satın alabilecek.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 4.0-inç 540 x 960 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Android 2.3, 5 satır QWERTY klavye, 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı, HDMI portu gibi özellikleri bünyesinde barındıran Droid 3'ün Avrupa pazarına Milestone 3 adı altına giriş yapacağı düşünülüyor. Elbette bizim için önemli olan Droid 3 / Milestone 3'ün ülkemizde resmi olarak satışa sunulup sunulmayacağı. Hep beraber bekleyip görelim.

