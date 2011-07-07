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Motorola Droid 3'ün hem sözleşmeli hem sim kilitsiz fiyatı belli oldu: 199$ ve 459$

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,4b
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24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın ilk olarak dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de lansmanını yaptığı dokunmatik ekran ile kızaklı QWERTY klavye donanımına ev sahipliği yapan Droid 3'ün bilindiği üzere 14 Temmuz'dan itibaren yaygın satışına başlanması, akıllı telefonun ABD'li teknoloji meraklılarıyla buluşması bekleniyordu. Ancak fiyatla ilgili net bir bilgi verilmemişti.
Droid-life cephesinden gelen bilgilere göre Droid 3 tüketicilerin tercihine göre hem Verizon Wireless sözleşmeli hem de sim kilitsiz olarak satışa sunuluyor. Verizon Wireless aracılığıyla telefonu satın almak isteyenler 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$ bedel ödeyecekler. Sözleşmeyle uğraşmayı düşünmeyenler ise telefonu 459$'dan satın alabilecek.
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 4.0-inç 540 x 960 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Android 2.3, 5 satır QWERTY klavye, 8 megapiksel kamera, 1080p video kaydı, HDMI portu gibi özellikleri bünyesinde barındıran Droid 3'ün Avrupa pazarına Milestone 3 adı altına giriş yapacağı düşünülüyor. Elbette bizim için önemli olan Droid 3 / Milestone 3'ün ülkemizde resmi olarak satışa sunulup sunulmayacağı. Hep beraber bekleyip görelim.

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aboxzux 8 yıl en beğenilen
Burda o fiyata Galaxy Ace alıyoruz
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Skyfall44 7 yıl
Bende şuan Droid 3 kullanıyorum,memnunum.Mecburen yurt dışı elden getirenlerden aldım.Yoksa beklemeyle saçları beyazlatırsın :)
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Skyfall44 7 yıl
Sony Xperia pro ve Dell venue pro senin için 2 alternatif daha olabilir 2 side klavyeli hoş telefonlar.
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DH Misafiri 7 yıl
BENDE MOTOROLA DROİD 3 ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM AMA TÜRKİYEYE GELİRMİ ENDİŞESİ VAR. BİR İHTİMAL GELMEYEBİLİR YADA DROİD 3 GELENE KADAR DROİD 6 AMERİKADA SATIŞA SUNULUR. BUDA BAYAAA Bİ ZAMAN DEMEKTİR. O YÜZDEN AÇIKCASI BAŞKA TELEFONLARI İNCELİYORUM. MOTOROLA DROİD 3 GİBİ KLAVYELİ VE İYİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLAN BİR İKİ TELEFON BANA ÖNEREBİLİRMİSİNİZ ARKADAŞLAR????????
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ultiMance 8 yıl
Cihazda cortex-A9 tabanli cift cekirdek ti omap 4430 1 Ghz islemci kullanilmis.Gpu olarak powervr sgx540 bulunduruyor.512 mb ram ile sistem desteklenmis.Ben ram miktarini cok az buldum.
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Deníz 8 yıl
türkiye de pasaporta kaydettirip rahatça kullanabilirsiniz
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derniere 8 yıl
Motorola Türkiye'ye daha çok ağırlık vermeli.
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Castiel 8 yıl
donanimhaber.com/...
sım gırışı mevcuttur
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sLeven1907 8 yıl
Ben suan amerikadayim droid 3 almayi planiyorum iphone 4 den kat kat iyi gibi gozukuyor.Bi kac sorum olacak.arastirdim emin olmak istiyorum.

motorola.com/...

sitesinden baktim 525 dolara alinca bunu turkiyede sorunsuz kullanabilecek miyim?sim kart wifi falan filan.

iphone 4 vs droid3? yada baska oneriniz var mi?

simdiden tesekkurler
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DH Misafiri 8 yıl
Verizon, Srpint, Metro PCS vb CDMA teknolojisi kullanan telefonlar zaten sim kilitsiz olsalarda bizim icin farketmez, Turkiye'de calismalar cunku SIM kart koyacak yerleri yoktur lakin telefonlar numaralariyla birlikte gelirler operatorden.
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Mühendis Kafası 8 yıl
motorolanın milestone ve xt720 dışında androidli modeli yok ki türkiyede, bunun da gelegeğini sanmıyorum.
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lazloo 8 yıl
Hala belli değil mi hangi SoC u kullandığı?
EDİT:Resime bir daha baktım ve yukarıda NVidia işaretini gördüm. :D
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berkkarabacak 8 yıl
Ekran süper,1080p kayıt var.Amerikada yaşamak vardı be,Teli alıp süs olsun diye laptobun yanına koyardım bu fiyata
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acmtncy 8 yıl
daha ilk milestone geleli 6 ay falan oldu sanırım bu gelmez yani
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wentworthscofield 8 yıl
motorola acilen Türkiye'ye gelmeli

459 doların garantili satış fiyatı 1000 lira oluyor

bu fiyata kesinlikle rakipsiz bir telefon
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