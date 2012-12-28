Motorola Droid Razr M HD'ye ait olduğu öne sürülen bilgiler internete sızdırıldı

Phone Arena sitesinin, ismini vermekten kaçındığı bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre, Motorola, uzun süreli sessizlik döneminin ardından Droid Razr M'in yeni varisi olarak gösterilen Droid Razr M HD modeli üzerinde çalışma yürütüyor.



28 nm'lik fabrikasyon süreciyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformunun, Adreno 225 grafik biriminin ve 1 GB DDR2 RAM'in hayat vereceği iddia edilen Droid Razr M HD, Google'ın Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini kullanacak. Akıllı telefonun, ileride Android 4.2 güncellemesine kavuşacağı not düşülmüş.



4.5-inç boyutunda, 720 x 1280 piksel (326 ppi) çözünürlüğünde, çizilmelere karşı dayanıklı dokunmatik kapasitif ekrana sahip olacak akıllı telefon, 16 GB'lık dahili depolama alanını bünyesinde barındıracak. Akıllı telefonun kapasitesi, microSD / microSDHC kartlar yardımıyla arttırılabilecek.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten Droid Razr M HD'nin 3.300 mAh kapasiteli bataryasının 21 saate varan konuşma süresi sağlayacağı bildiriliyor. Şu anki tabloya göre, Droid Razr M HD'nin, Droid Razr M'den ekran, dahili depolama alanı ve batarya gibi kriterlerde üstün olduğunu söylemek mümkün. Bakalım anonim kaynak tarafından internete sızdırılan bilgiler ne kadar tutarlı çıkacak? Hep beraber bekleyelim ve görelim.



http://www.phonearena.com/news/Motorola-Droid-Razr-M-HD-specs-leak-out-is-the-device-real_id38137