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Motorola Droid Razr M HD'ye ait olduğu öne sürülen bilgiler internete sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
881
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Phone Arena sitesinin, ismini vermekten kaçındığı bir kaynağına dayandırdığı bilgilere göre, Motorola, uzun süreli sessizlik döneminin ardından Droid Razr M'in yeni varisi olarak gösterilen Droid Razr M HD modeli üzerinde çalışma yürütüyor.
28 nm'lik fabrikasyon süreciyle geliştirilen, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (Krait) Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformunun, Adreno 225 grafik biriminin ve 1 GB DDR2 RAM'in hayat vereceği iddia edilen Droid Razr M HD, Google'ın Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini kullanacak. Akıllı telefonun, ileride Android 4.2 güncellemesine kavuşacağı not düşülmüş.
4.5-inç boyutunda, 720 x 1280 piksel (326 ppi) çözünürlüğünde, çizilmelere karşı dayanıklı dokunmatik kapasitif ekrana sahip olacak akıllı telefon, 16 GB'lık dahili depolama alanını bünyesinde barındıracak. Akıllı telefonun kapasitesi, microSD / microSDHC kartlar yardımıyla arttırılabilecek.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten Droid Razr M HD'nin 3.300 mAh kapasiteli bataryasının 21 saate varan konuşma süresi sağlayacağı bildiriliyor. Şu anki tabloya göre, Droid Razr M HD'nin, Droid Razr M'den ekran, dahili depolama alanı ve batarya gibi kriterlerde üstün olduğunu söylemek mümkün. Bakalım anonim kaynak tarafından internete sızdırılan bilgiler ne kadar tutarlı çıkacak? Hep beraber bekleyelim ve görelim.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Droid-Razr-M-HD-specs-leak-out-is-the-device-real_id38137 Yorum Yaz
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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
Maşallah modeli ezberlemek için 2 sene hazırlık okumak lazım heralde
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romeo6464 6 yıl
kim sızdırıyor lan bunları
1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
lapya 6 yıl
piliyle dovecek bir motorola urunu daha. bravo motorolaya. piyasaya ornek olmasi gerek.
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umutaltdag 6 yıl
DAHA bide Motorola droid razr maxx hd var ve bu telefon s3 le karşılaştırıyor,bu kadar uzun isimli bi telefon nasıl yenilsin lan :D
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.i. 6 yıl
motorola modellerde kafayı yemiş, çok fazla model çıkarıyor farkları çok az...
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szr1907 6 yıl
"Mdrmhd" çıks olmuyo müdür mahmud gibi oldu. saglamlık ve batarya güzel
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romeo6464 6 yıl
kim sızdırıyor lan bunları
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
Adını ezberleyen helal olsun.O ne yahu.sgs3 gibi olmalı.
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wolf silver 6 yıl
şu motorola pil olayını nasıl yapıyorsa nasıl samsung bunu düşünemiyor :-(
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Lepanto 6 yıl
Pili cidden iyi, Razr Maxx HD'den tek farkı ekranının 4.7 inç değil 4.5 inç olması, belki ekran Amoled yerine IPS gelebilir. Onun dışında genel hatlarıyla aynı cihaz. Razr serisine ait olduğu için ince, Kevlar kullanılmış ve sağlam bir kasası olacaktır. Açıkçası Razr Maxx HD sadece Verizon'a özel ve küresel pazara açılmayacak diye üzülüyordum, bu cihaz çıkıp da küresel pazara açılırsa harika olur. Çünkü günümüz akıllı telefonlarında kronik sorun haline gelen batarya ve sağlamlık bu telefonda çözüme kavuşturulmuş olacak büyük ihtimalle, önceki modeller gibi. Keşke Motorola, Samsung gibi falan olsaydı da ülkemizde de ürünlerine rahatça ulaşabilseydik.
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curufperlit 6 yıl
Bukalemun
adreno 225 ve 1gb ram , övünmek gerek !

tabi 8gb ram olmalı değil mi sonuçta android(mobil vista)
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itachi237 6 yıl
platform ve pil süper olmuş tak aklımdaki cihaz. türkiyeye uygun fiyattan gelirse alınabilir.
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Sekonder4545 6 yıl
Şu telefonlar bi gelmiyor bu ülkeye :/
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haymatloshan 6 yıl
Motorola'nın pil konusundaki gelişmesini diğer firmalardan da bekliyorum.Telefonu her gece şarja takmak,laptopu sürekli şarja takmak çok ilkel geliyor açıkcası.
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kımyasal 6 yıl
tasarımın iyi olucağını düşünüyorum 9mm den ince olursa tadından yenmez.
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e_capkan 6 yıl
razr maxx hd değil mi bu ?
vardı zaten bu model
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