Motorola Mobility'nin Huawei firmasına satılacağı iddia ediliyor

Google'ın geçen yıl büyük ses getiren ve firma tarihinin en pahalı satın alımı olarak tarihe geçen Motorola Mobility'nin satın alınması sonrasında Google'ın ne tür planları olduğu çok tartışılmıştı. Gerileme dönemindeki firmayı ayağa kaldırması beklenen Google'ın aksine sadece patentlerle ilgileniyor olabileceği iddia edildi.





Wall Street Journal'da yer alan bir makaleye göre, Ağustos ayında duyurulan satın alma kararı sonrası Google'ın Android işletim sistemini patent savaşlarından korumak için Motorola'nın 17000 patentlik portföyünü kullanacağı konuşulmaya başlanmıştı. Ayrıca pazar payında kayıplar yaşayan Motorola'yı yenilikçi ve büyüyen bir yapıya kavuşturacağı da ifade edilmişti.





Ancak bugüne kadar Motorola ile ilgili Google'dan bir hamle gelmedi. Aksine Google'ın Android işletim sistemi için ortaklık yaptığı firmalarda kendi işletim sistemini geliştirerek alternatifler oluşturmaya başladığı görüldü. Samsung'un Bada işletim sistemi, Amazon'un Kindle Fire işletim sistemi bunlara örnek.





Google'ın 55 üretici ortağı olduğu düşünüldüğünde Motorola'yı ön plana çıkaracak ve kayıracak bir hamle bir anda bu ortaklıkların sona ermesine veya askıya alınmasına neden olabilir. Aynen Microsoft ve Nokia ortaklığında olduğu gibi. 2016 yılında Google'ın Android ortaklıkları sayesinde 10 milyar dolar mobil reklam geliri elde edeceği tahminlerine bakıldığında, ortaklarını ürkütmek istemediği anlaşılıyor.





Nitekim Andy Rubin'in Motorola ve Google arasında bir ateş duvarı olduğunu ve Motorola ürünlerinin geleceğinin ne olacağı hakkında fikri olmadığını açıklaması bu iddiayı güçlendiriyor.





Makalenin yazarı Dennis Berman, Google'ın Motorola'nın set üstü TV kutu bölümünü satma niyetinin yanında telefon bölümünü de astronomik bir rakamla Çinli Huawei firmasına satacağına dair iddialar olduğunu vurguluyor. Ancak Google tarafından bu iddialar doğrulanmıyor.





Google'ın amacı patentleri portföyüne katmaktı. Geri kalanı ise satmaktan başka bir yol görünmüyor.





Her ne kadar iddia mahiyetinde olsa da Google'ın Motorola Mobility firması ile ne yapacağı şu ana kada kesin çizgilerle açıklanabilmiş değil. Bu da pek çok spekülasyonun önünü açıyor.