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Motorola Mobility'nin Huawei firmasına satılacağı iddia ediliyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın geçen yıl büyük ses getiren ve firma tarihinin en pahalı satın alımı olarak tarihe geçen Motorola Mobility'nin satın alınması sonrasında Google'ın ne tür planları olduğu çok tartışılmıştı. Gerileme dönemindeki firmayı ayağa kaldırması beklenen Google'ın aksine sadece patentlerle ilgileniyor olabileceği iddia edildi.

Wall Street Journal'da yer alan bir makaleye göre, Ağustos ayında duyurulan satın alma kararı sonrası Google'ın Android işletim sistemini patent savaşlarından korumak için Motorola'nın 17000 patentlik portföyünü kullanacağı konuşulmaya başlanmıştı. Ayrıca pazar payında kayıplar yaşayan Motorola'yı yenilikçi ve büyüyen bir yapıya kavuşturacağı da ifade edilmişti.

Ancak bugüne kadar Motorola ile ilgili Google'dan bir hamle gelmedi. Aksine Google'ın Android işletim sistemi için ortaklık yaptığı firmalarda kendi işletim sistemini geliştirerek alternatifler oluşturmaya başladığı görüldü. Samsung'un Bada işletim sistemi, Amazon'un Kindle Fire işletim sistemi bunlara örnek.

Google'ın 55 üretici ortağı olduğu düşünüldüğünde Motorola'yı ön plana çıkaracak ve kayıracak bir hamle bir anda bu ortaklıkların sona ermesine veya askıya alınmasına neden olabilir. Aynen Microsoft ve Nokia ortaklığında olduğu gibi. 2016 yılında Google'ın Android ortaklıkları sayesinde 10 milyar dolar mobil reklam geliri elde edeceği tahminlerine bakıldığında, ortaklarını ürkütmek istemediği anlaşılıyor.

Nitekim Andy Rubin'in Motorola ve Google arasında bir ateş duvarı olduğunu ve Motorola ürünlerinin geleceğinin ne olacağı hakkında fikri olmadığını açıklaması bu iddiayı güçlendiriyor.

Makalenin yazarı Dennis Berman, Google'ın Motorola'nın set üstü TV kutu bölümünü satma niyetinin yanında telefon bölümünü de astronomik bir rakamla Çinli Huawei firmasına satacağına dair iddialar olduğunu vurguluyor. Ancak Google tarafından bu iddialar doğrulanmıyor. 

Google'ın amacı patentleri portföyüne katmaktı. Geri kalanı ise satmaktan başka bir yol görünmüyor. 

Her ne kadar iddia mahiyetinde olsa da Google'ın Motorola Mobility firması ile ne yapacağı şu ana kada kesin çizgilerle açıklanabilmiş değil. Bu da pek çok spekülasyonun önünü açıyor.


http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052702304587704577335990254389120-lMyQjAxMTAyMDEwMDExNDAyWj.html Yorum Yaz
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k@llone 7 yıl en beğenilen
manyakurt
sat kurtul google, donanım senin işin değil.

Hükümet gibi yorum...
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manyakurt 7 yıl
sat kurtul google, donanım senin işin değil.
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himmet_dal 7 yıl
hotorei olacakmış yeni nicki
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ErshaNKuNeRy 6 yıl
Google aldıgı zaman bir Defy aldım hala kulanıyorum ancak hiç bir artısını gormedım google hergün sana küfür ediyorum


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funboyhuawei 7 yıl
Dostum yuksek fiyat suanda ascend dquad xl ve p1sde var ve butelefonlar gruplarinin en iyisi huawei sonuna kadar bu parayi hakediyor bence. Guncellestirme konusunada gelince ics guncellestirmesini dunyada ilk huawei aldi. Bu arada okdr param olsa huaweiye vermem lafi bence cok on yargili dunyada evet belli basli firmalar var ancak dierlerini yoktan saymak .. bilemicem bide sole dusun hp kacyillik dunya devi ama fiyati uygun olmasina ramen casper alanlar var yada apple kac yildir turkiyede faaliyette eskiden sadece nokia vardi kim nezmn one gecer belli olmaz isteyen parasini istedigi yere harcar ancak harcamadigi firmanin kotu oldugunu gostermez :S
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funboyhuawei 7 yıl
Ascend d quad xl tartismasiz dunyanin en iisi.bu telefonu aklindan cikartma apple. Huawei fiyat performans lideri.hemde fiyatlar2bintl deil ;)
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MaRQuE 7 yıl funboyhuawei
funboyhuawei
Ascend d quad xl tartismasiz dunyanin en iisi.bu telefonu aklindan cikartma apple. Huawei fiyat performans lideri.hemde fiyatlar2bintl deil ;)

huawei x5 kullanıcısı olarak huawei nin biraz daha yol katetmesi gerekir diye düşünüyürum.
özellikle yazılım desteği, cihaz stabilitesi konularında.
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E_Aydin35 7 yıl
Bencede kötü bir alım olmuş bu ayrıca beklemede durmuş hep aktifde değil, satsa iyiolur..
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DH Misafiri 7 yıl
huawei alsın daha iyidir
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nedensiz07 7 yıl
adamın dibisin huawei :D
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mert1907 7 yıl
Motorola ortalik oldu yazik.Microsoft alsin baride Nokia'yi rahat biraksin :)
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alpa07 7 yıl
Huawei alsın yeterki
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manyakurt 7 yıl
k@llone
manyakurtsat kurtul google, donanım senin işin değil.
Hükümet gibi yorum...

:)
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ezimuse 7 yıl
Google almak istediğini aldı zaten artık daha ucuza bile satabilir.
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