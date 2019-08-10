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Motorola One Action 23 Ağustos'ta tanıtılacak

Motorola One Action, 23 Ağustos'ta Hindistan'da düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacak. 7 Eylül'de Avrupa'da satışa sunulacak olan cihazın 299 euroluk bir fiyata sahip olması bekleniyor.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Motorola, son günlerde One serisine katılacak birkaç yeni üye üzerinde çalışıyor. Yakın gelecekte tanıtılması beklenen Motorola One Pro'nun yanı sıra, seriye One Action adında bir modelin de geldiği kısa zaman önce ortaya çıkmıştı. Teknik özelliklerinin hatrı sayılır kısmı ve tasarımı sızdırılmış olan cihazın ne zaman tanıtılacağı büyük bir merak konusuydu.
Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Motorola One Action, 23 Ağustos'ta Hindistan'da düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacak.
Avrupa'da 7 Eylül'de satışa sunulacak modelin 4GB RAM’li varyantının 299 euroluk bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Motorola One Action'ın kısa zaman önce sızdırılan teknik özelliklerinden de söz edecek olursak, cihaz, 6,3 inç genişliğinde, 1080 piksel çözünürlüğünde ve 21:9 en-boy oranına sahip LCD bir ekranla geliyor. Gücünü Exynos 9609 yonga setinden alan cihaz, 3.500 mAh'lik bir bataryaya sahip.
Cihazın arka kamera kurulumu 13 MP'lik bir ana kamera, 117 derecelik görüş alanına sahip ultra geniş bir lens ve bir tane de derinlik sensöründen oluşuyor. Ayrıca isimlerinden de anlaşılabileceği üzere, One serisinin tüm üyeleri hızlı ve istikrarlı yazılım güncellemeleri vaat eden Android One programına dahil. Bu yüzden serinin tüm diğer üyeleri gibi Motorola One Action da Android One ile geliyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_one_action_rumored_to_launch_in_india_on_august_23-news-38613.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
High Sierra 4 sa.
Lenovo en azından motorola markasını öldürmedi.
Evet üst segmentte dayanıklı kasa yapısı ile bir yere kadar fark yaratmıştı ancak orta segmente bu özelliklerin kayması ve Moto Z yerine Lenovo Z serisinin öne çıkması ile Asus ile birlikte fiyat performans aralığı dengeli amiral gemileri üretmeye başlaması da yakında uzun zamandır özlemini duyduğu ilk 5'e yükselmesinde yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
Lenovo fiyatına göre oldukça iyi özelliklere sahip modeller üreten bir firma.
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