Motorola One Action 23 Ağustos'ta tanıtılacak

Motorola, son günlerde One serisine katılacak birkaç yeni üye üzerinde çalışıyor. Yakın gelecekte tanıtılması beklenen Motorola One Pro'nun yanı sıra, seriye One Action adında bir modelin de geldiği kısa zaman önce ortaya çıkmıştı. Teknik özelliklerinin hatrı sayılır kısmı ve tasarımı sızdırılmış olan cihazın ne zaman tanıtılacağı büyük bir merak konusuydu.

Avrupa'da 7 Eylül'de satışa sunulacak modelin 4GB RAM’li varyantının 299 euroluk bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Motorola One Action'ın kısa zaman önce sızdırılan teknik özelliklerinden de söz edecek olursak, cihaz, 6,3 inç genişliğinde, 1080 piksel çözünürlüğünde ve 21:9 en-boy oranına sahip LCD bir ekranla geliyor. Gücünü Exynos 9609 yonga setinden alan cihaz, 3.500 mAh'lik bir bataryaya sahip.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre'ta'da düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacak.Cihazın arka kamera kurulumu'lik bir ana kamera, 117 derecelik görüş alanına sahip ultra geniş bir lens ve bir tane de derinlik sensöründen oluşuyor. Ayrıca isimlerinden de anlaşılabileceği üzere, One serisinin tüm üyeleri hızlı ve istikrarlı yazılım güncellemeleri vaat edenprogramına dahil. Bu yüzden serinin tüm diğer üyeleri gibidaile geliyor.