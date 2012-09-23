Motorola RAZR HD, Eylül ayı sonunda Avrupa'ya geliyor

Motorola, Verizon için hazırlanan DROID RAZR HD'nin uluslararası versiyonu olan RAZR HD'yi önümüzdeki günlerde Avrupa'da satışa sunacak. Frandroid sitesinin haberine göre; Fransa'daki Orange ve SFR operatörleri Amerikan haberleşme devinin yeni amiral gemisini Eylül sonunda müşterilerinin beğenisine sunacak. Bununla birlikte büyük perakendecilerin de yakın zamanda RAZR HD'yi satışa sunacağı rapor ediliyor.

Illinois merkezli üretici yayınladığı basın açıklamasında, RAZR HD'nin Almanya'daki O2 operatörüyle 549€'dan önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini ve Brezilya ile Kanada'nın sevkiyatın başlayacağı ilk ülkeler arasında yer aldığını bildirmişti. 4G LTE destekli telefonun çıkış yapacağı ülkeler arasında bu teknolojinin sunulmadığı bölgeler mevcut olsa da genel olarak 4G'ye hazır ve yakın gelecekte hazır olacak pazarların hedef alındığı tahmin ediliyor.

4.7 inçlik HD Super AMOLED ekran, 1.5GHz çift çekirdekli Snapdragon S4 serisi çipset, 1GB RAM, 12GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, A-GPS/GLONASS, Bluetooth 4.0 ve 2,530mAh pile sahip olan RAZR HD, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle gelecek. Pazara sunulmasının ardından Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi alacağı Motorola/Google tarafından onaylanmıştı. 8.4mm kalınlığında ve 146 gram ağırlığındaki cihazı Corning Gorilla Glass ile arka kısmı tamamen kaplayan DuPont'un Kevlar malzemesi koruyor.

RAZR HD'nin 3,300mAh pile sahip Jelly Bean'li sürümü RAZR HD MAXX, şuan için sadece Verizon Wireless ile birlikte sunulacak. Uluslararası pazara sunulacak modelin bu yıl çıkış yapması beklenmiyor. Hatta Motorola'nın planları arasında böyle bir cihazın olmadığı düşünülüyor. Yeni teknolojileri yapısında barındıran, gelişmiş kamera özellikleri ve büyük pillere sahip az sayıda üst düzey akıllı telefonla marka değerini yükseltip eski günlerine dönmeyi planlayan firma, Google tarafından yeniden oluşturuluyor. Son bir yıldır devam eden bu sürecin 2013'te hem Motorola hem de tüketiciye faydalı gelişmeleri beraberinde getireceği söyleniyor.