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Motorola RAZR HD, Eylül ayı sonunda Avrupa'ya geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
13
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Motorola, Verizon için hazırlanan DROID RAZR HD'nin uluslararası versiyonu olan RAZR HD'yi önümüzdeki günlerde Avrupa'da satışa sunacak. Frandroid sitesinin haberine göre; Fransa'daki Orange ve SFR operatörleri Amerikan haberleşme devinin yeni amiral gemisini Eylül sonunda müşterilerinin beğenisine sunacak. Bununla birlikte büyük perakendecilerin de yakın zamanda RAZR HD'yi satışa sunacağı rapor ediliyor.
Illinois merkezli üretici yayınladığı basın açıklamasında, RAZR HD'nin Almanya'daki O2 operatörüyle 549€'dan önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini ve Brezilya ile Kanada'nın sevkiyatın başlayacağı ilk ülkeler arasında yer aldığını bildirmişti. 4G LTE destekli telefonun çıkış yapacağı ülkeler arasında bu teknolojinin sunulmadığı bölgeler mevcut olsa da genel olarak 4G'ye hazır ve yakın gelecekte hazır olacak pazarların hedef alındığı tahmin ediliyor.
4.7 inçlik HD Super AMOLED ekran, 1.5GHz çift çekirdekli Snapdragon S4 serisi çipset, 1GB RAM, 12GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, A-GPS/GLONASS, Bluetooth 4.0 ve 2,530mAh pile sahip olan RAZR HD, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle gelecek. Pazara sunulmasının ardından Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi alacağı Motorola/Google tarafından onaylanmıştı. 8.4mm kalınlığında ve 146 gram ağırlığındaki cihazı Corning Gorilla Glass ile arka kısmı tamamen kaplayan DuPont'un Kevlar malzemesi koruyor.
RAZR HD'nin 3,300mAh pile sahip Jelly Bean'li sürümü RAZR HD MAXX, şuan için sadece Verizon Wireless ile birlikte sunulacak. Uluslararası pazara sunulacak modelin bu yıl çıkış yapması beklenmiyor. Hatta Motorola'nın planları arasında böyle bir cihazın olmadığı düşünülüyor. Yeni teknolojileri yapısında barındıran, gelişmiş kamera özellikleri ve büyük pillere sahip az sayıda üst düzey akıllı telefonla marka değerini yükseltip eski günlerine dönmeyi planlayan firma, Google tarafından yeniden oluşturuluyor. Son bir yıldır devam eden bu sürecin 2013'te hem Motorola hem de tüketiciye faydalı gelişmeleri beraberinde getireceği söyleniyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Bu ay sonunda almanyadan motorola razr hd getiriyorum henüz almanyada yok satın almak isteyenler 1 hafta içinde irtibata geçsin bnymn1986@gmail.com
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Odyofilci 7 yıl
kımyasal
Odyofilci
ciwanbilisimHERSEY GÜZELDE BUNUN KAMERASI 12 mpxl yapilabiliridi ve diğer rakiplerinin arasından farklı olabilirdi. Ayrıca arka kapak tasarımı araç lastiklerine benzEmiş. 128 gb lik dahili hafıza da gelse tadından vaz geçilmez?Moto moto sağlamdır
Arka deseni karbon olduğu için olabilir mi acaba :D şöyle açıklayayım karbon bu gezegendeki en sağlam maddelerden biridir , motorsporlarında ve yüksek mukavemet gerektiren alanlarda kullanıma çok uygundur malesef çok da pahalı bie malzemedir , üretimi kolay değildir , motorola belkide şuana kadar yapılan en saglam telefonu yapmış , anakartın batarya ile birleştiği kısımda çelik bir kafes var vede arka kapak tamamen karbon youtube.com/...
kevlar desene ne karbonu :)

kevlar zaten karbon gurubunda benzer özellikte bir malzeme , görüntüsüde çok benzer oyuzden örnek diyeverdim , ozelliklerini anlatmak için
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35fatih 7 yıl
12gb dahili hafizayi bir an icin 128 gb diye okudum gozlerim acildi :D
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erdem3113 7 yıl
Diğer firmalar şu cihaz gibi pil kullansa varya üff :D
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strahd_von_zarovich 7 yıl
commodore34
RAZR HD MAXXde 3300 mAh pil mi var?

Motorola 3300mah pil kullanmaya başlıyalı baya oldu.
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kımyasal 7 yıl
Odyofilci
ciwanbilisimHERSEY GÜZELDE BUNUN KAMERASI 12 mpxl yapilabiliridi ve diğer rakiplerinin arasından farklı olabilirdi. Ayrıca arka kapak tasarımı araç lastiklerine benzEmiş. 128 gb lik dahili hafıza da gelse tadından vaz geçilmez?Moto moto sağlamdır
Arka deseni karbon olduğu için olabilir mi acaba :D şöyle açıklayayım karbon bu gezegendeki en sağlam maddelerden biridir , motorsporlarında ve yüksek mukavemet gerektiren alanlarda kullanıma çok uygundur malesef çok da pahalı bie malzemedir , üretimi kolay değildir , motorola belkide şuana kadar yapılan en saglam telefonu yapmış , anakartın batarya ile birleştiği kısımda çelik bir kafes var vede arka kapak tamamen karbon youtube.com/...
kevlar desene ne karbonu :)
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Krauser DMC 7 yıl
RAZR HD MAXX'de 3300 mAh pil mi var?


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Odyofilci 7 yıl
ciwanbilisim
HERSEY GÜZELDE BUNUN KAMERASI 12 mpxl yapilabiliridi ve diğer rakiplerinin arasından farklı olabilirdi. Ayrıca arka kapak tasarımı araç lastiklerine benzEmiş. 128 gb lik dahili hafıza da gelse tadından vaz geçilmez?Moto moto sağlamdır

Arka deseni karbon olduğu için olabilir mi acaba :D şöyle açıklayayım karbon bu gezegendeki en sağlam maddelerden biridir , motorsporlarında ve yüksek mukavemet gerektiren alanlarda kullanıma çok uygundur malesef çok da pahalı bie malzemedir , üretimi kolay değildir , motorola belkide şuana kadar yapılan en saglam telefonu yapmış , anakartın batarya ile birleştiği kısımda çelik bir kafes var vede arka kapak tamamen karbon
youtube.com/...
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alaz1903 7 yıl
"razr hd maxx'i global pazara sunmayarak piyasada dolaşan az sayıda üst düzey telefonla marka değerini yükseltip eski günlerine dönme stratejisi"ne bittim. bu kafayla marka değerini yükseltebileceklerini söyleyen stratejisti çok fena yemiş olmalı motorola'nın yönetim kurulunu.
bu durumda android cihaz alacak olsaydım sony xperia t'yi tek seçenek olarak beklerdim. ancak windows phone'a geçiş yapmayı düşündüğüm için lumia 920 beklemeye devam.
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Batuist 7 yıl
google hala el atmış gibi görünmüyor bu firmaya...
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