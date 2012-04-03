Motorola Razr Maxx, mayıs ayında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine geliyor!

Motorola'nın, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2012) kapsamında Verizon Wireless için resmiyet kazandırdığı RAZR MAXX modeli Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına da açılıyor.



Önümüzdeki mayıs ayından itibaren Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen RAZR MAXX, 130.7 mm uzunluğunda, 68.9 mm genişliğinde, 8.99 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında tasarlanmış. Motorola'ya göre çelikten 5 kat daha dayanıklı Kevlar materyalin kullanıldığı RAZR MAXX, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformundan (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM'den ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alıyor; Android 2.3.6 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. Akıllı telefon için ileride Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesinin yayınlanması beklenmekte.



Darbe ve istenmeyen çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile güçlendirilen 4.3-inç boyutunda - 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED ekrana ve 16 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlar yardımıyla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor.



Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 ve GPS (Glonass) teknolojilerine ev sahipliği yapan akıllı telefon, LED flaşlı - otomatik odaklama özellikli 8 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Ana kamera aynı zamanda 1080p video kaydı yapabiliyor. Yaptığınız çekimleri akıllı telefonun HDMI portu sayesinde LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz.



Motorola RAZR MAXX'in kuşkusuz en iddialı olduğu konulardan birisi batarya. Firma akıllı telefonu 17.6 saate varan konuşma süresi vaat eden 3300 mAh'lik batarya ile donatmış. Akıllı telefonun fiyatına dair açıklama ise yapılmamış.









http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Stay-Unplugged-for-Longer-with-Motorola-RAZR-MAXX-from-Motorola-Mobility-3a5c.aspx