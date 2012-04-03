Motorola Razr Maxx, mayıs ayında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine geliyor!

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Motorola'nın, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2012) kapsamında Verizon Wireless için resmiyet kazandırdığı RAZR MAXX modeli Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına da açılıyor.
Önümüzdeki mayıs ayından itibaren Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen RAZR MAXX, 130.7 mm uzunluğunda, 68.9 mm genişliğinde, 8.99 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında tasarlanmış. Motorola'ya göre çelikten 5 kat daha dayanıklı Kevlar materyalin kullanıldığı RAZR MAXX, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformundan (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM'den ve PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alıyor; Android 2.3.6 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. Akıllı telefon için ileride Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesinin yayınlanması beklenmekte.
Darbe ve istenmeyen çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile güçlendirilen 4.3-inç boyutunda - 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED ekrana ve 16 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlar yardımıyla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor.
Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 ve GPS (Glonass) teknolojilerine ev sahipliği yapan akıllı telefon, LED flaşlı - otomatik odaklama özellikli 8 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Ana kamera aynı zamanda 1080p video kaydı yapabiliyor. Yaptığınız çekimleri akıllı telefonun HDMI portu sayesinde LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz.
Motorola RAZR MAXX'in kuşkusuz en iddialı olduğu konulardan birisi batarya. Firma akıllı telefonu 17.6 saate varan konuşma süresi vaat eden 3300 mAh'lik batarya ile donatmış. Akıllı telefonun fiyatına dair açıklama ise yapılmamış.
http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Stay-Unplugged-for-Longer-with-Motorola-RAZR-MAXX-from-Motorola-Mobility-3a5c.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnşallah en kısa zamanda alırsın istediğin cihazı arkadaşada dediğim gibi herkezin fikrine saygı duyarım
Kardeşim yurt dışında yaşıyorum ve iki telefonuda görüp test ettğimiz için ben o yorumu yaptım sitelere bakıp şu özelliği iyi şu özelliği kötü diyecek ve burada şu cihazı alın diyecek amatörde değilim ülkemizde para nın ne emeklerle kazanıldığınıda iyi bilen bir insanım mesleğimde ( IT ) ama bu senden üstün olduğumu anlamına gelmiyor benim şansım senden daha önce bu cihazları görüp test edip almak isteyen biri varsa da onu yönlendirmek tir yinede iddialıyım xperia s daha iyi ve daha kaliteli bir cihaz gelsin ikiside türkiye ye o zaman görüp test edersin kamera kalitesini ekran kalitesini internet hızını ses kalitesini ve ücretsiz film ve albümleri kullanmayı ve her ne kadar işlemcisi yeni olmadığı halde ve android 2.3.7 sürümü dezavantajına rağmen ne kadar stabil çalışıyor görürsün ondan sonra motorola dersin ve alırsın 2 yıl bile elinde dayanmayan ve her yeni çıkan modelde iştahı kabaran insanlar olarak çoğumuz böyleyiz inşaatda kullanmıcağımıza göre bu kadar kasa sağlamlığı deyip diğer şeyleri görmeden ne kadar mantıklı bir seçim yapabilirizki iş kağıt üstünde yazanlarla olmuyor görüp karar vermek lazım.Batarya ve kasayla iş bitseydi o zaman dünyada motorola zirvede olurdu demek ki öyle değil bende sağlam olsun isterim alıcağım cihazın ama sony in bu cihazıda gayet şık ve sağlam olduğunu göricektir alıcak arkadaşlar ama keşke sony ve diğerleride motorola yı örnek alsalardı batarya konusunda o zaman herkez mutlu olmuş olurdu motorola herşeyi yapıyor ama iş diğer şeylere gelince bu iki cihaz anlamında söylüyorum geride kalıyor ve sony cide değilim bu ve farklı bir modelinin dışında da beğendiğim bir telefonu yok sadece o arkadaşı yönlendirmek istedim kararsız kaldığı için ama bu cihazın kalitesini tarafsız olarak görmek istersende aldığı reytinglere testlere ve iki telefonun karşılaştırmalarına girersin Gsmarena ya ana sayfada görürsün benim dediğim gibi olduğunu ama en güzeli canlı görmek tir ikisi gelince buraya dürüstçe yorumunu bekliyorum ve yine söylüyorum bu iki cihaz muadil değil bu kadar basit he sen muadil diyebilirsin saygıda duyarız herkez in fikrine ...
Sony'nin kamerası daha iyidir.
Motorola'nın kasası işçiliği ki motorola'nın çoğu cihazını kullanmış biri olarak söylüyorum adamlar sağlam cihaz yapıyolar.
Hatta bağımlılık yapıyor diyebilirim Motorola Defy'den sonra S2 ve LG O3D kullandım hiç biri o hazzı vermiyor şimdiki hedefimde Motorola XT910 eğer temiz ve uygun fiyata bulursam alıcam.
Senden çok fazla bildiğimi iddia etmedim kardeş bilgide iki özellik yazdın diye olmaz bunlaı amatörlerde okur yazarlar buraya yorumuna gelince önce yazıları okurken süzgeçden geçir ondan sonra cevap yaz ben xperia s dedim xperia arc s demedim ve o cihazında iyi yönünüde söyledim çok istiyorsan gider alırsın neyse espiri ile bitirelim . seni yaramaz bakır
Evet orada yazan Xperia S ismini Arc S olarak okudum sanırım burada bir hatam var. Fakat Xperia S için de bu telefondan kat kat daha üstün bir cihaz olduğunu söyleyebilmek de ne kadar doğru? Sonuçta iki telefonu da henüz kullanmış insanlar değiliz.
Kağıt üzerinde Razr iyi görünüyor ama iş yine pratikte biteceği için telefonlar gelip incelenmeden, şu telefon çok daha iyi gibi bir ibare pek doğru olmaz değil mi
Kardeş yapılan ne sana anlamadım bu kadar kasma kendini sony xperia s i gönül
rahatlığı ile alabilirsin bu cihaz dan kat kat daha iyi bir cihaz motorola nın
tek büyük farkı bataryası çok iyi gerisi standart yeni çıkan çoğu modelle aynı
Yani Xperia Arc S de kullanılan işlemci grafik işlemcisi ekran kalitesi kasa kalitesi falanı filanı herşeyi aynı diyorsun öyle mi?
Ne zamandan beri tek çekirdekli işlemciler çift çekirdekliler ile, 1gb çift kanal ramler tek kanal 512mb ile, kevlar kasalar geri dönüşüm plastik kasa ile, Gorilla glass camlar çizilmeye dayanıklı sert cam ile aynı oldu? Biz mi uyuyoruz yoksa sen mi çok fazla şey biliyorsun?
Yazdığım şeyler Droid Razr Maxx ve Xperia Arc S in özellikleridir. Bilip bilmeden konuşmayalım yanlış bilgi vermeyelim.
Tamam Bu telefon henüz Ülkemizde beklenecek kadar çabuk gelmeyecek fakat fiyat olarak da Xperia Arc S den çok pahalı olmayacak en fazla 100-200 lira pahalı olacak fakat bence bu telefon için değer. Adam kevlar kullanmış ya kasada bu incelik bu sağlamlıkta bence muazzam olmuş.
649 dolar 1100 den bile fazla ediyor.TR de o fiyata satışı rüyamızda bile göremeyiz
649 vergisiz fiyatı USA için. Sepete ekleyince 720 $ falan yapıyor vergiyle. Bu da demekki Türkiye fiyatı 1700 TL olur:)
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