Motorola Razr katlanabilir ekranla gelebilir

Son dönemin akıllı telefon pazarında en fazla gündeme gelen konularından birisi katlanabilir ekranlar. Üreticiler böyle bir teknolojinin gerçek hayata nasıl yansıyacağı konusunda yoğun çalışmalar yapıyor. Daha çok Samsung’un adını duysak da aynı konuda Lenovo’nun da önemli planları var.

Katlanabilir ekranlı Motorola Razr

Lenovo patronu sürekli akıllı telefonlarda yeni teknolojileri kullanmanın gerekliliğine değinirken özellikle katlanabilir ekranların yakın gelecekte kendisine yer bulacağının altını çiziyor. Ortaya çıkan patent başvurusu bunun işareti.

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Geçen yıl Şubat ayında yapılan başvuru ekranı dışa doğru katlanarak akıllı telefon olan bir tablet modeline işaret ediyor. ZTE Axon M modelinin aksine tam bir ekran söz konusu ve orta kısımdan ekran katlanıyor. Samsung’un da buna benzer bir konsept üzerinde çalıştığı biliniyor.

Diğer taraftan katlanabilir Lenovo modelinin Motorola Razr adını alacağı iddiaları gündeme geliyor. Zira Razr modelinin tasarımı esnek bir telefon için oldukça uygun. Firmanın eski efsaneyi yeniden canlandırmak istediği biliniyor lakin bunun ne zaman olacağına dair bir bilgi yok. Kaynaklar yeniden tasarlanmış bir Motorola Razr akıllı telefonun yanında katlanabilir ekranlı ikinci bir Razr versiyonu daha olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte en erken gelecek yıl bazı şeyler kesinlik kazanmış olacak.