Motorola Shamu akıllı telefonu benchmark skorlarında ortaya çıktı





Teknoloji gündemi HTC'nin Google ile ortaklığı sonucu ortaya çıkacağı iddia edilen Nexus 8 tableti ile meşgulken, programın muhtemel akıllı telefonu da yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı.





Motorola Shamu olarak kod adına sahip akıllı telefon ilk başlarda firmanın Phablet segmentine yönelik bir hamlesi olarak düşünülürken sonrasında Nexus programına dahil olacak yeni üye olduğu dile getirilmişti. Cihazın muhtemelen Nexus 6 olduğu tahmin ediliyor.





Motorola Shamu benchmark skorlarında ortaya çıkan bilgilere göre 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. Daha önce 5.9 inçlik bir cihazdan bahsediliyordu. Cihaza gücünü ise Snapdragon 805 yongaseti veriyor.





2560x1440 piksel çözünürlükteki ekran ve Snapdragon 805 yongaseti ile Motorola'nın Nexus programına en iyi performansı verecek bir üye hazırlamak istediği ifade ediliyor. Cihazda 12MP çözünürlükteki arka kamera 4K video kaydı yapabilirken, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olduğu belirtiliyor. İşletim sistemi ise Android L.





LG'nin gerek orijinal modellerin satışının baltalanması gerekse dağıtım kanallarında orijinal modele yoğunlaşma isteği nedeniyle Nexus programından çıktığı sık sık gündeme geliyordu. Bu bakımdan Motorola'nın elinden çıkacak bir Nexus akıllı telefonu kulağa daha mantıklı geliyor. Nexus 6'nın muhtemel tanıtım tarihi olarak sonbahar dönemi gösteriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Shamu-aka-Nexus-6-gets-benchmarked-indicating-a-1080p-display-and-Snapdragon-801_id59267