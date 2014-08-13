Motorola Shamu akıllı telefonu benchmark skorlarında ortaya çıktı

Haber Editörü
Teknoloji gündemi HTC'nin Google ile ortaklığı sonucu ortaya çıkacağı iddia edilen Nexus 8 tableti ile meşgulken, programın muhtemel akıllı telefonu da yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı.
Motorola Shamu olarak kod adına sahip akıllı telefon ilk başlarda firmanın Phablet segmentine yönelik bir hamlesi olarak düşünülürken sonrasında Nexus programına dahil olacak yeni üye olduğu dile getirilmişti. Cihazın muhtemelen Nexus 6 olduğu tahmin ediliyor.
Motorola Shamu benchmark skorlarında ortaya çıkan bilgilere göre 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. Daha önce 5.9 inçlik bir cihazdan bahsediliyordu. Cihaza gücünü ise Snapdragon 805 yongaseti veriyor.
2560x1440 piksel çözünürlükteki ekran ve Snapdragon 805 yongaseti ile Motorola'nın Nexus programına en iyi performansı verecek bir üye hazırlamak istediği ifade ediliyor. Cihazda 12MP çözünürlükteki arka kamera 4K video kaydı yapabilirken, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olduğu belirtiliyor. İşletim sistemi ise Android L.
LG'nin gerek orijinal modellerin satışının baltalanması gerekse dağıtım kanallarında orijinal modele yoğunlaşma isteği nedeniyle Nexus programından çıktığı sık sık gündeme geliyordu. Bu bakımdan Motorola'nın elinden çıkacak bir Nexus akıllı telefonu kulağa daha mantıklı geliyor. Nexus 6'nın muhtemel tanıtım tarihi olarak sonbahar dönemi gösteriliyor.
http://www.phonearena.com/news/Motorola-Shamu-aka-Nexus-6-gets-benchmarked-indicating-a-1080p-display-and-Snapdragon-801_id59267 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
diğer özellikler güzel duruyor
Yeni nesil telefonların 2k ekran olarak gelecek olmasının tek sebebi bir sonraki satacakları telefonlara "eski telefonunuz yeni oyunlarda uygulamalarda kasıyor, pili yetmiyor, bakın yeni telefon yaptık, bunun pili daha iyi gidiyor, oyunlarda daha performanslı çalışıyor" demek, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek içindir. Yoksa 2k ekranın normal gözlere sahip bir insan için hiç bir artısı olmadığı gibi ısınma, performans kaybı, daha fazla pil tüketimi gibi birçok dezavantajı var.
Ekran teknolojisini geliştirmesinler demiyoruz, kontrast oranı, renk doğruluğu, yüksek ışık altında görülebilirlik, pil tüketimi ve ısınma, yansımazlık, sağlamlık vs. gibi konularında ekranları geliştirebildikleri kadar geliştirsinler, ancak artık çözünürlüğe dokunmasınlar. 1080p bu boyutta bir ekran için bence artık son sınırdır.
2k ekranı olan hiçbir telefon almayacağım, kimseye de tavsiye etmiyorum.
Onun dışında güzel telefon