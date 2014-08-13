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Motorola Shamu akıllı telefonu benchmark skorlarında ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola Shamu akıllı telefonu benchmark skorlarında ortaya çıktı

Teknoloji gündemi HTC'nin Google ile ortaklığı sonucu ortaya çıkacağı iddia edilen Nexus 8 tableti ile meşgulken, programın muhtemel akıllı telefonu da yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı.

Motorola Shamu olarak kod adına sahip akıllı telefon ilk başlarda firmanın Phablet segmentine yönelik bir hamlesi olarak düşünülürken sonrasında Nexus programına dahil olacak yeni üye olduğu dile getirilmişti. Cihazın muhtemelen Nexus 6 olduğu tahmin ediliyor. 

Motorola Shamu benchmark skorlarında ortaya çıkan bilgilere göre 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. Daha önce 5.9 inçlik bir cihazdan bahsediliyordu. Cihaza gücünü ise Snapdragon 805 yongaseti veriyor. 

2560x1440 piksel çözünürlükteki ekran ve Snapdragon 805 yongaseti ile Motorola'nın Nexus programına en iyi performansı verecek bir üye hazırlamak istediği ifade ediliyor. Cihazda 12MP çözünürlükteki arka kamera 4K video kaydı yapabilirken, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olduğu belirtiliyor. İşletim sistemi ise Android L. 

LG'nin gerek orijinal modellerin satışının baltalanması gerekse dağıtım kanallarında orijinal modele yoğunlaşma isteği nedeniyle Nexus programından çıktığı sık sık gündeme geliyordu. Bu bakımdan Motorola'nın elinden çıkacak bir Nexus akıllı telefonu kulağa daha mantıklı geliyor. Nexus 6'nın muhtemel tanıtım tarihi olarak sonbahar dönemi gösteriliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Shamu-aka-Nexus-6-gets-benchmarked-indicating-a-1080p-display-and-Snapdragon-801_id59267 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 5 yıl
ekran 1080p kalsaymış iyiymiş.
diğer özellikler güzel duruyor
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prowell 5 yıl
2K ekran bence de gereksiz, koyacaklarsa da adam akıllı bir batarya koysunlar artık. Galaxy Nexus bile orijinal Samsung 2000 mAh batarya ile kullanılabilirken Nexus 5'in 2300 mAh bataryası olması komik. Gıdım gıdım ilerliyor adamlar. Bu telefonda 3000 mAh'ten aşağısı olmamalı ki o miktar bile yetmeyebilir 2K ekranı falan düşünürsek. Misal LG G3 sahiplerinin çoğu telefonun batarya kullanımındaki vasatlığı konusunda hemfikir(LG G2'yle kıyaslarsak). Nexus serisinin en önemli ihtiyacının yüksek kapasiteli bir batarya olduğunu hala öğrenemedi herifler.
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Rachsuchtig 5 yıl
HDR olur büyük bir ihtimalle çünkü Nexus 5'te HDR+ var ve iyi iş çıkarıyor
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Gece772 5 yıl
Amacısız yatırım
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GokberkTunc 5 yıl
Snapdrogon 805 ile çıkmaz, 64 bit destekli olması işlemcinin Android L göz önüne alındığında, daha mantıklı olacaktır.
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jeuMaster 5 yıl
Umarım doğru bir haberdir.Piyasada rekabet şart canım
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talib kweli 5 yıl
Sha mu?
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kemalboran 5 yıl
Nexus serisini şu 2k ekran çılgınlığına bulaştırmasalar bari.

Yeni nesil telefonların 2k ekran olarak gelecek olmasının tek sebebi bir sonraki satacakları telefonlara "eski telefonunuz yeni oyunlarda uygulamalarda kasıyor, pili yetmiyor, bakın yeni telefon yaptık, bunun pili daha iyi gidiyor, oyunlarda daha performanslı çalışıyor" demek, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek içindir. Yoksa 2k ekranın normal gözlere sahip bir insan için hiç bir artısı olmadığı gibi ısınma, performans kaybı, daha fazla pil tüketimi gibi birçok dezavantajı var.

Ekran teknolojisini geliştirmesinler demiyoruz, kontrast oranı, renk doğruluğu, yüksek ışık altında görülebilirlik, pil tüketimi ve ısınma, yansımazlık, sağlamlık vs. gibi konularında ekranları geliştirebildikleri kadar geliştirsinler, ancak artık çözünürlüğe dokunmasınlar. 1080p bu boyutta bir ekran için bence artık son sınırdır.

2k ekranı olan hiçbir telefon almayacağım, kimseye de tavsiye etmiyorum.


2 Yanıt Yanıtla
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killerbow 5 yıl
İyi güzel de anlamıyorum ne gerek var şu ekran çözünürlüğüne 5"ler ilk çıktığında 1080p gereksiz deniyordu ama bu kadarı cidden gereksiz

Onun dışında güzel telefon
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assasin34 5 yıl
nexus5'i bir seneye kullaniyorum.kamerasi ve bataryasi cok ic acici degildi.bunlarla ilgili duzeltme yaparlarsa yine en etkileyici android cihaz olur.cihazimda 100 kusur uygulama videolar var cihazda en ufak sisme yok aylardir.google bence ureticilere stock arayuze yakin cok fazla ozellistirme bulunmayan arayuzler yapmaya zorlamali.obur turlu cihazlar 3 ay sonra sismeye basliyor.bence en iyisi stock yada stocka yakin arayuzler.ornek htc sense ve sony;nin arayuzu.
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matmuhendisi 5 yıl
asılsız
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