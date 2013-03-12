Motorola X Phone ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor





Google'ın Motorola'yı satın almasından bu yana en büyük proje olacağı belirtilen X Phone projesi ile ilgili pek çok iddia gündeme geldi. Kesin olarak detayların bilinmediği projede farklı bilgiler ileri sürülüyor.





Daha önce 4.7 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı belirtilen cihazın yeni iddialara göre 5 inçlik Full HD bir ekran barındıracağı belirtiliyor. 4.7 inçlik Full HD ekranı HTC One gibi az sayıda modelde görebilirken 5 inçlik Full HD ekran ise en yaygın kullanılan panel konumunda. Bu bakımdan iddianın biraz daha gerçeğe yakın olabileceği belirtiliyor. Çünkü HTC One'ın agresif bir satış politikası izleyeceği düşünüldüğünde 4.7 inçlik panellerin tedariğinde Motorola sıkıntı yaşayabilir.





Diğer bir farklılık ise kamerada yaşanıyor. Motorola'nın 16MP çözünürlüğündeki kamera değil de 10MP çözünürlükte bir kameraya yer vereceği ifade ediliyor. Google'ın kısa süre önce yüksek MP rakamlarından ziyade yüksek kaliteli sensörlere önem vereceklerini açıklaması da bu tezi destekleyen bir etken.





İşlemci konusunda da farklılık yaşanıyor. Daha önce ARM Cortex-A9 tabanlı ve 4+1 çekirdekli Tegra 4i işlemcisinden bahsedilirken bu kez çift çekirdekli bir Qualcomm çözümüne yer verileceği ifade ediliyor. Ancak Snapdragon 600 veya 800 çözümleri 4 çekirdekli olduğu için X Phone bu durumda daha düşük bir çözüm ile gelecek ve iddialı olma konumunu kaybetmesinin yanında Full HD ekran için de yeterli gücü sağlayamayacaktır. Bu bakımdan işlemci konusunda iddianın pek gerçeğe yakın olmadığını söyleyebiliriz.





X Phone ile ilgili bugüne kadar ne bir prototip ne de benchmark sonucu gibi sızıntılar yaşanmadığı için halen gizemli bir model olma durumunu koruyor. Google'ın agresif bir politika izleyeceği bilindiği için de cihazın hangi konularda iddialı olacağı da merak konusu.

http://www.androidauthority.com/motorola-x-phone-rumor-specs-display-cpu-168996/