Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola X Phone ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
768
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola X Phone ile ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor

Google'ın Motorola'yı satın almasından bu yana en büyük proje olacağı belirtilen X Phone projesi ile ilgili pek çok iddia gündeme geldi. Kesin olarak detayların bilinmediği projede farklı bilgiler ileri sürülüyor.

Daha önce 4.7 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı belirtilen cihazın yeni iddialara göre 5 inçlik Full HD bir ekran barındıracağı belirtiliyor. 4.7 inçlik Full HD ekranı HTC One gibi az sayıda modelde görebilirken 5 inçlik Full HD ekran ise en yaygın kullanılan panel konumunda. Bu bakımdan iddianın biraz daha gerçeğe yakın olabileceği belirtiliyor. Çünkü HTC One'ın agresif bir satış politikası izleyeceği düşünüldüğünde 4.7 inçlik panellerin tedariğinde Motorola sıkıntı yaşayabilir.

Diğer bir farklılık ise kamerada yaşanıyor. Motorola'nın 16MP çözünürlüğündeki kamera değil de 10MP çözünürlükte bir kameraya yer vereceği ifade ediliyor. Google'ın kısa süre önce yüksek MP rakamlarından ziyade yüksek kaliteli sensörlere önem vereceklerini açıklaması da bu tezi destekleyen bir etken. 

İşlemci konusunda da farklılık yaşanıyor. Daha önce ARM Cortex-A9 tabanlı ve 4+1 çekirdekli Tegra 4i işlemcisinden bahsedilirken bu kez çift çekirdekli bir Qualcomm çözümüne yer verileceği ifade ediliyor. Ancak Snapdragon 600 veya 800 çözümleri 4 çekirdekli olduğu için X Phone bu durumda daha düşük bir çözüm ile gelecek ve iddialı olma konumunu kaybetmesinin yanında Full HD ekran için de yeterli gücü sağlayamayacaktır. Bu bakımdan işlemci konusunda iddianın pek gerçeğe yakın olmadığını söyleyebiliriz.

X Phone ile ilgili bugüne kadar ne bir prototip ne de benchmark sonucu gibi sızıntılar yaşanmadığı için halen gizemli bir model olma durumunu koruyor. Google'ın agresif bir politika izleyeceği bilindiği için de cihazın hangi konularda iddialı olacağı da merak konusu. 

http://www.androidauthority.com/motorola-x-phone-rumor-specs-display-cpu-168996/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lazloo 6 yıl en beğenilen
Sen git motorola gibi bir devi satin al sonra lg ye nexus yaptir. Anlamadim gitti. Gec kalmasalar beri.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Çünkü HTC One'ın agresif bir satış politikası izleyeceği düşünüldüğünde 4.7 inçlik panellerin tedariğinde Motorola sıkıntı yaşayabilir.


Bi diyorsunuz HTC one bileşen sıkıntısı nedeniyle sınırlı sayıda piyasaya çıkabilir. Bi diyorsunuz o kadar çok sayıda piyasaya sürülecek ki panel üreticileri yetişemeyip sadece HTC ye sevkiyatta bulunacaklar.

Hangisine inansak acaba ?
Çünkü HTC One'ın agresif bir satış politikası izleyeceği düşünüldüğünde 4.7 inçlik panellerin tedariğinde Motorola sıkıntı yaşayabilir.
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RaymondSerway 6 yıl
Bişey ler daha sizsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossfitter 6 yıl
iyidir motorola
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 6 yıl
motorola timeport kullanıcısı olarak tavsiye ederim.

motorola sağlam telefon üretiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
camoka5 6 yıl
Bounty Hunter
Motorola bence bütün şanını şöhretini kaybetti , akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte. Google satın aldı ve iyice unutuldu. Şimdi öyle bir cihaz çıkarması lazım ki tekrar piyasaya dönsün.

Motorola şanını şöhretini bizim gibi 3. dünya ülkelerine ürün tedarik etmediği için yine bizim gibi 3. dünya ülkelerinde kaybetti. Biraz yabancı forumlara da bakarsanız bizde apple için nasıl bir kalite algısı varsa dışarıda da özellikle de Amerika da aynı algı motorola için vardır.
Bizim at gözlüklü conconlarımız her telefonu anca iphone la kıyaslar ona göre kalitesine karar verir. Yurtdışında kalite standartlarını belirleyen markalardan birisi de Motorola dır.
Razr Maxx HD, Razr M, Razr i incelemesi falan bulup bir bakarsanız adamların akıllı telefon konusunda ne kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz. Özellikle Razr M tam bir mühendislik harikası. hemen hemen 4" ekranlı iphone5 boyutlarına 4,3" ekran sığdırarak bence çığır açtılar da USA dışına satmadıkları için bizde buradan incelemelerini izledik ancak.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 6 yıl
bu teknoloji insanı aç gözlü yapıyor.

şimdi ben nexus 4 alsam bu telefon çıktığında gözüm bunda kalacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saltooo 6 yıl
Bu telefonu çok merak ediyorum gerçi nexus 4 kullanıyorum ve memnunum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bence motorola nexus X yapacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J0K3R61 6 yıl
hadi bakalim google yaparsa piyasayi sallar bekliyoruz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WILDBOYS 6 yıl
Çıktığını düşünsek Turkiyede satılması ihtimali oldukça düşük daha is yapmış modellerini satın alamadiktan sonra....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 6 yıl
arkasında google olması alınması için yeterli bir sebep olur fakat tasarımı bu şekilde olursa hiç alınası bir telefon olmaz açıkcası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nabukadnezar 6 yıl
Çıkış tarihi belli değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HighonFire 6 yıl
Çift çekirdek yalan öncelikle,N4te bile s4 pro varken bu yeni telefon en kötü ihtimalle s600le gelmeli ama ben tegra 4 yada s800 bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
768 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel SSD 335 video inceleme "Maliyet odaklı SSD test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim