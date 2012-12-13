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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola bazı fabrikalarını Flextronics firmasına satıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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On yılı aşkın süredir ortaklıklarını sürdüren Motorola ve Flextronics, işbirliklerini yeni bir seviyeye taşıyan hamlelerini kısa süre önce gerçekleştirdikleri bir basın konferansıyla duyurdu. Google tarafından satın alınan Motorola Mobility, çalışanlarının %20'sini işten çıkarıp ofislerinin üçte birini kapatarak sektördeki varlığını sürdürmeyi planladığını açıklamış, bu kapsamda geçtiğimiz aylarda birçok zorlu, ancak mecburi karara imza atmıştı. Son olarak 25 yıldır hizmet verdiği Güney Kore'den çekilmeye hazırlandığını açıklayan mobil teknoloji devi, şimdi ise iki fabrikasını satmak üzere anlaşmaya vardığını bildirdi.
Singapurlu Flextronics, Motorola'nın Çin'in Tianjin şehrindeki üretim faaliyetlerini satın alacağını ve Brezilya, Jaguariuna'daki fabrikanın yönetimini devralacağını açıkladı. 2013'ün ilk yarısında tamamlanması beklenen satış kapsamında fabrikalardaki tüm çalışanlar da uzak doğulu firmaya geçiş yapmış olacak. İstihdam sağladığı elemanlarının işten çıkarılmasının ardından yeniden iş bulmaları için büyük yardımlarda bulunan Illinois merkezli şirket, böylece hem fabrikalarını elden çıkarmış hem de iş gücünün önemli bir kısımını masrafsız bir şekilde devretmiş olacak. Anlaşma kapsamında bu fabrikalarda Motorola'nın Android işletim sistemli cihazları ve diğer mobil aygıtlarının üretilmeye devam edeceği de belirtildi. Planladığı gibi küçülmeye devam eden ilk telefonun üreticisi, mobil piyasaya öncülük ettiği yılları geride bıraktığının farkına vardığını ve modern çözümler üretebilmek için günümüz sektörünün yapısına uyum sağlamayı amaçladığını gözler önüne sermiş oluyor.
Flextronics CEO'su Mike McNamara,  Motorola ile ortaklıklarını genişlettikleri için büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken Motorola Mobility'nin tedarik zinciri ve diğer faaliyetlerinden sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Mark Randall, oldukça önemli bir hamle olan bu anlaşma ile mevcut tedarik zincirlerini firma için rekabetçi bir avantaja dönüştürdüklerini dile getirerek üretim hususunda diğer alanlara odaklanacaklarını belirtti. 2000 yılındaki işbirliği anlaşmasından bu yana birlikte çalışmalar yürüten Flextronics ve Motorola artık üretim faaliyetlerini çok daha sıkı bir ilişkiyle devam ettirecekler. Motorola'nın iki fabrikası için Flextronics'ten ne kadar talep ettiği şuan için bilinmiyor.

http://news.flextronics.com/phoenix.zhtml?c=235792&p=irol-newsArticle&ID=1765897&highlight= Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
motorola pratikde bitmiş bi firma zaten. bu marka tamamen tarihin derinliklerine karışmalı Google kendi yeni markası üzerine odaklanmalı
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Volkanbaba 6 yıl
Her motorola haberinin altına aynı şeyi yazıyorsunuz arkadaş. Google daha motorolayı adam etmek için uğraşıyor firma o kadar düzensiz bir hale gelmiş ki işleri yoluna koyabilmesi için bunları yapması şart.
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talerk 6 yıl
bu haberimizde google ın motorola yı nasıl bitirmek üzere olduğunu okuyacaksınız
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl talerk
talerk
bu haberimizde google ın motorola yı nasıl bitirmek üzere olduğunu okuyacaksınız

Cem Uzan Telsim zamaninda bitirmisti zaten.
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