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Motorola da Android One programına dahil oluyor

Google’ın Android One programı büyük oyuncular kazanmaya devam ediyor. Çinli Xiaomi’nin ardından yine Çinli Lenovo’nun iştiraki olan Motorola da kolları sıvadı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola da Android One programına dahil oluyor

Uzun süredir sessiz kalan ve kapatılacağı iddiaları gündeme gelen Google’ın Android One programı muhteşem bir geri dönüş yapıyor. Xiaomi’den sonra Motorola da programa katılmak için gün sayıyor.

Büyük katkı

Bugüne kadar Android One programında kısıtlı bir bölgeye hitap eden üreticiler faaliyet göstermişti. Aslında Acer, Asus, HTC gibi firmalar program ilk açıklandığında ortak listesinde görünmüştü ancak kendi projelerine ağırlık verdikleri için katkı yapamadılar. Daha çok Lava, Intex, Micromax, General Mobile gibi bölgesel üreticiler telefon geliştirdi. Ne var ki bunların sayısı da azınlıkta kaldı.

Ayrıca Bkz. "HTC çok yakında Google çatısı altına girebilir"

Şimdi Google’ın programa yeniden hayat verdiği görülüyor. Xiaomi’nin katılımıyla program hareketlenmişti. Motorola da şüphesiz programa iyi bir katkı yapacak. Sızdırılan görseller çift kameralı bir telefona işaret ediyor. Akla ilk gelen model Moto X4 ancak 400 Avroluk fiyatı Android One programı için dezavantaj oluşturur. Bu bakımdan firmanın daha giriş seviyesine yakın bir telefon geliştirdiği tahmin ediliyor. Henüz net bilgiler mevcut değil. 

 

https://www.phonearena.com/news/Motorola-may-launch-an-Android-One-smartphone-soon-here-is-what-it-looks-like_id97900 Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Bunlar gelse de GM çöplerinden kurtulsak...
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DH Misafiri 2 yıl
Bir an önce gelsin.telefonu yenilemem lazım ama kullanmaacağım bir sürü gereksik özellik için dünya para dökmek istemiorum. Az öz olsun kaliteli bir markadan one olsun
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mcebi001 2 yıl
One programının en üst seviye olanıdır inşallah...ve tabiki bizede gelmesi dileği ile
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kadirirdem 2 yıl
Gelsinler marka çoğalsın rekabet iyi olur.
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skywalker06 2 yıl
Motorola g5 plus'ı dahil ederler yada moto e5 tarzı giriş seviyesi telefon
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mert1907 2 yıl
Aslında tüm firmalar topu direk Google'a atıp güncelleme sorununu bu şekilde çözseler çok iyi olacak. Arayüz ve diğer aplikasyonları kendi uygulama mağazaları üstünden ayrı olarak cihazlarına özel yayınlasalar daha mantıklı olur bence.
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High Sierra 2 yıl
Editör arkadaş sızıntılardan direkt X serisi olur diye düşünmüş ama Motorola'nın halihazırda Moto C ve Moto E serileri var. Moto X ve G de orta seviye seriler. Bunlardan biri büyük ihtimal Android one cihazı olacak. Umarım Motorola tüm orta ve düşük seviye cihazlarını android one platformuna göre ayarlar.
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Guest-9E354C1A9 2 yıl
Şu Google Play Edition'lar devam edip her yere yayılsaydı keşke...
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intel7mix 2 yıl
Firmalar arayüzlere para harcamak istemedikleri çok acıkça ortada buda tüketicinin işine gelir daha hızlı güncelleme alacaklar
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Mr. Jingles 2 yıl
Çok güzel haber zaten bu programın en büyük sorunu sektörün ağır toplarının dahil olmamasıydı hatta bitecek deniyordu. Xiaomi şimdi de Motorola girince diğer üreticiler de üşüşürler diye tahmin ediyorum. Hatta AO kendince bir piyasa bile oluşturabilir. Giriş seviyesi ve güncel kalacak bir cihaz isteyen ama aynı zamanda da saf Android denemek isteyenler için harika cihazlar görebiliriz. Zaten Xiaomi'nin yaptığı cihaz GM'nin yaptığından çok daha iyiydi. Hatta resmi olarak gelmese bile yine de GM almaktasa Xiamo'yi tercih ederim. Zaten giriş ve orta seviye cihazlarda en azından arayüz falan olmasın. Bu bile performanslı ve kararlı çalışması için yeterli.
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Bunlar gelse de GM çöplerinden kurtulsak...
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