Motorola da Android One programına dahil oluyor

Uzun süredir sessiz kalan ve kapatılacağı iddiaları gündeme gelen Google’ın Android One programı muhteşem bir geri dönüş yapıyor. Xiaomi’den sonra Motorola da programa katılmak için gün sayıyor.

Büyük katkı

Bugüne kadar Android One programında kısıtlı bir bölgeye hitap eden üreticiler faaliyet göstermişti. Aslında Acer, Asus, HTC gibi firmalar program ilk açıklandığında ortak listesinde görünmüştü ancak kendi projelerine ağırlık verdikleri için katkı yapamadılar. Daha çok Lava, Intex, Micromax, General Mobile gibi bölgesel üreticiler telefon geliştirdi. Ne var ki bunların sayısı da azınlıkta kaldı.

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Şimdi Google’ın programa yeniden hayat verdiği görülüyor. Xiaomi’nin katılımıyla program hareketlenmişti. Motorola da şüphesiz programa iyi bir katkı yapacak. Sızdırılan görseller çift kameralı bir telefona işaret ediyor. Akla ilk gelen model Moto X4 ancak 400 Avroluk fiyatı Android One programı için dezavantaj oluşturur. Bu bakımdan firmanın daha giriş seviyesine yakın bir telefon geliştirdiği tahmin ediliyor. Henüz net bilgiler mevcut değil.