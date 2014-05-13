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Motorola giriş seviyesi Moto E akıllı telefonunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola giriş seviyesi Moto E akıllı telefonunu duyurdu


Geçen yıl lanse edilen Moto X ve Moto G ile başarılı satışlar yapan Motorola'nın bu yıl ki yeni modelleri merakla bekleniyordu. Bunlardan birisi olan Moto E bugün itibariyle resmiyet kazandı.

4.3 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan Moto E, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Cortex-A7 mimarisi taşıyan bu yongaseti 400MHz saat frekansına sahip Adreno 302 grafik birimini de beraberinde getiriyor. 

Cihazda 1GB RAM, 4GB artırılabilir depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 3G, WiFi, Bluetooth, GPS, FM Radyo, 1980mAh gücünde batarya gibi diğer özellikler mevcut. 

Yazılım tarafında tüketicileri hayal kırıklığına uğratmayan Motorola, Moto E modelinde Android 4.4 işletim sistemine yer veriyor ve KitKat sürümü taşıyan en ucuz cihazlardan biri olmayı başarıyor. Üstelik Motorola, cihazı için yeni güncelleme sözü de veriyor.

12.3 mm kalınlığında ve 140gr ağırlığında olan Moto E, 9 farklı renk seçeneği ile tüketicilere sunulacak. Moto G modelinin altına konumlanması beklenen Moto E modelinin fiyatı ise 120$ olarak belirlenmiş. Cihaz 40 ülkede 80 operatör tarafından bu haftadan itibaren satışa sunulacak. Moto G hesaba katıldığında ülkemizin de bu liste içerisinde yer alması muhtemel.  

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-E-goes-official-with-a-killer-price_id56065 Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
Motorola hayrola.


Cidden en alt seviye için oldukça iyi bir telefon. Ayrıca 4.4 ile gelmesi ve yeni bir güncelleme alacak olması takdir edilesi. 2000 TL'lik telefonuna 4.4 vermeyen firmalar utansın.
Motorola hayrola.Cidden en alt seviye için oldukça iyi bir telefon. Ayrıca 4.4 ile gelmesi ve yeni bir güncelleme alacak olması takdir edile...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Bilgingokay 5 yıl
cevirihaber.com
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qwert77 5 yıl
Xiaomi red note 130$
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0je 5 yıl
Beğendim tasarımını ve fiyatını...
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Rektal muayene 5 yıl
Ozellikleri tam kararinda fakat 12.3 mm biraz kalin olmus yahu

400-450 lira iyidir bence ki daha dun ucuz telefon bulamadik 390 liraya one v aldik
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okan_cehapelioglu 5 yıl
499 liradan girer
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DH Misafiri 5 yıl
450 ile 500 TL arasında olabilir 399 a cikarsa çok satar ama 200 TL vergi bincek 240 tlde tell tahminimce ya 499 TL olur yada 599
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DH Misafiri 5 yıl
atrix i unutmadık. 2.3.6
ama utanmadan gittim moto g aldım
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bkaakco 5 yıl
İyiymiş.
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edacsac 5 yıl
Yahu bununla birlikte Moto X+1 yani yeni amiral gemi cihazı tanıtılacaktı Motorola'nın, önlerden ayarladık, bekledik, tık yok, ne oldu ki?
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antonidas 5 yıl edacsac
edacsac
Yahu bununla birlikte Moto X+1 yani yeni amiral gemi cihazı tanıtılacaktı Motorola'nın, önlerden ayarladık, bekledik, tık yok, ne oldu ki?


moto x+1'den ses çıkmadı.
Söylentiler 5.2 inc'lik bir telefon olacağı yönünde.
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müntekim 5 yıl
gelbial.com/...

moto g 850 tl den 674 tl indiği yerde moto e çıkış fiyatı 450 den başlar 350-400 bandında kalır bence.
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1BilimAdamı 5 yıl
Tasarımı beğenmedim
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aykut.. 5 yıl
motorolayı tebrik ettim şu fiyata güzel telefon yapıyorsun ama şu telefonun kamerasına flash koymak bu kadar zor olmamalı.
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.i. 5 yıl
2011 yılında üretilen Atrix bundan daha ince özelliğide daha fazla.

HANİ BU TELEFON 6.2mm olacaktı.. Sırf inceliği için uygun fiyata almayı bekleyenler vardı, takoz gibi model çıkmış..

ÇOK UYGUN fiyat olursa süper tutulur, yoksa cacık olmaz..
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General. 5 yıl
Ne desem şimdi bilemedim
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