Motorola giriş seviyesi Moto E akıllı telefonunu duyurdu









Geçen yıl lanse edilen Moto X ve Moto G ile başarılı satışlar yapan Motorola'nın bu yıl ki yeni modelleri merakla bekleniyordu. Bunlardan birisi olan Moto E bugün itibariyle resmiyet kazandı.





4.3 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan Moto E, 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Cortex-A7 mimarisi taşıyan bu yongaseti 400MHz saat frekansına sahip Adreno 302 grafik birimini de beraberinde getiriyor.





Cihazda 1GB RAM, 4GB artırılabilir depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 3G, WiFi, Bluetooth, GPS, FM Radyo, 1980mAh gücünde batarya gibi diğer özellikler mevcut.





Yazılım tarafında tüketicileri hayal kırıklığına uğratmayan Motorola, Moto E modelinde Android 4.4 işletim sistemine yer veriyor ve KitKat sürümü taşıyan en ucuz cihazlardan biri olmayı başarıyor. Üstelik Motorola, cihazı için yeni güncelleme sözü de veriyor.





12.3 mm kalınlığında ve 140gr ağırlığında olan Moto E, 9 farklı renk seçeneği ile tüketicilere sunulacak. Moto G modelinin altına konumlanması beklenen Moto E modelinin fiyatı ise 120$ olarak belirlenmiş. Cihaz 40 ülkede 80 operatör tarafından bu haftadan itibaren satışa sunulacak. Moto G hesaba katıldığında ülkemizin de bu liste içerisinde yer alması muhtemel.

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-E-goes-official-with-a-killer-price_id56065