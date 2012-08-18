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Motorola ile Verizon Wireless, 5 Eylül'de, New York'ta etkinlik gerçekleştirecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola ile Verizon Wireless, 5 Eylül'de, New York'ta etkinlik gerçekleştirecek
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Motorola ile ABD'nin önemli operatörlerinden Verizon Wireless, 5 Eylül Çarşamba günü, New York'ta ortaklaşa basın konferansı düzenlemeyi planlıyor. Motorola, düzenlenecek basın konferansı için davetiyeler göndermeye başlamış. Davetiyelerde ''Günün ana etkinliği için bize katılın'' şeklinde bir açıklama dikkat çekiyor. Finlandiya merkezi akıllı telefon üreticisi Nokia ile Microsoft'un aynı gün, aynı yerde etkinlik düzenleyeceklerini hatırlatalım.
Motorola'ın önümüzdeki ay teknoloji meraklılarının karşısına nasıl bir cihazla çıkacağı bilinmiyor. Ancak gözler kısa bir süre önce üzerindeki örtüler kaldırılan Droid RAZR HD'ye çevrilmiş durumda. 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformundan ve Adreno 225 grafik biriminden güç alması beklenen Droid RAZR HD, 4.6-inç boyutunda, 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Google'ın Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi desteğini arkasına alan ve ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alacağı tahmin edilen akıllı telefonun bataryası 2.530 mAh değerinde olacak.
Farklı gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Motorola ile Verizon Wireless, 5 Eylül'de, New York'ta etkinlik gerçekleştirecek
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magill2013 7 yıl
up
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Lepanto 7 yıl
Razr'ın bataryası yetersizdi, bu Razr HD modelinin de MAXX modelinin çıkmayacağını duyup üzülmüştüm ancak bataryası gayet iyi. Donanım, işletim sistemi ve ekran olarak da günümüz amiral gemilerinin standartlarını karşılıyor. Tasarımı da güzel gözüküyor, Razr kadar olmasa da yeteri kadar ince olacaktır diye düşünüyorum, ayrıca bu sefer üst tarafta çıkıntı yok sanırım. Cihazda eksik göremiyorum, kendi açımdan piyasanın yeni kralı geliyor diyebilirim.
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IceRulez 7 yıl
s2 mi satıp bunu alıcam ne güzel telefon
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yumyjikk 7 yıl
bataryaya bak hey maşallah biz gene neo ile 1500 mAh :/
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TavaSapı 7 yıl yumyjikk
yumyjikk
bataryaya bak hey maşallah biz gene neo ile 1500 mAh :/

1430 mah l
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