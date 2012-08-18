Motorola ile Verizon Wireless, 5 Eylül'de, New York'ta etkinlik gerçekleştirecek

Motorola ile ABD'nin önemli operatörlerinden Verizon Wireless, 5 Eylül Çarşamba günü, New York'ta ortaklaşa basın konferansı düzenlemeyi planlıyor. Motorola, düzenlenecek basın konferansı için davetiyeler göndermeye başlamış. Davetiyelerde ''Günün ana etkinliği için bize katılın'' şeklinde bir açıklama dikkat çekiyor. Finlandiya merkezi akıllı telefon üreticisi Nokia ile Microsoft'un aynı gün, aynı yerde etkinlik düzenleyeceklerini hatırlatalım.



Motorola'ın önümüzdeki ay teknoloji meraklılarının karşısına nasıl bir cihazla çıkacağı bilinmiyor. Ancak gözler kısa bir süre önce üzerindeki örtüler kaldırılan Droid RAZR HD'ye çevrilmiş durumda. 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus platformundan ve Adreno 225 grafik biriminden güç alması beklenen Droid RAZR HD, 4.6-inç boyutunda, 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Google'ın Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi desteğini arkasına alan ve ileride Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alacağı tahmin edilen akıllı telefonun bataryası 2.530 mAh değerinde olacak.



Farklı gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

