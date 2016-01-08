Motorola markası tarihe gömülüyor

İlk etapta 2012 yılında Google'a satılan Amerikalı mobil cihaz üreticisi Motorola, hatırlanacağı üzere 2014 yılında Google'dan Çin'li Lenovo'ya geçmişti. O zamandan beri kendi markası altında Moto serisi akıllı telefonlar üretmeye devam eden firma, sektöre Moto G serisi gibi oldukça rekabetçi çözümler kazandırmıştı. Ancak görülen o ki bu yıl itibariyle Motorola markasını yeni modellerde göremeyeceğiz.

Lenovo aldığı yeni bir karar neticesinde kendi Vibe serisi modelleri ile alt markası Motorola'nın Moto serisi modellerini tek bir çatı altında toplamaya hazırlanıyor. Bundan böyle Lenovo markası altında toplanacak Motorola modelleri Moto by Lenovo adını taşıyacak. Motorola'nın ikonik "M" logosunu taşımaya devam edecek yeni cihazlarda aynı zamanda Lenovo logosu da bulunacak. Üst seviye cihazlarını Moto by Lenovo serisinde toplamayı planlayan firma fiyat endeksli modellerini ise Vibe serisinde toplayacak.

Lenovo'nun mobil cihazlar tarafında kötü bir marka algısına sahip olmadığını düşünen bazı analistler ancak yine de firmanın mobil sektörde Motorola kadar yüksek bir marka algısına sahip olmadığını ve bu gelişmenin firma adına bir utanç kaynağı olduğunu savunuyor. Geçmişine baktığımızda ilk taşınabilir telefon ve daha nicelerini teknolojiye kazandıran firma; DynaTAC, StarTAC, Razr ve Droid serileri gibi oldukça önemli modellere de tarihinde ev sahipliği yapmış durumda.

Lenovo adı altında Moto modellerinin ne kadar başarılı olacağını kestirmek zor ama Lenovo'nun bu girişimle büyük bir risk aldığı söylenebilir.

http://www.cnet.com/news/goodbye-moto-rola-iconic-brand-name-to-be-phased-out/