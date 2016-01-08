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Motorola markası tarihe gömülüyor

İlk taşınabilir telefon, ilk kapaklı cep telefonu ve pek çok ilki hayatımıza katan Motorola, önümüzdeki dönemde tarihin tozlu sayfalarında yerini almaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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1
66
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Motorola markası tarihe gömülüyor
İlk etapta 2012 yılında Google'a satılan Amerikalı mobil cihaz üreticisi Motorola, hatırlanacağı üzere 2014 yılında Google'dan Çin'li Lenovo'ya geçmişti. O zamandan beri kendi markası altında Moto serisi akıllı telefonlar üretmeye devam eden firma, sektöre Moto G serisi gibi oldukça rekabetçi çözümler kazandırmıştı. Ancak görülen o ki bu yıl itibariyle Motorola markasını yeni modellerde göremeyeceğiz.
Motorola markası tarihe gömülüyor
 
Lenovo aldığı yeni bir karar neticesinde kendi Vibe serisi modelleri ile alt markası Motorola'nın Moto serisi modellerini tek bir çatı altında toplamaya hazırlanıyor. Bundan böyle Lenovo markası altında toplanacak Motorola modelleri Moto by Lenovo adını taşıyacak. Motorola'nın ikonik "M" logosunu taşımaya devam edecek yeni cihazlarda aynı zamanda Lenovo logosu da bulunacak. Üst seviye cihazlarını Moto by Lenovo serisinde toplamayı planlayan firma fiyat endeksli modellerini ise Vibe serisinde toplayacak.
Motorola markası tarihe gömülüyor
 
Lenovo'nun mobil cihazlar tarafında kötü bir marka algısına sahip olmadığını düşünen bazı analistler ancak yine de firmanın mobil sektörde Motorola kadar yüksek bir marka algısına sahip olmadığını ve bu gelişmenin firma adına bir utanç kaynağı olduğunu savunuyor. Geçmişine baktığımızda ilk taşınabilir telefon ve daha nicelerini teknolojiye kazandıran firma; DynaTAC, StarTAC, Razr ve Droid serileri gibi oldukça önemli modellere de tarihinde ev sahipliği yapmış durumda.
Lenovo adı altında Moto modellerinin ne kadar başarılı olacağını kestirmek zor ama Lenovo'nun bu girişimle büyük bir risk aldığı söylenebilir. 

http://www.cnet.com/news/goodbye-moto-rola-iconic-brand-name-to-be-phased-out/ Yorum Yaz
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Jeopol 3 yıl en beğenilen
tamamen sacmalik. motorola lenovodan cok daha fazla bilinirlige sahip. Zaten motorola sana ait. telefon pazarindan lenovoyu cekip motorola ile devam etmelilerdi.
tamamen sacmalik. motorola lenovodan cok daha fazla bilinirlige sahip. Zaten motorola sana ait. telefon pazarindan lenovoyu cekip motorola ile devam etmelilerd...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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argat44 3 yıl
Motorola nın karizması Amerika başta olmak üzere dünyada çok üst seviyelerde. Ayrıca bir o kadar da taihi var.
Lenovo hayatının en kötü stratejik kararını almış.
Motorola nın karizması Amerika başta olmak üzere dünyada çok üst seviyelerde. Ayrıca bir o kadar da taihi var.Lenovo hayatının en kötü stratejik kararını a...
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Yanıtla +15
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rtsbora 3 yıl
Microsoft da Nokia'yı satın aldıktan sonra, Nokia markasını öldürüp, telefonları kendi markası altında çıkartmaya başladı, hali ortada... Lenovo da mobil pazarda kendi ismi ile devam ettiği müddetçe sonu hüsran olacaktır. Çünkü telefon sektöründe rekabet çok kızgın ve haliyle marka bilinilirliği çok ön plana çıkıyor.

Kullanmakta olduğum telefonun markası Lenovo Moto G olsa idi, kesinlikle almazdım.
Microsoft da Nokia'yı satın aldıktan sonra, Nokia markasını öldürüp, telefonları kendi markası altında çıkartmaya başladı, hali ortada... Lenovo da mobil pazar...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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yuksek 3 yıl
Adı Moto olsun ama artık Türkiye'de de satılsınlar. Kullandığım Motorola cihazlardan aldığım keyfi başka hiçbir markanın cihazlarından alamadım.

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Bender B. Rodriquez 3 yıl
360 modena by fiat deyip saha kalkmis at logosu koymak gibi bisey olmus
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OrQuN 3 yıl
İlk Telefonum antenlı yaklaşık 20 cm boyunda Motorola idi nereden nereye
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DH Misafiri 3 yıl
Ya lenovo nun şu Z50 adı altında SSD'li modelini aldıkta sanki ne oldu, tam bir rezalet kendisi bir de kalkmış akıllı telefon üreticem diyor. Sen daha laptop yapamıyorsun ! Madem güveniyorsun kendine Motorola gibi eski efsanenin teknik desteğini almadan üret smartphone da görelim küçük kıs
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DH Misafiri 3 yıl
Yorumlara kesinlikle katılmıyorum. Bu gelişmenin Motorola kullanmak isteyen Türk vatandaşlarının sevinmesi gerek. Herkesin bildiği gibi Motorola Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede pazarda yoktu. Lenovo bu stratejiyle Motorola markasını dünyaya yaymış olacak ve haliyle uzun bir aradan sonra Türkiye'ye giriş yapmış olacak.
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DH Misafiri 3 yıl
Lenova ya kotu ve tanınmıyor diyenler.bildiğiniz tek marka apple ve samsung da ondan.bu adamlar zamanında koskoca ibm i satın aldılar ve harika işler çıkarıyorlar.bu ülkede bilinmiyor o da bizim insanımızın bilinçsizliğinden herşeyde olduğu gibi.
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Strange Night 3 yıl
Mehmedaltair olsaydı yas tutardı herhalde
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assasin34 3 yıl
Motorola Atrix 4g'yi unutmuşsunuz.İlk parmak izi okuyucusuna sahip telefonu da onlar ait.
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Reverans! 3 yıl
Motorolayı tanıyoruz biz Lenovo adıyla tutmaz [>:]
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a_y_k_u_t 3 yıl
Lenovo ismini değiştirip motorola yapsa daha çok satar v1 p70 vs :D
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motorola, Moto ve
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