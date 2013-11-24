Motorola, modüler akıllı telefon projesi için 3D Systems ile işbirliği yapıyor

Akıllı telefonların değiştirilebilir veya yükseltilebilir bileşenlere sahip olmasını amaçlayan Phonebloks projesi teknoloji dünyasına gündeme otururken, Motorola da Ara adlı projesiyle Phonebloks'a destek olmuştu.

Phonebloks projesinde kullanıcılar akıllı telefonu bir kere satın aldıktan sonra işlemci, RAM, depolama kapasitesi, kamera, batarya gibi bileşenleri değiştirebiliyor veya yükseltebiliyor.





Otoriteler tarafından çok fazla şans tanınmayan yükseltilebilir telefon projesinde Motorola'nın ne tür hamleler yapacağı merakla beklenirken, firma yavaş yavaş planlarını uygulamaya koyuyor.





Firma, Google'ın sahip olduğu akıllı telefon üreticisi ve 3D yazıcı geliştirme şirketi 3D Systems ile uzun yıllara dayanan bir işbirliğine başladıklarını duyurdu. İki firma modüler akıllı telefon için değiştirilebilir bileşenler üretecek ve kış aylarında modül geliştirme aracı - MDK da yayınlanmış olacak.





Yeni işbirliği ile 3D Systems, modüler akıllı telefonun özel tedarikçisi olarak çalışacak. Firma geleceğin fabrikası olarak adlandırdığı tesislerde yüksek hızlı bir 3D yazdırma platformu kuracak ve sürekli çalışması sağlanacak.





Bu aşamadan sonra projenin nasıl şekilleneceği ve ilk prototiplerin nasıl olacağı merak konusu. Tahminler gelecek yıl ortalarında ortaya somut bir çözümün çıkabileceğini gösteriyor. Projenin başarısı ise daha fazla devin bu alana yoğunlaşmasını sağlayacak.





Modüler akıllı telefon projeleri ümit vaad etse de şimdiden önlerinde pek çok engel bulunuyor. Bunlardan bazıları göze hoş gelen bir tasarıma sahip olamaması, anakartın çok fazla yükseltmeye izin vermemesi, kümülatif olarak son kullanıcıya maliyetin daha çok olması şeklinde sıralanıyor.