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Motorola, modüler akıllı telefon projesi için 3D Systems ile işbirliği yapıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola, modüler akıllı telefon projesi için 3D Systems ile işbirliği yapıyor

Akıllı telefonların değiştirilebilir veya yükseltilebilir bileşenlere sahip olmasını amaçlayan Phonebloks projesi teknoloji dünyasına gündeme otururken, Motorola da Ara adlı projesiyle Phonebloks'a destek olmuştu.
Phonebloks projesinde kullanıcılar akıllı telefonu bir kere satın aldıktan sonra işlemci, RAM, depolama kapasitesi, kamera, batarya gibi bileşenleri değiştirebiliyor veya yükseltebiliyor.  

Otoriteler tarafından çok fazla şans tanınmayan yükseltilebilir telefon projesinde Motorola'nın ne tür hamleler yapacağı merakla beklenirken, firma yavaş yavaş planlarını uygulamaya koyuyor. 

Firma, Google'ın sahip olduğu akıllı telefon üreticisi ve 3D yazıcı geliştirme şirketi 3D Systems ile uzun yıllara dayanan bir işbirliğine başladıklarını duyurdu. İki firma modüler akıllı telefon için değiştirilebilir bileşenler üretecek ve kış aylarında modül geliştirme aracı - MDK da yayınlanmış olacak. 

Yeni işbirliği ile 3D Systems, modüler akıllı telefonun özel tedarikçisi olarak çalışacak. Firma geleceğin fabrikası olarak adlandırdığı tesislerde yüksek hızlı bir 3D yazdırma platformu kuracak ve sürekli çalışması sağlanacak. 

Bu aşamadan sonra projenin nasıl şekilleneceği ve ilk prototiplerin nasıl olacağı merak konusu. Tahminler gelecek yıl ortalarında ortaya somut bir çözümün çıkabileceğini gösteriyor. Projenin başarısı ise daha fazla devin bu alana yoğunlaşmasını sağlayacak.

Modüler akıllı telefon projeleri ümit vaad etse de şimdiden önlerinde pek çok engel bulunuyor. Bunlardan bazıları göze hoş gelen bir tasarıma sahip olamaması, anakartın çok fazla yükseltmeye izin vermemesi, kümülatif olarak son kullanıcıya maliyetin daha çok olması şeklinde sıralanıyor.


http://www.technobuffalo.com/2013/11/22/motorola-announces-deal-with-3d-systems-to-print-modular-phones/ Yorum Yaz
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Turkforce 6 yıl en beğenilen thorismund
thorismund

Tutmayacak bir teknoloji hiçbir firma da destek vermeyecektir...

Evet haklısın, zaten Google - Motorola ve 3D Systems firma değil hayır kurumu...
thorismundTutmayacak bir teknoloji hiçbir firma da destek vermeyecektir...Evet haklısın, zaten Google - Motorola ve 3D ...
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Lord of the Shadows 6 yıl
WB
Evde pc kullaniyorum, 3 yildan sonra islemci ram anakart guncellemesi yaptim, simdi aynisini telefon icin dusunuyorum, aklima gelen ilk olumsuz taraflari:1- telefon pc gibi evin bir kosesinde duran bir cihaz degil, asiri derecede yipraniyor, ornegin 3 yil sonra ayni kasayi kullanmaya devam edebilecek miyim?2- Ozellikle mobil sektorde teknoloji hizli ilerliyor, islemci anakart yada ram uyumu 3 sene sonra da mumkun olacak mi?3- Depolama vb bir parcayi upgare ettim isletim sistemini tekrar yuklemem gerkecek bu da bir cok insan icin zor bir konu!4- Garanti konusu.. Iki yil sonra islemci degistirdim onun ayrica 2 yil daha mi garantisi olacak?Bunlar ilk aklima gelenler liste uzar..

Buarada amaç PC kasa mantığında bir ürün yaratmak. Bu açıdan bakarsak cihaz hakkında henüz bilgi sahibi olmamakla beraber, biraz düşünerek bu soruların hepsinin yanıtını görebiliyorum.
1- PC kasasını upgrade edip edip dış kasayı değiştiremiyor musun?
2- PC sisteminde olduğu gibi board-cpu mimarisinde chipsette olan değişimler dahilinde uyum devam etmiyor mu?
3- PC'ne bir ssd vs. taktığında format atmıyor musun?
4- Bilgisayarda sadece işlemciyi değiştirdiğinde tüm parçalar garanti sahibi mi oluyor, yalnızca işlemcimi?
WBEvde pc kullaniyorum, 3 yildan sonra islemci ram anakart guncellemesi yaptim, simdi aynisini telefon icin dusunuyorum, aklima gelen ilk olums...
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acbold 6 yıl
Böyle birşeyi hayata geçirmek için herşeyden önce bundan 2-3 yıl sonrasını görebilmek gerek. Bugün satılan telefonunun 1-2-3 yıl sonra her yıl güncellenebilir yapıda olmasını gerektirecek donanım özelliklerini belirlenmesi,mimari yapısı herşeyin güzel bir şekilde analiz edilip üretilmesi gerek. Bu işler kolay işler değil. Google eğer böyle bir işe giriyorsa bunu başaracağına inaniyordur. google plus sosyal ağı dışında başarısız olduğu birşey hatırlamıyorum, en azından önemli birşey diyelim.
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furkant1 6 yıl
Eğer bu proje tutarsa Apple çok büyük darbe alır.
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mete445 6 yıl
Firmalardan ziyade parça tedarikçilerinin desteği şart yoksa 5000 Tl'ye satılacaksa ne anlamı olacak parçası değişen telefonun
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brshr 6 yıl
aslında yükseltilebilir telefon yerine özelleştirilebilir telefon konseptinin öne çıkarılması daha faydalı olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 6 yıl brshr
brshr

aslında yükseltilebilir telefon yerine özelleştirilebilir telefon konseptinin öne çıkarılması daha faydalı olacaktır.

bencede. bazisi ses chipi ister, premium metal kasa ve kuvvetli kamera ister, bazisiysa kameranin, kasanin maliyetine girmeden sadece kuvvetli cpu, gpu ister.
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knightmert 6 yıl
Reddit te uzuuuuun bir başlığı vardı bu işin niye olmayacağına dair
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okan_cehapelioglu 6 yıl
inşallah tutar bazıları hersene telefon değiştiriyr bu sayede telefnlar daha uzun süre güncel kalmış olur
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TheNewAtilla 6 yıl
Olursa super olur ama zor laptoplarda bile olmazken
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Godolphin 6 yıl
Bu sistem tutacak gibi..
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Lord of the Shadows 6 yıl
WB
Evde pc kullaniyorum, 3 yildan sonra islemci ram anakart guncellemesi yaptim, simdi aynisini telefon icin dusunuyorum, aklima gelen ilk olumsuz taraflari:1- telefon pc gibi evin bir kosesinde duran bir cihaz degil, asiri derecede yipraniyor, ornegin 3 yil sonra ayni kasayi kullanmaya devam edebilecek miyim?2- Ozellikle mobil sektorde teknoloji hizli ilerliyor, islemci anakart yada ram uyumu 3 sene sonra da mumkun olacak mi?3- Depolama vb bir parcayi upgare ettim isletim sistemini tekrar yuklemem gerkecek bu da bir cok insan icin zor bir konu!4- Garanti konusu.. Iki yil sonra islemci degistirdim onun ayrica 2 yil daha mi garantisi olacak?Bunlar ilk aklima gelenler liste uzar..

Buarada amaç PC kasa mantığında bir ürün yaratmak. Bu açıdan bakarsak cihaz hakkında henüz bilgi sahibi olmamakla beraber, biraz düşünerek bu soruların hepsinin yanıtını görebiliyorum.
1- PC kasasını upgrade edip edip dış kasayı değiştiremiyor musun?
2- PC sisteminde olduğu gibi board-cpu mimarisinde chipsette olan değişimler dahilinde uyum devam etmiyor mu?
3- PC'ne bir ssd vs. taktığında format atmıyor musun?
4- Bilgisayarda sadece işlemciyi değiştirdiğinde tüm parçalar garanti sahibi mi oluyor, yalnızca işlemcimi?
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Ciginix 6 yıl
Telefondan gün aşırı müzik dinleyen biri olarak, ses chipsetini de değiştirilebilir yaparlarsa tadından yenmez.
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