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Motorola’nın dört arka kameralı telefonun görüntüleri ortaya çıktı

Motorola’nın dört kameralı gizemli bir akıllı telefonuna ait görüntüler ortaya çıktı. Her açıdan görülen cihazın 360 derece videosu bile mevcut. Detaylar haberimizde.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Motorola’nın dört arka kameralı telefonun görüntüleri ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
Dün ortaya çıkan üç kameralı Motorola P40 Power’ın ardından bugün dört kameralı gizemli bir Motorola modeli daha görüldü. Yine OnLeaks tarafından paylaşılan görseller sayesinde dört arka kameralı cihaz her yönüyle incelenebiliyor.

Model ismi belli değil

Farklı firmalarda dört ve beş arka kameralı akıllı telefon modelleri gördük. Ancak sızdırılan bu telefon Motorola’nın ilk dört arka kameralı modeli olacak. Cihazın tüm görsellerinin ve 360 derece videosunun görülmesine rağmen ismi hakkında hiçbir bilgi mevcut değil.

6.2 inç boyutunda ekrana sahip olan telefon 158.7 x 75 x 8.8 mm boyutlarında. Dört arka kameralı paketteki ana sensörünün 48 MP çözünürlüğünde olduğu üzerindeki yazıdan görülüyor. Arkasında veya yanında parmak izi sensörü olmadığını düşündüğümüzde ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğine sahip olacağını söyleyebiliriz. Son olarak 3.5 mm kulaklık girişinin unutulmadığını da belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Google’ın Call Screen özelliği Moto G7 ve Moto One serisine geliyor"

Cihaz hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Batarya boyutu, fiyatı, çıkış tarihi ve en önemlisi hangi yonga seti ile birlikte geleceği gibi konuları yeni sızıntılarla ya da resmi duyuruyla birlikte göreceğiz. Hazırladığımız galeri üzerinden cihaza ait tüm görselleri  inceleyebilirsiniz.


https://cashkaro.com/blog/exclusive-motorola-4-camera-device/104003 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tulley 1 hf.
yıl olmuş 2019 telefonun önüne marka yazmak nedir, replika telefonların tasarımları bile daha şık. umarım fiyat performansı iyi olur
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ankara06ankara 1 ay
model adı : 4göz olsun.
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dere.beyi 1 ay
şu çentiği ne zaman yok edecekler çok merak ediyorum
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The.Mafia 1 ay
Motorloda 4 kamera modasına uydu
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