Motorola’nın dört arka kameralı telefonun görüntüleri ortaya çıktı

Dün ortaya çıkan üç kameralı Motorola P40 Power’ın ardından bugün dört kameralı gizemli bir Motorola modeli daha görüldü. Yine OnLeaks tarafından paylaşılan görseller sayesinde dört arka kameralı cihaz her yönüyle incelenebiliyor.

Model ismi belli değil

Farklı firmalarda dört ve beş arka kameralı akıllı telefon modelleri gördük. Ancak sızdırılan bu telefon Motorola’nın ilk dört arka kameralı modeli olacak. Cihazın tüm görsellerinin ve 360 derece videosunun görülmesine rağmen ismi hakkında hiçbir bilgi mevcut değil.

6.2 inç boyutunda ekrana sahip olan telefon 158.7 x 75 x 8.8 mm boyutlarında. Dört arka kameralı paketteki ana sensörünün 48 MP çözünürlüğünde olduğu üzerindeki yazıdan görülüyor. Arkasında veya yanında parmak izi sensörü olmadığını düşündüğümüzde ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğine sahip olacağını söyleyebiliriz. Son olarak 3.5 mm kulaklık girişinin unutulmadığını da belirtelim.

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Cihaz hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Batarya boyutu, fiyatı, çıkış tarihi ve en önemlisi hangi yonga seti ile birlikte geleceği gibi konuları yeni sızıntılarla ya da resmi duyuruyla birlikte göreceğiz. Hazırladığımız galeri üzerinden cihaza ait tüm görselleri inceleyebilirsiniz.

https://cashkaro.com/blog/exclusive-motorola-4-camera-device/104003