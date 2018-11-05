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Motorola'nın kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı

Motorola'nın CHR-066 model numarasını taşıyan kablosuz şarj cihazının görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı. Aksesuarın Moto G7 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola'nın kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı
Motorola'nın şu anda yerleşik olarak kablosuz şarj desteği sunan bir akıllı telefonu yok. Ancak Moto Z serisi telefonlara, Moto Shell kapakları takılarak kablosuz şarj özelliği kazandırılabiliyor. Yayınlanan yeni bir rapor bu durumun yakında değişeceğini ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "MIT, arama kurtarma çalışmalarında kulanılabilecek Drone geliştiriyor"
Kablosuz Güç Konsorsiyumu'nun (WPC) web sitesinde Motorola markalı bir kablosuz şarj cihazı listelendi. Sayfada cihazın CHR-0661 model numarasına sahip olduğu yazıyor. Aksesuar, piyasada bulunan modern kablosuz şarj cihazları gibi "disk şeklinde" bir tasarıma sahip.

Moto G7 serisi ile birlikte tanıtılabilir

Motorola'nın yeni 10 watt'lık kablosuz şarj cihazının üzerinde yeşil renkli bir LED ışık ve şirketin yarasa kanadı logosu bulunuyor. Web sayfasında çok fazla detay yok. Aksesuarın Moto G7 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte amiral gemisi Moto Z serisine özel olabileceği yönünde söylentiler de var.

https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/details/4889/wireless-charger Yorum Yaz
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RACER69 6 ay
Nasıl kablosuz şarj telefonu yok???
Motorola Droid turbo kullanıyorum ve kablosuz şarj özelliği var!
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ahmet8989 6 ay RACER69
aynen bende Motorola Droid Turbo 2 kullanıyorum benimde var kablosuz şarj özelliği
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Y-ZiyA 6 ay
Çinliler zaten bunun 25 farklı versiyonunu yapıyorlar
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BlueDay_86 6 ay
Motorola çok geriden geliyor Türkiye’de bir zamanlar ellerden düşmeyen marka şimdilerde ise ismini unutturmuş durumda
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esmerbuyucu 6 ay BlueDay_86
Google neye elini atsa kurutuyor, normal.
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