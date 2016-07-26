Motorola resmen Türkiye’ye geliyor: Moto Z, Moto G4 ve dahası...

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Lenovo tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon pazarında daha aktif bir oyuncu görüntüsü çizmeye çalışan Motorola, ülkemizdeki faaliyetlerini uzunca bir süre önce sona erdirmişti. Mobil cihazlar bölümünün 12.5 Milyar Dolar’a Google’a geçmesinin ardından 2013 yılında ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandıran şirket, şimdi Lenovo ile birlikte yeniden Türkiye pazarına adım atıyor.

Lenovo Moto

Kademeli olarak ülkemizdeki faaliyetleri hızlanacak olan Motorola, Lenovo Moto adıyla pazarda yer alacak. Agresif bir fiyatlandırma ile köklü marka imajını sürdürmeyi amaçlayan şirketin ilk büyük bombası ise Moto G4 ailesi olacak. Sonrasında diğer modellerin Türkiye’de kısa bir süre içinde satışa çıkacağı resmen dile getirildi.





Bu konuda Türkiye’deki yetkililerden aldığımız çok özel bilgilere göre Moto G4 ailesi gümrüğe kadar gelmiş durumda. Cihazlar çok kısa bir süre içinde satış noktalarında yerini almış olacak. Hatta bir aksilik olmadığı takdirde ilk örnekleri teknoloji mağazalarının vitrinlerinde önümüzdeki hafta içerisinde boy gösteriyor olacak.





Moto Z Çok Yakında Türkiye’de!

Motorola’nın çok kısa bir süre önce tanıttığı yeni nesil akıllı telefonu Moto Z de ülkemize adım atacak modellerden olacak. Edindiğimiz bilgilere göre Moto Z’nin ülkemize gelişi Eylül – Ekim döneminde gerçekleşecek. Fiyat konusunda da agresif bir noktada konumlanacağını düşündüğümüz akıllı telefon 2000 lira bandının biraz üstünde konumlanabileceği konuşuluyor.

5.5inçlik bir ekrana sahip olan Motorola Moto Z, 2560x1400 piksel AMOLED panellere sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 820 platformundan alan telefonun 4GB RAM, 13 megapiksel ana kamera, 32GB - 64GB depoalama seçeneği, 2600mAh dahili batarya, parmak izi okuyucu, Android 6.0 işletim sistemi, 5,19mm incelik gibi ilgi çekici özellikleri bulunuyor.

Motorola Moto Z için hazırladığımız incelemeyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:



