Motorola resmen Türkiye’ye geliyor: Moto Z, Moto G4 ve dahası...

Lenovo Moto
Kademeli olarak ülkemizdeki faaliyetleri hızlanacak olan Motorola, Lenovo Moto adıyla pazarda yer alacak. Agresif bir fiyatlandırma ile köklü marka imajını sürdürmeyi amaçlayan şirketin ilk büyük bombası ise Moto G4 ailesi olacak. Sonrasında diğer modellerin Türkiye’de kısa bir süre içinde satışa çıkacağı resmen dile getirildi.
Bu konuda Türkiye’deki yetkililerden aldığımız çok özel bilgilere göre Moto G4 ailesi gümrüğe kadar gelmiş durumda. Cihazlar çok kısa bir süre içinde satış noktalarında yerini almış olacak. Hatta bir aksilik olmadığı takdirde ilk örnekleri teknoloji mağazalarının vitrinlerinde önümüzdeki hafta içerisinde boy gösteriyor olacak.
Moto Z Çok Yakında Türkiye’de!
Motorola’nın çok kısa bir süre önce tanıttığı yeni nesil akıllı telefonu Moto Z de ülkemize adım atacak modellerden olacak. Edindiğimiz bilgilere göre Moto Z’nin ülkemize gelişi Eylül – Ekim döneminde gerçekleşecek. Fiyat konusunda da agresif bir noktada konumlanacağını düşündüğümüz akıllı telefon 2000 lira bandının biraz üstünde konumlanabileceği konuşuluyor.
5.5inçlik bir ekrana sahip olan Motorola Moto Z, 2560x1400 piksel AMOLED panellere sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 820 platformundan alan telefonun 4GB RAM, 13 megapiksel ana kamera, 32GB - 64GB depoalama seçeneği, 2600mAh dahili batarya, parmak izi okuyucu, Android 6.0 işletim sistemi, 5,19mm incelik gibi ilgi çekici özellikleri bulunuyor.
Motorola Moto Z için hazırladığımız incelemeyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
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Bence g4 plus da pahalı... Yasal denetim olmadığı için distribütörler istediği gibi at koşturuyor...
hepsiburada.com/...
2.000 TL bence pahalı olmuş.
2 gb ramli telefona 1000-1300tl vermem
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