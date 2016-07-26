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Motorola resmen Türkiye’ye geliyor: Moto Z, Moto G4 ve dahası...

Motorola Türkiye’deki faaliyetlerine yeniden başlıyor. Yeni akıllı telefonlarını Türkiye’de resmi olarak satışa sunmaya hazırlanan şirket cephesinden çok özel haberler ilk defa DonanımHaber’de!
2 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Motorola resmen Türkiye’ye geliyor: Moto Z, Moto G4 ve dahası...
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Lenovo tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon pazarında daha aktif bir oyuncu görüntüsü çizmeye çalışan Motorola, ülkemizdeki faaliyetlerini uzunca bir süre önce sona erdirmişti. Mobil cihazlar bölümünün 12.5 Milyar Dolar’a Google’a geçmesinin ardından 2013 yılında ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandıran şirket, şimdi Lenovo ile birlikte yeniden Türkiye pazarına adım atıyor.

Lenovo Moto

Kademeli olarak ülkemizdeki faaliyetleri hızlanacak olan Motorola, Lenovo Moto adıyla pazarda yer alacak. Agresif bir fiyatlandırma ile köklü marka imajını sürdürmeyi amaçlayan şirketin ilk büyük bombası ise Moto G4 ailesi olacak. Sonrasında diğer modellerin Türkiye’de kısa bir süre içinde satışa çıkacağı resmen dile getirildi.


Bu konuda Türkiye’deki yetkililerden aldığımız çok özel bilgilere göre Moto G4 ailesi gümrüğe kadar gelmiş durumda. Cihazlar çok kısa bir süre içinde satış noktalarında yerini almış olacak. Hatta bir aksilik olmadığı takdirde ilk örnekleri teknoloji mağazalarının vitrinlerinde önümüzdeki hafta içerisinde boy gösteriyor olacak.


Moto Z Çok Yakında Türkiye’de!

Motorola’nın çok kısa bir süre önce tanıttığı yeni nesil akıllı telefonu Moto Z de ülkemize adım atacak modellerden olacak. Edindiğimiz bilgilere göre Moto Z’nin ülkemize gelişi Eylül – Ekim döneminde gerçekleşecek. Fiyat konusunda da agresif bir noktada konumlanacağını düşündüğümüz akıllı telefon 2000 lira bandının biraz üstünde konumlanabileceği konuşuluyor.

5.5inçlik bir ekrana sahip olan Motorola Moto Z, 2560x1400 piksel AMOLED panellere sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 820 platformundan alan telefonun 4GB RAM, 13 megapiksel ana kamera, 32GB - 64GB depoalama seçeneği, 2600mAh dahili batarya, parmak izi okuyucu, Android 6.0 işletim sistemi, 5,19mm incelik gibi ilgi çekici özellikleri bulunuyor.

Motorola Moto Z için hazırladığımız incelemeyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:



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PetroGeologist 2 yıl en beğenilen
darbeden sonra cem uzan da geliyomuş öyle duydum bence wrong timing moto..
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mkyb 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zdniz 2 yıl
ön tuşu hitlerin bıyıgı gibi
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Adoniss 2 yıl
Adamlar satmamak için direniyor
Moto G getiriyorlar hala.
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Sturmbannführer 2 yıl
Ne zaman gelecek?
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lawbreaker 2 yıl
agresif bir fiyat politikası uygulamazlarsa zaten kemikleşmiş pasta paylarından pek bir şey kapamazlar bence.
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DH Misafiri 2 yıl
Sonunda şükür yaaaa artık kaliteyi bulabilecez.
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DH Misafiri 2 yıl
Aynı fiyat politikasını lg g5 ve g4 de gördük ilk vatanda 2.200 liradan satışa sunuldu ogünlerde yazdım, ederi en fazla 1500-1600 daha fazlası samy veya sony tercih edilir.Bu da böyle arkideş.
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Guest-100DED1C1 2 yıl
Kesinlikle pahalı hocam 1500-1700 bandını geçmemesi gerekirdi. Gerçi şuanda ön sipariş ama ne kadar farklılık gösterir bilemiyorum. Bu fiyatla tutmaz ne yazıkki.
Bence g4 plus da pahalı... Yasal denetim olmadığı için distribütörler istediği gibi at koşturuyor...
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Pit0N 2 yıl
Motorolanın eskilerde ap ayrı bir yeri vardır.
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Hirotaro 2 yıl
2GB/16GB hafızalı telefona kusura bakmasınlar 1300TL verecek kadar ENAYİ değilim .
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Motorola ile biraz kalite hissedelim
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st_emx 2 yıl
bu g4 moto g gibi saf android mi acaba
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Guest-100DED1C1 2 yıl
Moto Z, Axon 7, Honor 8, Zenfone 3... Bekliyoruz hadi gari!
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distomat 2 yıl
Türkiye'ye gelecek deniyordu.. Hani halen gelen giden yok.. Ne zaman geleceği konusunda bi gelişme yada bilgisi olan var mı arkadaşlar ?
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Guest-5B59C177F 2 yıl Guest-100DED1C1
The_Insider

Moto Z, Axon 7, Honor 8, Zenfone 3... Bekliyoruz hadi gari!


hepsiburada.com/...

2.000 TL bence pahalı olmuş.
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Hirotaro 2 yıl
G4 plusta 4gb ramli olani 1600-1700 den satarlar kesin
2 gb ramli telefona 1000-1300tl vermem
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