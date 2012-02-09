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Motorola, sade tasarımlı ve kapaklı cep telefonu Gleam+'ı tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
51,6b
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23
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola, sade tasarımlı ve kapaklı cep telefonu Gleam+'ı tanıttı
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Günümüzde tanıtılan cep telefonlarının büyük bir kısmı dokunmatik ekranlı olmasına karşın, kapaklı veya monoblok tasarımlı modellerle de karşılaşmaya devam ediyoruz. Motorola, sade tasarımlı ve kapaklı modeli Gleam+'ın basın duyurusunu yaptı.
99 Euro fiyat etiketine sahip olan Gleam+, 107 mm uzunluğunda, 52.5 mm genişliğinde, 13.5 mm kalınlığında ve 105 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Kapağın üzerinde bulunan LED Matrix ekran sayesinde çağrı, mesaj uyarılarını ve saati görebiliyoruz.
2.8-inç boyutunda - 240 x 400 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde - 262.144 renk TFT ekrana ve 50 MB kadar dahili flash belleğe yer verilen Gleam+'ın kapasitesi microSD kartlarla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.

2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 12 FPS video kaydı yapabilen cep telefonu, AAC, AAC+, MP3, MIDI, AMR NB, AMR WB ve WAV formatlarına destek veriyor. Son olarak RDS'li FM radyo ve Bluetooth 2.0 bağlantısıyla donatılan cep telefonunda 3.5 mm'lik kulaklık girişi unutulmamış. Gleam+'ın 750 mAh'lik bataryasının ise 4 saat 49 dakikaya varan konuşma, 417 saat 27 dakikaya varan bekleme süresi sunduğu belirtiliyor.
Motorola, sade tasarımlı ve kapaklı cep telefonu Gleam+'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör
Motorola, sade tasarımlı ve kapaklı cep telefonu Gleam+'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör
Motorola, sade tasarımlı ve kapaklı cep telefonu Gleam+'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör
Motorola, sade tasarımlı ve kapaklı cep telefonu Gleam+'ı tanıttı
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DH Misafiri 7 yıl
kapaktaki saat ilginç olmuş bence güzel ayrıntı
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kkug 7 yıl
Türkiye'de yok ne yazık ki..
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DH Misafiri 7 yıl
bir de batarya kapasitesi biraz daha fazla olsaymış 10 numara olacakmış...
ama yine de ülkemizde satılırsa kesinlikle alırım...
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CoreXXX 7 yıl
nihayet bu kadar dokunmatik arasında birde şık kapaklı telefon yapan çıkdı. dokunmatik kullanmak zorundamıyız ya. kızaklı modelde bekliyorum
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artcraft35 7 yıl
tasarımı kibar ve hoş görünüyor özelliklerine göre fiyat pahalı bence pil de yetersiz en azından 1200 mAh'lik bir pili olsaydı konuşma süresi 2 kat uzun olurdu
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web17400 7 yıl
Nokia ve samsung dahil tüm üreticiler belirli yaşa sahip kullanıcıları çok ihmal ettiler son 2 yıldır.Sanki herkez genç,teknolojiye çabucak adapte olabilecek.Anneme ve babama kolay kullanabilecekleri günümüz teknolojilerine sahip model arıyorum YOK.Ya eski hurdaları kolay kullanımlı diye satıyorlar ya da kullamayacakları kadar karmaşık modeller.Bence bu boşluğu farkedip dolduran firma büyük bir pazar kesimine hitap edebilir.
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szr1907 7 yıl
zaten tarz ve sağlam yapıyo adamlar hep bi extra özelliği oluyo motorola tellerin ilklerin markası :)
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MoDXxxx 7 yıl
Herşey güzel de pil ömrü daha uzun olmalıydı.
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face1tr 7 yıl
beyaz olanı tam bir efsane olacak! 3G olmaması tek kusuru, umts , hsdpa falan bir koysalarmış tadından yenmezmiş.
ama bu fiyata harika.
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zotacing 7 yıl
Motorola'ya her zaman param helal olsun. Adamlar gerçekten kalite olarak 10/10 yapıyorlar. Özellikle konuşma kalitesi, karşı tarafa giden ses, gelen ses kalitesi, şebeke kuvveti kalitesi vs... her zaman beni memnun etmiştir.

Türkiye'de daha çok Motorola modelleri görmek dileğiyle.
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grcim 7 yıl
Bayildim kesinlikle alicam
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aceleciburak 7 yıl
Fringe'te bile 1985 te Walter diğer evrenden Motorola V3i yi kopyalamıştı Amerikan ordusuna anlatıyordu durumu. Motorola başkadır...
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yuksek 7 yıl
Motorola'nın telefonları -özellikle kapaklı modelleri- her zaman şık ve yenilikçi olmuştur. Bu da onlardan biri. Fiyatı uçuk tutulmazsa kapaklı telefon sevenler ve çok özellik istemeyenler için ideal.
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