Motorola, sade tasarımlı ve kapaklı cep telefonu Gleam+'ı tanıttı

Günümüzde tanıtılan cep telefonlarının büyük bir kısmı dokunmatik ekranlı olmasına karşın, kapaklı veya monoblok tasarımlı modellerle de karşılaşmaya devam ediyoruz. Motorola, sade tasarımlı ve kapaklı modeli Gleam+'ın basın duyurusunu yaptı.

99 Euro fiyat etiketine sahip olan Gleam+, 107 mm uzunluğunda, 52.5 mm genişliğinde, 13.5 mm kalınlığında ve 105 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Kapağın üzerinde bulunan LED Matrix ekran sayesinde çağrı, mesaj uyarılarını ve saati görebiliyoruz.

2.8-inç boyutunda - 240 x 400 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde - 262.144 renk TFT ekrana ve 50 MB kadar dahili flash belleğe yer verilen Gleam+'ın kapasitesi microSD kartlarla 32 GB'a kadar arttırılabilmekte.





2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve 12 FPS video kaydı yapabilen cep telefonu, AAC, AAC+, MP3, MIDI, AMR NB, AMR WB ve WAV formatlarına destek veriyor. Son olarak RDS'li FM radyo ve Bluetooth 2.0 bağlantısıyla donatılan cep telefonunda 3.5 mm'lik kulaklık girişi unutulmamış. Gleam+'ın 750 mAh'lik bataryasının ise 4 saat 49 dakikaya varan konuşma, 417 saat 27 dakikaya varan bekleme süresi sunduğu belirtiliyor.

