Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola, toza ve suya dayanıklı Defy'ın işlemcisinde güncellemeye gidebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,4b
1
11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola, suya ve toza dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan Android işletim sistemli akıllı telefonu Defy'ı, This is my next cephesinden gelen bilgilere göre yeniden elden geçirebilir ve Defy+ adı altında satışa sunabilir.
Gelen bilgilere göre Defy'ın bünyesinde barındırdığı 800 MHz TI OMAP 3610 işlemcisi, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3620 ile değiştirilecek. İşletim sisteminin ise Android 2.2 Froyo'dan, Android 2.3.3 Gingerbread'e günceleneceği; diğer teknik özelliklerin ise sabit kalacağı dile getiriliyor.
Yani 512 MB RAM, HSPA desteği, 3.7-inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1, led flaşlı 5 megapiksel kamera gibi özelliklerle karşılaşabiliriz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jibe 8 yıl
Motorola çok yenilikler yapıyor ama nedense hiçbirzaman yüksek satışlara ulaşamıyor nedendir bilinmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
South Korea 8 yıl
Normal kullandığımız defy ler mb525 kod adlı defyler.
Yeni çıkacak defy+ mb526.

Ben zaten yeni çıkacak defnin yazılımını kendi defyme yükledim 2.3.4 mb526.Şuan kullanıyorum işlemci 1 ghz oldu.

Büyük ihtimal moto normal defy deki hoparlör sorunu nedeni ile yenisini çıkarıyor birazda ugrade edecek.Umarım yeni çıkacak defynin kamerayıda geliştirirler.Şuanki 2.3.4 yazılımda ek olarak touch focus ve smile detected var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 8 yıl
Motorola yeni model çıkaracağına önce Defy'leri sağlam yapsın. Telefonun hoparlör bozulması ve birkaç tane kronik sorunu var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moon5 8 yıl
Hello Moto...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Zaten çok hoş cihazdı. Biraz daha iyi olur en azından.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
detroit21 8 yıl
Su altinda oyun oynamak .. mm tadindan yenmez :D
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aboxzux 8 yıl detroit21
detroit21
Su altinda oyun oynamak .. mm tadindan yenmez :D

Dokunmatigi su altinda calismiyor maalesef
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl
türkiyeye gelecekmi acaba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12403 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola ve güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1:Haber "5. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -12- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim