Motorola, toza ve suya dayanıklı Defy'ın işlemcisinde güncellemeye gidebilir



Motorola, suya ve toza dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan Android işletim sistemli akıllı telefonu Defy'ı, This is my next cephesinden gelen bilgilere göre yeniden elden geçirebilir ve Defy+ adı altında satışa sunabilir.

Gelen bilgilere göre Defy'ın bünyesinde barındırdığı 800 MHz TI OMAP 3610 işlemcisi, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3620 ile değiştirilecek. İşletim sisteminin ise Android 2.2 Froyo'dan, Android 2.3.3 Gingerbread'e günceleneceği; diğer teknik özelliklerin ise sabit kalacağı dile getiriliyor.

Yani 512 MB RAM, HSPA desteği, 3.7-inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 2.1, led flaşlı 5 megapiksel kamera gibi özelliklerle karşılaşabiliriz.

