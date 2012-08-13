Motorola yaklaşık 4,000 çalışanını işten çıkaracak ve üst düzey akıllı telefonlara odaklanacak





Google tarafından Mayıs ayında 12.5 milyar dolara satın alınan Motorola, dört yıllık süreçte yalnızca iki çeyrekte kar edebildi. Mobil sektörün kurucusu olarak nitelendirebileceğimiz ilk telefonu piyasaya süren Illinois merkezli üreticide, bir süredir devam eden hareketsiz dönemin ardından şirket içi revizyonun ilk sinyalleri verilmeye başladı.

20,000 civarında çalışanı olan Motorola, %20'sini işten çıkaracağını ve dünya genelindeki 94 ofisinin üçte birini kapatacağını açıkladı. Küçülmeye giden firma, işten çıkardığı çalışanlarına toplamda yaklaşık 275 milyon dolar kıdem tazminatı ödeyecek ve yeni bir iş bulmaları için yardımda bulunacak. Çalışanların üçte biri Amerika'da hizmet veriyordu.

Motorola'nın kötü gidişatından ekonomik anlamda etkilenen Google, şirketi tekrar eski günlerine döndürmek, "tekrar icat etmek" için böyle bir karar aldıklarını bildirdi. İnternet devinin Motorola'ı sahip olduğu 17,000 patent ve teknolojiden ötürü satın aldığı biliniyordu. Yöneticiler, her ne kadar iki firma arasındaki etkileşimin sınırlı olacağını ifade etse de Android ekosistemini istediği gibi şekillendirmek isteyen Google'ın bunu Motorola'ya yön vererek gerçekleştirmesi bekleniyor.

Alımının onaylanmasının sonrasında şirketin başına geçen Dennis Woodside, onlarca giriş seviye telefon yerine yılda üst düzey birkaç akıllı telefon piyasaya sürerek kara geçmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu akıllı telefonlar, uzun kullanım ömrü sağlayacak büyük piller, yeni nesil kamera sensörleri ve ortamdaki kişileri seslerini algılayarak tespit edebilen yeni bir yazılımla donatılacak.

Motorola'da görev yapan başkan yardımcısı konumundaki yöneticilerin %40'ının işine son veren Google, bununla birlikte yeni üst düzey yöneticiler de atadı. Asya ve Hindistan'daki operasyonlarını küçülten üretici, üst segmentte yer alan cihazlara odaklanması sebebiyle giriş seviyeye ilgi gösteren ülkelere yatırım yapmayacak. Araştırma-geliştirme çalışmaları ise; Chicago, Sunnyvale/Kaliforniya ve Pekin'de yoğunlaşacak.

Çok çeşitli cihazlar üreterek gereksiz parça alımları yapan Motorola, geçen yıl 27 cihaz piyasaya sürmüştü. Bu yıl itibariyle cihaz çeşidi azalacak, %50 oranında daha az parça alımı gerçekleşecek. Gerek üretim gerekse ar-ge bölümlerindeki yeniden yapılandırmayla 1973'ten beri telefon piyasasında yer alan Motorola'yı tekrar kalitesini ortayan koyan cihazlarla kar ederken görebileceğiz.

http://www.nytimes.com/2012/08/13/technology/motorola-to-cut-20-of-work-force-part-of-sweeping-change.html?_r=1&partner=rss&emc=rss