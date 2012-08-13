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Motorola yaklaşık 4,000 çalışanını işten çıkaracak ve üst düzey akıllı telefonlara odaklanacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google tarafından Mayıs ayında 12.5 milyar dolara satın alınan Motorola, dört yıllık süreçte yalnızca iki çeyrekte kar edebildi. Mobil sektörün kurucusu olarak nitelendirebileceğimiz ilk telefonu piyasaya süren Illinois merkezli üreticide, bir süredir devam eden hareketsiz dönemin ardından şirket içi revizyonun ilk sinyalleri verilmeye başladı.
20,000 civarında çalışanı olan Motorola, %20'sini işten çıkaracağını ve dünya genelindeki 94 ofisinin üçte birini kapatacağını açıkladı. Küçülmeye giden firma, işten çıkardığı çalışanlarına toplamda yaklaşık 275 milyon dolar kıdem tazminatı ödeyecek ve yeni bir iş bulmaları için yardımda bulunacak. Çalışanların üçte biri Amerika'da hizmet veriyordu.
Motorola'nın kötü gidişatından ekonomik anlamda etkilenen Google, şirketi tekrar eski günlerine döndürmek, "tekrar icat etmek" için böyle bir karar aldıklarını bildirdi. İnternet devinin Motorola'ı sahip olduğu 17,000 patent ve teknolojiden ötürü satın aldığı biliniyordu. Yöneticiler, her ne kadar iki firma arasındaki etkileşimin sınırlı olacağını ifade etse de Android ekosistemini istediği gibi şekillendirmek isteyen Google'ın bunu Motorola'ya yön vererek gerçekleştirmesi bekleniyor.
Alımının onaylanmasının sonrasında şirketin başına geçen Dennis Woodside, onlarca giriş seviye telefon yerine yılda üst düzey birkaç akıllı telefon piyasaya sürerek kara geçmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu akıllı telefonlar, uzun kullanım ömrü sağlayacak büyük piller, yeni nesil kamera sensörleri ve ortamdaki kişileri seslerini algılayarak tespit edebilen yeni bir yazılımla donatılacak. 
Motorola'da görev yapan başkan yardımcısı konumundaki yöneticilerin %40'ının işine son veren Google, bununla birlikte yeni üst düzey yöneticiler de atadı. Asya ve Hindistan'daki operasyonlarını küçülten üretici, üst segmentte yer alan cihazlara odaklanması sebebiyle giriş seviyeye ilgi gösteren ülkelere yatırım yapmayacak. Araştırma-geliştirme çalışmaları ise; Chicago, Sunnyvale/Kaliforniya ve Pekin'de yoğunlaşacak.
Çok çeşitli cihazlar üreterek gereksiz parça alımları yapan Motorola, geçen yıl 27 cihaz piyasaya sürmüştü. Bu yıl itibariyle cihaz çeşidi azalacak, %50 oranında daha az parça alımı gerçekleşecek. Gerek üretim gerekse ar-ge bölümlerindeki yeniden yapılandırmayla 1973'ten beri telefon piyasasında yer alan Motorola'yı tekrar kalitesini ortayan koyan cihazlarla kar ederken görebileceğiz.

http://www.nytimes.com/2012/08/13/technology/motorola-to-cut-20-of-work-force-part-of-sweeping-change.html?_r=1&partner=rss&emc=rss Yorum Yaz
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Lee-on! 6 yıl en beğenilen
Açıklamalar çok mantıklı geldi. En azından bizim gibi insanların beklentisine uyuyor. Sürekli gereksiz telefon çıkartmalarına mantık veremiyordum. Ayrıca donanım kasma dışında yenilikçi ar-geler yapılmıyordu pil olsun yazılım olsun... Böyle bir adım atılması ve Google himayesi altına girmesi daha güven verici olacaktır sanırım. Tabii sadece patentleri sömürmek istemiyorsa...
Açıklamalar çok mantıklı geldi. En azından bizim gibi insanların beklentisine uyuyor. Sürekli gereksiz telefon çıkartmalarına mantık veremiyordum. Ayrıca donan...
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nurettinaz 6 yıl
Isten cikarmak cok yanlis. Ancak ust seviye telefonlara yonelmesi cok dogru bir karar. Motorolanin eski karizmasini kazanmasi ancak bu sekilde olabilir.
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sticer12 6 yıl
eğer firma donanım kasmaktansa alternatif teknolojilere yönelirse ve yazılım desteği iyi olursa f/P bile olmasa bu işten çok kar ederler
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esqhia 6 yıl
respawn05
Motorola aslında güzel ürünler çıkardı (Defy,Atrix,Razr,...) ama çekirdek ve marka meraklıları tarafından ilgi görmeyince kara geçemedi. Ben eski günlerine dönebileceğine inanıyorum. Umarım Google yeni telefonunu Motorola işbirliği ile yapar ve kar oranını düşük tutar.

Yeni bir nexus,sağlam bir pil,kevlar malzeme,uygun fiyat politikası ve sürekli günceleme avantajı ile motorola ve google bu işten çok karlı çıkabilir.Bakalım google bu ne yapacağı belli olmaz..
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vitor reis 6 yıl
Elinin hamuruyla erkek isine karismak diye bi deyim vardir turkcemizde tam ona uymus.. Bu piyasada boğulmaları applenin bir tükürüğüne bakar
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yukuberk 6 yıl vitor reis
vitor reis
Elinin hamuruyla erkek isine karismak diye bi deyim vardir turkcemizde tam ona uymus.. Bu piyasada boğulmaları applenin bir tükürüğüne bakar

Motorolaya laf atılır mı? Çarpılıcaksın. Sony kadar olmasa da motorola benim gözümde çok değerlidir ama apple, samsung, lg falan öğ ıyy.
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YGA 6 yıl
Motorola cok gec kaldi. Saglam donanimlari mevcut , pratik zekayla HTC'yi ucundan yakalar belki.
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OverClocK1ng 6 yıl
Bence çok iyi bir hamle yapmışlar. Zaten böyle bir şey yapmasalar çok salakça olurdu. Google Motorola'nın sahibi olabilir. Ama sahibi olmadan önce de Motorola Android'li telefonlar üretiyordu. Google'ın satın almış olması bir şeyi değiştirmemeli ve Motorola yine üst model cihazlarda kendini göstermeli. Hazır göstermişken şu pil işine de bir el atarsa iyi olur.
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dellino 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bence çok iyi bir hamle yapmışlar. Zaten böyle bir şey yapmasalar çok salakça olurdu. Google Motorola'nın sahibi olabilir. Ama sahibi olmadan önce de Motorola Android'li telefonlar üretiyordu. Google'ın satın almış olması bir şeyi değiştirmemeli ve Motorola yine üst model cihazlarda kendini göstermeli. Hazır göstermişken şu pil işine de bir el atarsa iyi olur.

Motorola Razr Maxx ile android camiasında 3300 mAh pil kullanan ve
mevcuttaki üst seviye telefonları kullanım süresi açısından ikiye katlayan bir akımı başlattı.
androidturkiye.net/...
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alpa07 6 yıl
Piyasayı samsung ve apple eline bırakmayın.
Huawei ideos x5 gibi bir F/P telefon çıkarın.Satışları ondan sonra görün.Bide ürettiğiniz telefonun servis ve yazılımına sonuna kadar destek verirseniz bu haber işten çıkarma değil bilmem kaç kişiye yeni iş imkanı diye haber olabilirdi.
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Kotaless 6 yıl
Motorola aslında güzel ürünler çıkardı (Defy,Atrix,Razr,...) ama çekirdek ve marka meraklıları tarafından ilgi görmeyince kara geçemedi. Ben eski günlerine dönebileceğine inanıyorum.
Umarım Google yeni telefonunu Motorola işbirliği ile yapar ve kar oranını düşük tutar.
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erci501 6 yıl
önce pazarlama stratejilerini gözden geçirmeleri lazım.
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mangdasire 6 yıl
bence böyle daha iyi olmuş.hem çıkacak cihazlar bayağı destek alır.hemde ucuz olursa f/p ürünleri olabilir.
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bahner 6 yıl
Motorola'yı eski günlerine zor getirirler.
Zaten avrupa'da da pek tutulan bi marka değil..
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