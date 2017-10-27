Microsoft'un katlanabilir yeni mobil cihazıyla ilgili detaylar geldi

Microsoft mobil cihazlara yönelik girişimlerini tamamen rafa kaldırmış gibi görünmüyor. Yazılım devinin 2018 yılına kadar piyasaya sürülebilecek yeni bir cihaz üzerinde çalıştığına yönelik haberler var. WindowsCentral, Microsoft'un hiçbir şekilde satışa sunulmayan Courier'e benzer bir cihaz üzerinde çalıştığını ortaya koymuş durumda.

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Microsoft'un 2010 yılında geliştirdiği Courier esasında iki ekrana sahip katlanabilir bir dijital günlüktü. Dizüstü bilgisayar görünümünde olan ürün katlandığında bir kitap boyutunda taşınabilir bir cihaza dönüşebiliyordu. Eğer yayınlanan rapor doğruysa Microsoft, bu form faktörünü Andromeda isimli yeni bir cihaz ve "ARM üzerinde Windows 10" projesiyle geri getirmeye çalışıyor olabilir.

ARM platformunda Windows 10

Dizüstü bilgisayarlara çarpıcı pil ömrü getirmesi beklenen ARM tabanlı Windows 10 projesinin yeni mobil cihaza güç verebileceği söyleniyor. Andromeda kod adlı cihazla Microsoft, ağırlıklı olarak not alma yeteneklerine odaklanacağı için muhtemelen OneNote'a dayalı bu özelliği daha yetenekli hale getirecek özel uygulamalarla gelecek.

Yeni mobil cihazda Windows 10'daki Microsoft Edge ve Windows Ink özelliklerinin de kritik bir role sahip olması bekleniyor. Yazılım devinin ürüne Surface Pen gibi kilit bir akesuar da ekleyebileceğini belirtelim.

Şu an için Microsoft'un yeni cihazının telefonla ilgili ne gibi yetenekler sunabileceği henüz belli değil ancak Microsoft Edge gibi bazı uygulamaların internet bağlantısına ihtiyaç duyması nedeniyle muhtemelen LTE desteğine sahip olacak.

https://www.windowscentral.com/microsoft-andromeda-foldable-device