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Microsoft'un katlanabilir yeni mobil cihazıyla ilgili detaylar geldi

Mobil cihaz sektöründe bir türlü istenilen başarıyı yakalayamayan Microsoft'un Andromeda kod adlı, ARM platformunda Windows 10 deneyimi sunabilen bir mobil cihaz geliştirdiği söyleniyor.
1 yıl
2,7b
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10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft mobil cihazlara yönelik girişimlerini tamamen rafa kaldırmış gibi görünmüyor. Yazılım devinin 2018 yılına kadar piyasaya sürülebilecek yeni bir cihaz üzerinde çalıştığına yönelik haberler var. WindowsCentral, Microsoft'un hiçbir şekilde satışa sunulmayan Courier'e benzer bir cihaz üzerinde çalıştığını ortaya koymuş durumda.
Ayrıca Bkz. "iPhone X alacaklara ekran değişim ücreti piyangosu: 1180TL"
Microsoft'un 2010 yılında geliştirdiği Courier esasında iki ekrana sahip katlanabilir bir dijital günlüktü. Dizüstü bilgisayar görünümünde olan ürün katlandığında bir kitap boyutunda taşınabilir bir cihaza dönüşebiliyordu. Eğer yayınlanan rapor doğruysa Microsoft, bu form faktörünü Andromeda isimli yeni bir cihaz ve "ARM üzerinde Windows 10" projesiyle geri getirmeye çalışıyor olabilir.

ARM platformunda Windows 10

Dizüstü bilgisayarlara çarpıcı pil ömrü getirmesi beklenen ARM tabanlı Windows 10 projesinin yeni mobil cihaza güç verebileceği söyleniyor. Andromeda kod adlı cihazla Microsoft, ağırlıklı olarak not alma yeteneklerine odaklanacağı için muhtemelen OneNote'a dayalı bu özelliği daha yetenekli hale getirecek özel uygulamalarla gelecek.
Yeni mobil cihazda Windows 10'daki Microsoft Edge ve Windows Ink özelliklerinin de kritik bir role sahip olması bekleniyor. Yazılım devinin ürüne Surface Pen gibi kilit bir akesuar da ekleyebileceğini belirtelim.
Şu an için Microsoft'un yeni cihazının telefonla ilgili ne gibi yetenekler sunabileceği henüz belli değil ancak Microsoft Edge gibi bazı uygulamaların internet bağlantısına ihtiyaç duyması nedeniyle muhtemelen LTE desteğine sahip olacak.

https://www.windowscentral.com/microsoft-andromeda-foldable-device Yorum Yaz
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Infinitum 1 yıl en beğenilen
Spoiler: 1 yıl sonra desteğini kesti.
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kaazto28 1 yıl
Tüm bildiklerinizi unutun.
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OverClocK1ng 1 yıl
Microsoft ve Cihaz kelimeleri artık yan yana gelmesin be.
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DH Misafiri 1 yıl
Dead on Arrival. Microsoft yine nakavt olur
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gunbah 1 yıl
Microsoft bir sürü demo cihaz çıkarıyor. Daha bunların hiçbirini çıkaramamışken bunumu çıkarmasını bekliyorsunuz
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smart1978 1 yıl
Bu tutar...
Taklitlerini de Aplle Samsung ile herkes yapar... Herzaman boyle olmakta...
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Yalan olur Microsoft hiç girme o yüzden bu işlere sen mobil sektör kurtlar sofrası gibi senin gibi devleri bile yutar o yüzden sen bildiğin uzman olduğun konudan şaşma böyle daha iyisin insanların gözünde yoksa mobil bölüm git gide senin marka imajını bozucak
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OverClocK1ng 1 yıl
Microsoft ve Cihaz kelimeleri artık yan yana gelmesin be.
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shunter 1 yıl
Microsoft kim la öyle bir mobil cihaz üreticisi mi var?
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kaazto28 1 yıl
Tüm bildiklerinizi unutun.
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Infinitum 1 yıl en beğenilen
Spoiler: 1 yıl sonra desteğini kesti.
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kadirirdem 1 yıl Infinitum
O Allah'ın lütfu :) :D
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Guest-F8946C419 1 yıl Infinitum
Infinitum
Spoiler: 1 yıl sonra desteğini kesti.

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