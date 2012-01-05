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Motorola'dan 9.8 mm'lik akıllı telefon: Motoluxe

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
146b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'dan 9.8 mm'lik akıllı telefon: Motoluxe
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Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden Motorola, Çin'e özel duyurduğu XT615 modelini MOTOLUXE adı altında diğer pazarlara da sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki şubat ayından itibaren Latin Amerika ve Avrupa'daki teknoloji mağazalarında konumunu alması beklenen MOTOLUXE, 9.8 mm'lik tasarımıyla ve ön yüzünde konumlandırılan uyarı ışığıyla dikkat çekmekte.
800 MHz saat hızında çalışan işlemci ile 512 MB RAM desteğini arkasına alan akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonunu kullanıyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS gibi teknolojilerle donatılan akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA kamera, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ana kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş ile otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.
4.0-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonda 1400 mAh'lik batarya yeterli görülmüş. Batarya firma verilerine göre 19 güne varan bekleme, 9.5 saate varan konuşma süresi vadediyor.
İki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan Motorola MOTOLUXE'ün fiyatına dair bilgi ise henüz verilmemiş.
Motorola'dan 9.8 mm'lik akıllı telefon: Motoluxe
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Motorola'dan 9.8 mm'lik akıllı telefon: Motoluxe
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http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=14716&NewsAreaId=2 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Arkadaslar su yazilanlari okudumda ne kadar ahmak insanlarin oldugunu anladim ya Ben bu telefonu kullaniyorum, hatta IPhone 4S de kullandim HTC de ust versiyonlar, 1,2 ile 800 Mhz arasinda en ufak bir fark bile yok telefon zarif, agirligini his etmiyorsunuz bile, ayni zamanda evet 3 gün boyunca Pilini doldurmadim ve su an %20 lere düsmüs durumda, oyun deseniz hic proplem ve ya takilmadan oynuyabiliyorsunuz. internetde gayet hizli geziniyorsunuz, 8MP lik de onden 1,3 MP lik kamera si var hata skype de karsimdakini inanin net görüyurum, ya telefonu kullanmadan nasil olurda bu kadar acimassizca yorum da bulunuyorsunuz anlamiyorum, Ben mühendisim bu benim konum, bu su andaki motorola getcekten piyasadaki en iyi kullanisli ve zarif görünüslü telefonlardan biridir, ayrica en ufak takilmasi bile yok unutmayin 800 Mhz den sonra daha cabuk pil harcanir cunku islem processorunun hizli calismasinda enerjiye ihtiyaci var, 800 Mhz ile gayet optimal ve ben su an motorola ya gectim Pil konusunda rahatim eskiden Iphone aman allahim arabada bile aku dolduruyordum , bir skypede 1 saat osnra pil bitiyordu HTC desen ayni kezza , unutmayin bu bir handy bilgisayar degil, sonra büyüklühü optimal ok kolay gelssin
Arkadaslar su yazilanlari okudumda ne kadar ahmak insanlarin oldugunu anladim ya Ben bu telefonu kullaniyorum, hatta IPhone 4S de kullandim HTC de ust versiyonl...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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RevyMan 7 yıl
en az 25 çekirdek ve 12 ghz istiyoruz biz aynştaynız 4 ghzlik pentium 4 u 2 ghz lik i7 ye degisiriz aynştaynız biz
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DH Misafiri 7 yıl
adamlar 800 ghz işlemci ile 4 inç ekran ve 1400 mah batarya ile 19 gün bekleme süresi sağlayan telefon yaptım diyor. Üstelik android işletim sistemine sahip ve oldukça ince tasarımlı bir cihaz üretmişler siz hala ram işlemci diyorsunuz.
adamlar 800 ghz işlemci ile 4 inç ekran ve 1400 mah batarya ile 19 gün bekleme süresi sağlayan telefon yaptım diyor. Üstelik android işletim sistemine sahip ve ...
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bu motolux telefon bende var ve o kadar sağlam ki sormayın. telefonu yanlışlıkla araba kaputunun üstünde unuttum ve gazladım gittim. sonra 90-100 km ile giderken telefonun önümden uçuşunu gördüm dedimki telefon tuzlabuz olmuştur. geriye dündüm ister inanın ister inanmayın telefonun sadece kenarında derin bi çizikten başka hiç bir problemi yok. öyle bi telefon yani...
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DH Misafiri 6 yıl
mrb arkdaşlar bende motorola motoluxe almak istiyorum ama hiç bi internet sayfasında satışa sunulmuyor bildiğiniz bir yer vasra bana yardımcı olurmusunuz:?
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xapplex 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
mrb arkdaşlar bende motorola motoluxe almak istiyorum ama hiç bi internet sayfasında satışa sunulmuyor bildiğiniz bir yer vasra bana yardımcı olurmusunuz:?

telefon şu anda üretimde değil motorola kendi içinde yapılanmaya gitti ancak ikinci el bulabilirsin
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DH Misafiri 7 yıl
bende sony ericsson xperia neo almak istiyodum ama motorola motoluxe arasında kaldım siz ne dersiniz ben oyun internet video foto yani telefonu cok kurcayan program yukleyen kişiyim siz ne dersiniz hangisi onerirsiniz
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entrepreneur 7 yıl
DH Misafiri
Arkadaslar su yazilanlari okudumda ne kadar ahmak insanlarin oldugunu anladim ya Ben bu telefonu kullaniyorum, hatta IPhone 4S de kullandim HTC de ust versiyonlar, 1,2 ile 800 Mhz arasinda en ufak bir fark bile yok telefon zarif, agirligini his etmiyorsunuz bile, ayni zamanda evet 3 gün boyunca Pilini doldurmadim ve su an %20 lere düsmüs durumda, oyun deseniz hic proplem ve ya takilmadan oynuyabiliyorsunuz. internetde gayet hizli geziniyorsunuz, 8MP lik de onden 1,3 MP lik kamera si var hata skype de karsimdakini inanin net görüyurum, ya telefonu kullanmadan nasil olurda bu kadar acimassizca yorum da bulunuyorsunuz anlamiyorum, Ben mühendisim bu benim konum, bu su andaki motorola getcekten piyasadaki en iyi kullanisli ve zarif görünüslü telefonlardan biridir, ayrica en ufak takilmasi bile yok unutmayin 800 Mhz den sonra daha cabuk pil harcanir cunku islem processorunun hizli calismasinda enerjiye ihtiyaci var, 800 Mhz ile gayet optimal ve ben su an motorola ya gectim Pil konusunda rahatim eskiden Iphone aman allahim arabada bile aku dolduruyordum , bir skypede 1 saat osnra pil bitiyordu HTC desen ayni kezza , unutmayin bu bir handy bilgisayar degil, sonra büyüklühü optimal ok kolay gelssin

olayı gayet iyi özetlemişsiniz.
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altrea 7 yıl entrepreneur
entrepreneur

DH Misafiri

Arkadaslar su yazilanlari okudumda ne kadar ahmak insanlarin oldugunu anladim ya Ben bu telefonu kullaniyorum, hatta IPhone 4S de kullandim HTC de ust versiyonlar, 1,2 ile 800 Mhz arasinda en ufak bir fark bile yok telefon zarif, agirligini his etmiyorsunuz bile, ayni zamanda evet 3 gün boyunca Pilini doldurmadim ve su an %20 lere düsmüs durumda, oyun deseniz hic proplem ve ya takilmadan oynuyabiliyorsunuz. internetde gayet hizli geziniyorsunuz, 8MP lik de onden 1,3 MP lik kamera si var hata skype de karsimdakini inanin net görüyurum, ya telefonu kullanmadan nasil olurda bu kadar acimassizca yorum da bulunuyorsunuz anlamiyorum, Ben mühendisim bu benim konum, bu su andaki motorola getcekten piyasadaki en iyi kullanisli ve zarif görünüslü telefonlardan biridir, ayrica en ufak takilmasi bile yok unutmayin 800 Mhz den sonra daha cabuk pil harcanir cunku islem processorunun hizli calismasinda enerjiye ihtiyaci var, 800 Mhz ile gayet optimal ve ben su an motorola ya gectim Pil konusunda rahatim eskiden Iphone aman allahim arabada bile aku dolduruyordum , bir skypede 1 saat osnra pil bitiyordu HTC desen ayni kezza , unutmayin bu bir handy bilgisayar degil, sonra büyüklühü optimal ok kolay gelssin


olayı gayet iyi özetlemişsiniz.


Hocam konuşma performansından bazı arkadaşlar dert yanıyor.Acaba konuşma performansı için siz ne dersiniz.Memnunmusunuz.
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DH Misafiri 7 yıl
arkdaşlar bende moto lüxe aldım ama video çekerken ses kaydı o kadar az ki duymak ta zorlanıyorm. bu bi telefon hatasımıdır.sizde video çekerken ses nasl.
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba marka tutmaz motorola isimsiz diyen arkadaşlar wander alacaktım vaz gectım 600 tl motoluxe aldım iki telefonun kamerasını actım aynı yere tuttum ve motorola dedım benım gozumde en az ıpone kadar tasarım mukemmel insana tutunca sağlamlık hıssı veriyor 3.7 özel sürümde cabası takılma yok sony kullandım yandex kurdum takılıyordu luxe de olmadı takılma50 60 mb oyunları kasmadan oynatıyor eeeeeeeeeeeee daha ne olacak 600 tl ye bu performans bence şahane
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stark_74 7 yıl
bi alex değil


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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR MOTOROLA MOTOLÜKS KULLANMAYANLAR İÇİN SÖYLÜYORUM.PİŞMAN OLMAZSINIZ CİHAZDA ARIYA BİLECEĞİNİZ HERŞEY VAR SONUÇTA AKILLI TELEFON.SÖYLEMEK İSTEDİĞİM HERYERDE 700 TL AMA BEN BİMEKSTEN 599 ALDIN BANA BİRDE 50 LİRALIK HEDİYE ÇEKİ VERDİLER 549 DÜŞTÜ FİYATI,EĞER ALACAK OLURSANIZ BİMEKSİ TAVSİYE EDERİM AYRICA 1 AY İÇİNDE ÇIKAN ARIZA AYIPLI BİR DURUMDA CİHAZI HEMEN GERİ ALIYORLAR BİMEKS TABİ.PİŞMAN OLMAZSINIZ EMİN OLUN.
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gokmay 7 yıl DH Misafiri
Bimeks'in Tüketici Kanunu dışında müşteri yararına artı bir uygulama yapacağını sanmıyorum. Sitelerinde farklı olarak sadece şu var, bunda da bedel iadesi yapmıyorlar zaten:

İlk 15 gün içerisinde arızalanan ürünleriniz* için mağazamızda yapılan kontrolden sonra arızalı ürün birebir yenisi ile değişim yapılır (kaza, hatalı kullanım, kullanımdan kaynaklanan deformasyon gibi kullanıcıdan kaynaklanan nedenlerle oluşan arızaları kapsamaz). Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda değişim hakkını saklı tutar.

Son cümle açık zaten , istemezse değişim yapmaz.

bimeks.com.tr/...


Garanti durumu nedir Bimeks'teki bu telefonun acaba?

DH Misafiri

ARKADAŞLAR MOTOROLA MOTOLÜKS KULLANMAYANLAR İÇİN SÖYLÜYORUM.PİŞMAN OLMAZSINIZ CİHAZDA ARIYA BİLECEĞİNİZ HERŞEY VAR SONUÇTA AKILLI TELEFON.SÖYLEMEK İSTEDİĞİM HERYERDE 700 TL AMA BEN BİMEKSTEN 599 ALDIN BANA BİRDE 50 LİRALIK HEDİYE ÇEKİ VERDİLER 549 DÜŞTÜ FİYATI,EĞER ALACAK OLURSANIZ BİMEKSİ TAVSİYE EDERİM AYRICA 1 AY İÇİNDE ÇIKAN ARIZA AYIPLI BİR DURUMDA CİHAZI HEMEN GERİ ALIYORLAR BİMEKS TABİ.PİŞMAN OLMAZSINIZ EMİN OLUN.
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m_kucukaksoy 7 yıl
3 günle defteri mini aldım nerden bilirdim 600 tl düşeceğini
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar adamlar mukummell bi telefon yapmıs fiyatıda 700tl siz halen on un bunun derdindesiniz. ozaman gidim 2.000tl ye iphone alın madem okadar lux takılıyorsunuz. birşey daha ben okadar telefon kullandım motorola kadar iyi bi firma daha görmedim tamam 2004 öncesi donma olayları falan oluyordu yavastı ama adamlar sürekli birşeyleri yeniliyorlar hatalarını düzeltiyorlar artı okadar özellikli bir telefonu 700tl ye piyasaya sürüyorlar siz halen yok bu iyi deil yok su iyi deil diyorsunuz bilende konusuyor bilmeyende kullanmadan yorum atmayın. servise götürünce adamlar 3 saatte yapılmıs halde veriyorlar en fazla tr de parça bulunmazsa 3 gunde yurt dısından parça geliyor tamamen ücretsiz sizz böyle bir firmayı eleşti,recek kadar zeki deilsinizz kullananlar bilir öyle özelliklere bakıpta yorum yazmayın :) vga kame piyasadayken motorola nın vga modelleri 1.1mp kameralar gibi cekim yapıyordu. orada 800mhz diyor size düzük geliyorsa bilin 1000mhz üstü tellerden daha iyi işlem yapıyor.
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