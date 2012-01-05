Motorola'dan 9.8 mm'lik akıllı telefon: Motoluxe

Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden Motorola, Çin'e özel duyurduğu XT615 modelini MOTOLUXE adı altında diğer pazarlara da sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki şubat ayından itibaren Latin Amerika ve Avrupa'daki teknoloji mağazalarında konumunu alması beklenen MOTOLUXE, 9.8 mm'lik tasarımıyla ve ön yüzünde konumlandırılan uyarı ışığıyla dikkat çekmekte.



800 MHz saat hızında çalışan işlemci ile 512 MB RAM desteğini arkasına alan akıllı telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonunu kullanıyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS gibi teknolojilerle donatılan akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA kamera, arka yüzünde ise anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ana kameraya loş mekanlarda çekim için LED flaş ile otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor.

4.0-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonda 1400 mAh'lik batarya yeterli görülmüş. Batarya firma verilerine göre 19 güne varan bekleme, 9.5 saate varan konuşma süresi vadediyor.



İki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan Motorola MOTOLUXE'ün fiyatına dair bilgi ise henüz verilmemiş.









http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=14716&NewsAreaId=2