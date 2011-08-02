Motorola'dan Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemli akıllı telefon: Domino+

Haber Editörü
Motorola firmasının dünyanın en büyük cep telefonu pazarlarından Çin'de satışa sunmayı planladığı Domino+'ın fotoğrafları gün ışığına çıktı.
Parlak beyaz dizaynıyla dikkat çeken Motorola XT531 Domino+, 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci ile 512 MB RAM desteğini arkasına alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 (HVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen Domino+'da Bluetooth, GPS ve Wi-Fi gibi bağlantı seçenekleri bulunuyor; telefon led flaşlı kamerasıyla 5 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor.
Bu aydan itibaren 341$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan Motorola Domino+'nın Çin dışındaki ülkelere giriş yapıp yapmayacağı bilinmiyor.
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fiyat çok, özellik az, tip kötü...
Kesinlikle o kadar parayı hak etmez.