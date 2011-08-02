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Motorola'dan Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemli akıllı telefon: Domino+

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,2b
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13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola firmasının dünyanın en büyük cep telefonu pazarlarından Çin'de satışa sunmayı planladığı Domino+'ın fotoğrafları gün ışığına çıktı.
Parlak beyaz dizaynıyla dikkat çeken Motorola XT531 Domino+, 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci ile 512 MB RAM desteğini arkasına alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor.
3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 (HVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen Domino+'da Bluetooth, GPS ve Wi-Fi gibi bağlantı seçenekleri bulunuyor; telefon led flaşlı kamerasıyla 5 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor.
Bu aydan itibaren 341$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan Motorola Domino+'nın Çin dışındaki ülkelere giriş yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

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blackheart35 8 yıl
ben de tip olarak t20 ye benzettim.
fiyat çok, özellik az, tip kötü...
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Silver Eagle 8 yıl
Çözünürlük 3.5" telefona iyi değil gibi geldi.Fakat 341 dolar fiyat bence bu telefon için pahalı.Bu 341 dolar yaklaşık 580 Tl falan yapıyor.Buna vergi dahil olursa %18 vergi düşünsek 104 Tl vergi yapıyor 580+104TL=684Tl buna birde kar payları eklendiğinde Telefon 750 hatta 800Tl'yi bulabilir.Diye düşünüyorum.Bu benim şahsi görüşürüm Türkiye pazarına girerse bu fiyatlardan çıkacağını düşünüyoum.Tabi bu cihaza 750Tl verilir mi bence verilmez.İdeos X5 aşağı yukarı aynı özelliklere sahip fakat o 569Tl
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Bl00dyHell 8 yıl
Çok çirkin duruyor bence
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Janissary- 8 yıl Silver Eagle
ThqmLeson

Çözünürlük 3.5" telefona iyi değil gibi geldi.Fakat 341 dolar fiyat bence bu telefon için pahalı.Bu 341 dolar yaklaşık 580 Tl falan yapıyor.Buna vergi dahil olursa %18 vergi düşünsek 104 Tl vergi yapıyor 580+104TL=684Tl buna birde kar payları eklendiğinde Telefon 750 hatta 800Tl'yi bulabilir.Diye düşünüyorum.Bu benim şahsi görüşürüm Türkiye pazarına girerse bu fiyatlardan çıkacağını düşünüyoum.Tabi bu cihaza 750Tl verilir mi bence verilmez.İdeos X5 aşağı yukarı aynı özelliklere sahip fakat o 569Tl


Kesinlikle o kadar parayı hak etmez.
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acmtncy 8 yıl
desire s'in beyazı gibi duruyor
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punchpranha 8 yıl
telefon çok ucuz olacağı için sanırım bu kadar düşük özellikler yoksa kimse almaz üstelik ekran kenar boşlukları çok fazla abartılmış ekran kaybolmuş gibi...
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napolyon94 8 yıl
Ace kirmasi olmus
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_blackmamba_ 8 yıl
tasarımı widfire s olmuş resmen. hep farklı tasarımlar yapan motorola smartphone konusunda taklitçilik yapıyor. fiyatı uygun ama türkiye pazarına gelirse bu fiyattan satılmayacağı kesin. ekran çözünürlüğü çok düşük olmuş.
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damn2u 8 yıl
Türkiyeye de bu fiyattan gelse ne var sanki
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NDS 8 yıl
HTC'ye benzetmişler biraz
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Castiel 8 yıl
çözünürlük çok kötu 480 e 800 olsa ıyı olurmuş
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onbeskarakterli 8 yıl
Resimlere bakınca bir an Wildfire S resmi konmuş sanıp şaşırdım desem yalan olmaz. Bu nasıl bir benzerliktir böyle.
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