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Motorola'dan Android 4.0 ICS işletim sistemli akıllı telefon: XT685

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,1b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola, Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' desteğini arkasına alan yeni akıllı telefonu XT685'i, Çinli tüketicilerin beğenisine sundu.
Motorola XT685'in, Avrupa ülkelerinde satılan Motoluxe ile benzer teknik özellikleri ve tasarımı paylaştığı söylenebilir. Ancak Motoluxe'de 800 MHz olan işlemci saat hızı, XT685'te 1 GHz'e yükseltilmiş. 4.0-inç boyutunda, 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla ve uyarı LED'iyle donatılan akıllı telefon, 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen, LED flaşlı bir kameraya sahip.
Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran XT685'in, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle, 312$'dan satışa sunulduğu bildiriliyor. Akıllı telefonun, diğer pazarlara açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Stylish-Design-Great-Quality-and-Outstanding-Value-Motorola-Mobility-Launches-MOTOLUXE-XT685-in-China-3b71.aspx Yorum Yaz
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oyuncular 7 yıl
Bu telefon çift hatlı ve eğer Türkiye pazarına girerse çok alıcısı olur. İlk müşterisi de ben olurum herhalde :)
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nurettinaz 7 yıl
Bu tasarimli yanilmiyorsam defy modeli vardi motorolanin ozellikler bakimindan yetersiz sayilabilecek tarzda bir seydi ancak bu model bir cok ihtiyac icin yeterli gibi.
1 Yanıt Yanıtla
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Bukalemun 7 yıl nurettinaz
nurettinaz

Bu tasarimli yanilmiyorsam defy modeli vardi motorolanin ozellikler bakimindan yetersiz sayilabilecek tarzda bir seydi ancak bu model bir cok ihtiyac icin yeterli gibi.

haklısınız 2011 başında bu cihaz 900 TL hak ederdi , ancak 2012 olmuş ve halen ICS 4.0 ayrıca TR piyasasına girmesi de cabası :(( baha belirgin marka - özellikli cihazlar aktif zaten var.
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
pişir pişir piyasaya sür millet alıyor nasıl olsa iyi alıştı bu firmalar
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kımyasal 7 yıl
Batarya bilgisi yok.ekran amoledmi,lcd mi ?
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Bukalemun 7 yıl
Çekirdek - gpu - ram bilgisi yok . hatta açıklamada " benzer özelliklere sahip " deniliyor. motor(oldu)ola :))
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HTC Specialist 7 yıl
Tasarımı güzelmiş.
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DH Misafiri 7 yıl
yaw neden türkiyede yok hep yabancı devtleri türkiyede olsa iki katı fiyat gelde işin içinde çık
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1905_fanatik 7 yıl
Bu telefonun ics alıp atrixin almaması düşündürücü
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General. 7 yıl
Bu google belası motorola gibi bir firmayı ne hallere düşürdü çıkardıkları cihaza bak makyaj hep makyaj kopyala yapıştır nerde O eski motorola cihazları
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