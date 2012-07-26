Motorola'dan Android 4.0 ICS işletim sistemli akıllı telefon: XT685

Motorola, Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' desteğini arkasına alan yeni akıllı telefonu XT685'i, Çinli tüketicilerin beğenisine sundu.



Motorola XT685'in, Avrupa ülkelerinde satılan Motoluxe ile benzer teknik özellikleri ve tasarımı paylaştığı söylenebilir. Ancak Motoluxe'de 800 MHz olan işlemci saat hızı, XT685'te 1 GHz'e yükseltilmiş. 4.0-inç boyutunda, 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla ve uyarı LED'iyle donatılan akıllı telefon, 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen, LED flaşlı bir kameraya sahip.



Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran XT685'in, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle, 312$'dan satışa sunulduğu bildiriliyor. Akıllı telefonun, diğer pazarlara açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.



http://mediacenter.motorola.com/Press-Releases/Stylish-Design-Great-Quality-and-Outstanding-Value-Motorola-Mobility-Launches-MOTOLUXE-XT685-in-China-3b71.aspx