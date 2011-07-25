Motorola'dan çift sim kart desteği sunan monoblok cep telefonu: WX294

Haber Editörü
Dünyanın sayılı cep telefonu üreticilerinden Motorola, birden fazla GSM operatörü kullanan tüketicilerin yardımına koşan çift sim kart destekli yeni modeli WX294'ü, Motokey XT ile aynı şekilde Brezilya pazarına sunmaya hazırlanıyor.
249 Real yani 160$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen monoblok yapıdaki WX294, GSM şebekesini ile EDGE hızında internet bağlantısını destekliyor, 1.8-inç boyutunda ve 128 x 160 piksel çözünürlüğünde ekranla geliyor. Ekran, 65.536 rengi görüntüleyebilmekte.
3 MB'lık dahili belleği, microSD kartlar vasıtasıyla 32 GB'a kadar arttırılabilen telefon, 640 x 480 piksel çözünürlüğünde çekebiliyor, USB veya Bluetooth aracılığıyla veri aktarımı yapabiliyor.
Son olarak 750 mAh'lik bataryaya sahip Motorola WX294'te FM radyo unutulmamış. WX294'ün diğer ülke pazarlarına sunulup sunulmayacağına dair bilgi verilmedi.
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önce böyle alt sınıf telefonlardan başlayıp inşallah ileri zamanlarda en cok olması gereken akıllı telefonlardada aynı anda aktif olan cift hat desteği olur